Чешские рокеры, Стас Намин и никому не известная Лариса Долина: кто еще приезжал в Калугу с гастролями в 80-е

Понедельник – день тяжелый, потому сгладим хотя бы его вечер первой музыкальной публикацией нашего нового исторического цикла. Сегодня мы начинаем серию музыкально-исторических статей о культурной Калуге времен СССР.

Для затравки вспомним знаменитых гастролеров в нашем городе в восьмидесятых годах. Конечно, к этой теме мы будем возвращаться, вспоминая и другие десятилетия, с интересными историями и комментариями, репортажами и рецензиями. А в первой части расскажем о самых интересных концертах в Калуге 40 лет назад.

Конечно же это не все гастролеры того периода, кто приезжал в наш город, но наиболее запомнившиеся уж точно.

Где выступали

В Калугу на гастроли именитых и не очень артистов популярной музыки приглашал концертный отдел Калужской филармонии.

28 августа 1944 года в городе было создано Калужское областное концертно-эстрадное бюро, которое в 1957 году было преобразовано в Калужскую областную филармонию.

Концерты приезжие знаменитости давали в клубе имени Андреева (сейчас на его месте Концертный зал на улице Ленина), зале клуба железнодорожников (Концертный зал имени Танеева, Баженова, 1), летом в парке культуры и отдыха.

В 1971 году на месте исторического Народного дома (впоследствии клуб имени Андреева, драматический театр, концертный зал) построили филармонию. Большинство концертов проходило именно там. Летом большие представления проходили:

на стадионе «Локомотив» («Центральный, сейчас на этом месте Дворец Спорта)

иногда в построенном в 1977 году «ДК имени 60-летия Октября» (ДК КТЗ, Московская, 212). Артисты кино, театра встречались на своих выступлениях с калужанами в ДК «Строитель» (Площадь Победы),

Драматическом театре,

кинотеатре «Космос» (Кирова, 4, сейчас на этом месте Арбитражный суд)

И в других помещениях, я назвал основные.

Калужская филармония приглашала в Калугу артистов не только нашей страны, но и из стран восточного блока и даже капиталистических.

1970 год. Строится Концертный зал.

Наши и не наши

Как и сейчас, в те времена при областной филармонии воспитывались местные коллективы, которые гастролировали по необъятным просторам СССР. Нужно рассказать и о том, что в советские времена многие иногородние коллективы были приписаны к филармониям.

Например, группа «Синяя птица» была создана в Белоруссии, в городе Гомель, но была приписана к Горьковской филармонии, которая и давала им работу по всей стране и за рубежом. А ведь в «золотом» составе этого некогда популярного коллектива были пять калужских музыкантов!

Обратный случай. Многие из калужан упорно считают рок-группу «Галактика» - калужской. Нет. «Галактика» появилась в Одессе, а приписана была к нашей калужской филармонии. Именно этот, известный факт, ошибочно давал многим меломанам называть «Галактику» местным коллективом. Но его музыканты никогда не жили в нашем городе (были тут только на гастролях) и калужане в составе группы никогда не присутствовали.

1987 год. Группа "Галактика" выступает на стадионе "Локомотив".

Калужский дебют одесских звезд

Раз уж мы вспомнили «Галактику», то давайте с ней и разберемся. Во многих статьях и энциклопедиях отечественного рока, годом ее основанием называется 1981 год. Но это не так.

Уже в самом конце декабря 1980 года в Концертном зале Калуги группа дала свои первые три концерта. После этих дебютных концертов группа исчезла на полтора года и следующие выступления в нашем городе прошли в мае 1982-го, затем концерты состоялись в сентябре 1984-го, в декабре того же года, и в начале января 1985-го.

В июне 1987 года группа выступает на стадионе «Локомотив» первым номером перед «звездами» отечественного «хэви-метал», группой «Круиз». В июне 1988 года, «Галактика» выступает вместе с группой «Зоопарк» и Алексеем Глызиным на том же стадионе и в том же 1988 году в ноябре и декабре состоялись последние концерты группы в Калуге.

Вернемся в начало восьмидесятых. 1980 год принес калужанам знакомство с эстрадной певицой Ольгой Зарубиной, которая чуть позже с песнями «На теплоходе музыка играет», «Разгуляй» прославится, как сольная певица. Но в тот год она приезжает в Калугу в качестве солистки ВИА «Метроном».

1980 год. Группа "Автограф"

Чешские рокеры и мегафест

В апреле 1980 года в Калуге выступила чехословацкая рок-группа Olympic, чья пластинка очень долго была в свободной продаже в калужском магазине грампластинок «Мелодия», пока и вовсе не перешла в разряд уцененных.

Olympic - пионеры чешской рок-музыки, появились в 1962 году. В год посещения с гастролями нашего города, группа стала играть достаточно тяжелый прогрессивный рок. Так что многим калужским любителям рок-музыки несказанно повезло с этим концертом.

Большой удачей для калужан-рокеров стало посещение двух концертов в мае 1980 года молодой группы Александра Ситковецкова «Автограф». Буквально за пару месяцев до калужских концертов группа принимала участие в легендарном фестивале «Тбилиси-80», где заняла второе место.

Фестиваль «Тбилиси-80» называют первым советским рок-фестивалем. Помимо «Автографа» на нем выступала «Машина времени», «Интеграл» Бари Алибасова (они приедут к нам в 1981 и 1987 годах), «Гюнеш», «Магнетик бэнд» и «Аквариум», наделавший много шума и устроивший скандал.

«Автограф» прибывает в наш город со своим первым вокалистом Сергеем Брутяном. Широко известным коллективом он стал с певцом Артуром Беркутом, не раз приезжавшим в Калугу в качестве сольного исполнителя и в составе группы «Ария».

Летом 1980 года на стадионе «Локомотив» по традиции проходят большие концерты фестиваля искусств «Приокские зори».

Поистине, звездный состав прибыл в Калугу в июне 1980 года. Весь цвет прибалтийской поп-рок эстрады: группа «Апельсин», Яак Йоала, «Магнетик бэнд» Гуннара Грапса (на афише «Магнетик» напечатана, как «рок-группа» …). Грапс в середине восьмидесятых станет одним из ключевых фигур прибалтийского хэви-метал, но в 1980 году он играл скорее ритм-н-блюз.

Плюс популярное ВИА «Ариэль», артисты эстрады и кино: Нина Сазонова, Евгений Миронов и другие.

Два дня. Шесть концертов! А в конце июня на стадион приехал еще один звездный десант в виде Анатолия Папанова, Иосифа Кобзона и поп-звезды тех времен, певицы Ксении Георгиади.

Группа City

Немецкий рок

Еще одни музыканты из восточного блока (ГДР) приехали к нам в июне 1980 года, - City.

Любители «демократической» рок-музыки хорошо помнят эту немецкую группу. Их виниловые пластинки часто продавались в магазине «Мелодия», а на родине группа приобрела культовый статус.

- Бывал на двух концертах в Калуге в 1980 году, - вспоминает калужанин Анатолий АФАНАСЬЕВ о тех концертах. - Хард-рок баллады напрочь тогда снесли крышу. Нигде после не видел музыкантов так двигающихся по сцене. Ударник играл без стула, сидя на полу на подушке, периодически тормозя тарелки на установке голыми ступнями».

В сентябре 1980 года к нам приезжает совсем неизвестная группа, которая через короткое время станет одним из самых популярных, официально разрешенных рок-групп страны с песнями «Прости, Земля», «Каратэ», «Каскадеры» и, конечно же, «Трава у дома».

«Земляне» из Ленинграда еще не раз приедут в наш город, дав концерты в 1981-м (16 концертов за год!), 1982 и последние концерты состоялись уже в 1987 году, когда группа стремительно теряет популярность, несмотря на выход в тот год второй за шесть лет (!!!) виниловой пластинки на «Мелодии».

В декабре того же года группа открывает концерты легендарных Uriah Heep в Москве, где были встречены, мягко говоря прохладно.

Магнетик-бэнд. 1980 год.

Плеяды звезд

Также в 1980 году десять аншлаговых концертов дал Лев Лещенко, и сопровождавший его состав ВИА «Спектр». Это был его четвертый приезд в наш город, а впервые исполнитель песен «День Победы», «Соловьиная роща», «Эхо любви» приезжал к нам в далеком 1972 году вместе с популярной в то время певицей Ниной Бродской («Звенит январская вьюга», «Одна снежинка»).

Следующий 1981 год начался с выступлений ВИА «Веселые ребята», которые в нашем городе были с концертами семь раз с начала семидесятых. Билеты на концерты, а всего их было 14, в течении четырех январских дней 1981 года, разлетелись моментально.

Традиционные, летние концерты «Приокские зори» на стадионе порадовали калужан приездом артистов эстрады: Вадима Тонкова и Бориса Владимирова (дуэт «Вероника Маврикиевна и Авдотья Никитична») и кумира молодежи конца семидесятых, начала восьмидесятых Михаила Боярского.

Автору этих строк на тот момент исполнилось всего-то пять лет, но я помню дневные концерты и усатого со стрижкой каре (без шляпы) исполнителя с гитарой и в черной рубашке, игравшего со сцены популярные на всю страну песни из кинофильма «Д’Артаньян и три мушкетёра».

Концерт на стадионе "Локомотив".

Металл

Конец 1981 года ознаменовался забавными концертами неизвестного коллектива. В начале ноября по центру города и у входа в филармонию развешаны афиши информирующие население о приезде некой рок-группы «Тяжелый металл» (именно, так с двумя буквами «л»). Слово рок пока еще встречается на афишах, а название «тяжелый металл» никак не намекало чиновникам культуры на местах о стиле «хэви-метал». Они в1981 году о нем еще не знали.

Брежнев еще у власти, гонения на рок-музыку и сильные завинчивания гаек пойдут потом, при Андропове.

Группа «Тяжелый металл» была создана при Кемеровской филармонии на базе ансамбля «Август» под руководством Сергея Муравьёва. Потом случился «развод» «Тяжёлого металла» и Муравьёва, после чего последний организовал в Омской филармонии группу «Рок-спринт».

В репертуаре коллектива произведения собственного сочинения на русском языке, одно из которых – посвящение Джону Леннону. Несколько импортных образцов, среди них кавер-версия песни группы Kiss, во время исполнения которой музыканты надевают светящиеся маски. На концертах использовали световые эффекты, слайды… И это 1981 год!!! Записи этой группы можно найти в сети, но никакого интереса они не представляют.

Год завершается концертами кумира молодежи начала семидесятых, отстранённого от больших концертов в столицах, Валерия Ободзинского.

Уже в следующем 1982 году, несмотря на обилие концертов в Калуге, каких-то особенных выступлений не было. Сплошь терявшие популярность вокально-инструментальные ансамбли: «Здравствуй, песня», «Оризонт» или мало кому интересный певец шестидесятых Вадим Мулерман.

Кумир прошлых лет так же, как и Ободзинский, пострадал от министра культуры Фурцевой и начальника Гостелерадио Лапина. А ведь именно Мулерман первым записал песню к телефильму «Семнадцать мгновений весны», в фильм, как мы знаем вошла версия в исполнении Иосифа Кобзона.

Лариса Долина в начале карьеры.

Впервые, еще в составе коллектива под управлением Анатолия Кролла в мае 1982 года к нам приезжает неизвестная Лариса Долина.

Впервые в город приезжает группа Кима Брейтбурга «Диалог», еще никому неизвестная и не выпустившая в тот момент на «Мелодии» даже первую пластинку.

Так же, уже не в первый раз в Калугу приезжает группа Стаса Намина, в то время гремевшая хитом про «Богатырскую силу».

На этом ностальгический обзор концертов в Калуге в начале восьмидесятых пока завершим, но не ставим точку.

Продолжение - вечером следующего понедельника.

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