В Калуге показали необычные вещи из дворянских усадеб: часы с тремя циферблатами, рубиновое стекло и бульотки

Увидеть, какие предметы были в богатых дворянских усадьбах, можно в музее изобразительных искусств.

В Калугу их привезли из Тульского музея.

Все они сделаны в середине XIX – начале XX века в Англии, Франции, Бельгии, Германии, Чехии и России.

Любопытные экспонаты – часы: старинные каминные с канделябрами, настольные и каретные (они предназначались для поездок, чтобы пассажиры в каретах следили за временем).

Эти бронзовые часы называются «Предложение».

Сделаны они из бронзы, черепаховой кости, с применением эмали, стекла, интарсии (разновидность инкрустации). Интересно, что на одном из экспонатов - три циферблата: часы показывают время, дни недели, а третий циферблат предназначался для установки будильника.

Каретные часы с тремя циферблатами. Германия, неизвестный завод. Бронза, эмаль, стекло.

Есть посуда из фарфора и сложного в производстве рубинового стекла – оно двухслойное: помимо прозрачного слоя делается ещё и цветной, потом всё украшается серебром, золотом, эмалью.

Винный набор из рубинового стекла. Рюмки – две. Раньше соображали не на троих, а на двоих.

Стоили такие вещицы очень дорого, обычные городские жители не могли себе их позволить. В Тульской губернии, кстати, было много усадьбы известных дворянских родов. Чего стоит только усадьба Бобринских в Богородицке. Это роскошное имение внебрачного сына Екатерины II и Григория Орлова Алексея Бобринского.

Чай пили долго

Редкая штука – бульотки из латуни с серебрением. В России они стали популярны во времена Екатерины Второй. Их производили в Европе. А в нашей стране выпускали тульские заводы.

В аристократических семьях самовар на стол не ставили. Обычно громоздкие самовары топили дровами, углями или щепой на дворе или кухне.

Бульотка. Германия, латунь, кость, серебрение, гравировка.

Кипяток для чая приносили в бульотках, которые снизу подогревались при помощи спиртовок или керасиновых горелок: чай дворяне любили пить долго. Существовали даже сервировочные столики для бульоток.

К бульоткам прилагается историяеская информация, можно с ней ознакомиться.

Были и бульотки, в которых варили яйца к завтраку. Для этого там была предусмотрена специальная съёмная рамка с ячейками. Бульотки использовались в военных походах и путешествиях, причем тогда она выполняла ещё и функцию термоса. В них варили горячий глинтвейн, пунш, грог из красного вина со специями.

Бульотки могли быть разной формы, все зависело от фантазии мастера или заказчика.

Скульптура для кабинетов

- На выставке «Великие мастера» представлено 32 предмета в основном неизвестных авторов и заводов, так как они без клейм, - рассказывает сотрудник калужского музея изобразительных искусств Татьяна ХОХЛОВА. - И есть произведения известнейших французских скульпторов, которые работали в жанре кабинетной классики.

Например, Пьер-Жюль Мен – знаменитый скульптор-анималист. Он одним из первых стал делать скульптуры животных. Родился Мен в Париже, его отец был токсидермистом, поэтому с детства будущий скульптор интересовался животными: рисовал их, лепил.

Потом учился у лучших мастеров. И в 1838 году произвёл фурор на Парижском салон, показав свои бронзовые скульптуры. Мэн очень натуралистично прорабатывал детали, чёткой изображал животных в движении, жанровые сцены, особенно охоту.

Его работы с изображением гарцующих лошадей, всадников, охотничьих собак пользовались огромной популярностью. Мастерски делал он и скульптуры домашних животных.

Кабинетная скульптура Пьер-Жюль Мена «Жоккей». Сделана из бронзы.

Еще один скульптор - Жак Теодор-Жозфе-Наполеон - был академиком Российской академии художеств. Родился он в Париже. Но потом переехал в Петербург. Здесь его называли Жаком Фёдоровичем.

Кабинетная скульптура Жака Фёдоровича «Охотник-кавказец», 1851 год.

Работал много. Создал скульптуру для памятника Петру I, которая была отлита в бронзе и установлена в парке Крондштадта, выполнил одного из гранитных атлантов для портика нового Эрмитажа. И тоже работал в жанре кабинетной пластики.

Был известен тем, что изображал простых людей.

Кстати, на выставке кабинетные скульптуры, изображающие только мужчин и животных.

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