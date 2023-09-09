Почему в Калуге жители с опаской подходят к мусорной площадке

В среду, 6 сентября, в редакцию обратилась одна из жительниц частных домов на улице Хрустальной и рассказала о странностях проектировки и ремонта контейнерной площадки.

Как оказалось, калужанка годами совершенствует свои навыки эпистолярного жанра в переписке с горуправой Калуги.

Поначалу мы с некоторым недоверием отнеслись к словам Вероники (имя по просьбе калужанки изменено). То, что она рассказала нам по телефону, казалось за гранью здравого смысла. Заинтригованные ее историей, мы выехали на место.

Мусорный баскетбол

Около дома номер 33 по улице Хрустальная действительно несколько лет стоит контейнерная площадка. Вроде бы, все как полагается: твердое бетонное основание, несколько мусорных баков, ограждение с трех сторон. В ответ на наш удивленный взгляд, калужанка предложила: «А вы попробуйте выбросить мусор» и протянула приготовленный к нашему приезду пакет.

И вот тут нам стало понятно, почему местные жители называют эту площадку помойка-убийца.

Из-за ограды доступ к мусорным бакам возможен только со стороны проезжей части. Выбросить мусор можно, но для этого нужно выйти непосредственно на дорогу. А, кстати, этот участок улицы Хрустальная по направлению движения в сторону центра города весьма оживлен. Пару раз мы пытались закинуть отданный нам пакет в мусорный бак, но безрезультатно.

Проносящиеся мимо автомобили заставляли нас как зайцев отпрыгивать назад на обочину, за ограду этой контейнерной площадки. Тогда, прицелившись, мы просто перекинули пакет с мусором гражданки через забор. Как баскетболист в кольцо кидает трехочковый. Попасть удалось.

- А многие не попадают, - саркастически заметила Вероника.

Доказательством этим словам служит живописное и соответственно пахнущее обрамление этой контейнерной площадки, созданное мазилами.

Мусор сюда несут не только жители стоящей рядом многоэтажки, но и почти сотни частных домов в округе. И каждый раз, подходя к контейнерам, люди (кто в открытую, кто про себя) крестятся: хоть бы пронесло.

- Это сейчас ещё сухо, а когда пройдет дождь и настанет осенне-весенняя распутица придется еще и уворачиваться от душа из-под колес машин, - рассказала Вероника.

Лучшее – враг хорошего

Позвольте небольшое не лирическое отступление.

Мусорную реформу в Калужской области затеяли ещё в 2018 году. Необходимость ее не оспаривается. Действительно, с системой утилизации бытовых отходов нужно было что-то решать. За эти годы сделано многое. Главное – снят накал напряженности вокруг полигонов ТБО, вершины которых вот-вот должны были закрыть солнце жителям Калуги.

Эту проблему решили, но возникли новые. Одна из них – стихийные свалки вокруг контейнерных площадок. Раньше такого калужане не видели. Об этой проблеме ещё в марте 2020 года говорили на одном из заседаний областного правительства. Причину уже тогда обозначили: реформа предполагала юридическим лицам заключать договор и оплачивать услугу не по нормативу, а по факту вывезенных отходов.

Ушлые бизнесмены сразу поняли, как тут можно сократить свои расходы и поехали грузовички со строительным и прочим производственным мусором по тихим закоулкам Калуги, выискивая незаметные контейнерные площадки. Кстати, древесного мусора, шин и прочего, не относящегося к ТКО, вокруг площадки на Хрустальной тоже достаточно.

Еще одна проблема – сами эти площадки. Их стали проектировать и лепить по обочинам дорог, где только возможно. Тем, кто соорудил помойку на Хрустальной без сомнения можно выдать приз «Мусорный проектировщик десятилетия» за столь удобный в кавычках объект. Так поиздеваться над калужанами – это нужно очень постараться.

Судя по не прекращающейся мусорной теме, эту часть реформы власть так и не смогла осуществить. На прошлой неделе в ситуацию даже пришлось вмешаться губернатору Калужской области. Глава региона в приказном порядке поручил построить в каждом муниципалитете мусоросортировочный комплекс. Действенная мера, но врядли она поможет жителям улицы Хрустальная выбросить пакет с отходами без риска для жизни. Тут требуются решения иного рода.

Писать вам, не переписать

В течение нескольких лет Вероника пытается убедить городские власти обустроить нормальную площадку. Терпеливо, год за годом, она пишет письма и получает стандартные ответы. Суть их одна: «Сейчас денег нет, попробуем запланировать в следующем году».

В ноябре 2020 года Веронику проинформировали, что на площадке сделан ремонт.

- Какой ремонт, о чем вы говорите?! – возмущается женщина. - Выпрямили погнутое кое-где ограждение и все!

О переносе же площадки хотя бы на полтора метра вглубь от дороги в управлении ЖКХ Калуги и слышать не хотят.

- Они пишут сначала, что это невозможно, а потом пишут, что в ближайшее время невозможно, - поясняет Вероника. – Так совсем нельзя или нельзя сейчас?

Последний на сегодняшний день ответ от управления городского хозяйства Калуги пришел калужанке 13 августа 2023 года.

- Контейнерная площадка включена в план ремонта на 2024-2025 гг., который будет осуществлен при наличии достаточного финансирования. Приносим свои извинения за доставленные неудобства, - говорится в письме.

В этих письмах жительнице Калуги в течение последних лет меняются лишь даты, текст практически одинаков.

Кстати, на прошлой неделе мы уже писали о подобной проблеме на улице Пухова. Как заверил нас заместитель начальника управления городского хозяйства Сергей Возилкин, в Калуге есть программа переноса контейнерных площадок от обочин дорог вглубь дворов. И нам совершенно непонятно, почему эта площадка на улице Хрустальная не вошла в неё?

Что остается делать? Можно, конечно, установить у помойки мусорный светофор. Подошел человек, нажал кнопку, машины остановились, выбросил свой пакет.

Ну, или хотя бы дорожный знак перед помойкой поставьте: «Осторожно, человек с помойным ведром».

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.