Психолог из Калуги рассказала, почему дети перестают уважать своих родителей

Все мы хотим быть идеальными родителями, но не всегда это получается.

Какими надо быть с детьми: строгими или мягкими?

Зачем нужно устанавливать границы, рассказала психолог Калужского областного центра медицинской профилактики Наталья АРХИПОВА.

Две крайности

- Никто не спорит, что для ребенка необходимы любовь и забота родителей. Но иногда взрослые путают их со вседозволенностью. В этом случае дети перестают уважать, любить и ценить маму и папу, считая их слабыми. Ещё в ХVIII веке Жан Жак Руссо писал: «Знаете ли, какой самый верный способ сделать вашего ребенка несчастным? Это приучить его не встречать ни в чем отказа».

Дети, которым всё разрешено, не уверены в своей опоре и защите – в родителях. В результате, они становятся неуверенными в себе и более нервными. При слишком мягком воспитании дети превращаются в безжалостных манипуляторов и совершенствуют свои навыки: закатывают истерики дома, да и в общественных местах, требуют исполнения своих хотелок.

Или же действуют под видом обиженных. Слишком внимательное отношение к эмоциям детей приводит к ещё большей капризности, искажению самооценки, эгоцентричной фиксации на самом себе и личных проблемах.

Вырастая, такие дети часто имеют повышенную возбудимость и трудности в социализации. Они утрачивают осознание и границы как своих, так и чужих чувств, интересов, потребностей, что способствует формированию зависимого поведения в будущем.

Другой крайностью является очень жесткое, авторитарное воспитание, когда у ребёнка нет собственного свободного пространства, его душат повсеместными «нельзя», «не лезь», «не так», а «только так». Инициатива запрещена или обесценена.

Стремление сделать ребенка «удобным», ведет либо к его подавлению, зажатости, безынициативности или, наоборот, к упрямству, непослушанию и всяческому сопротивлению, а также скрытности или несвойственным ему действиям.

Например, отец долго запрещал сыну пользоваться интернетом, а позже узнал, что в 10 лет тот имеет уже несколько аккаунтов и ведет активную жизнь в соцсетях.

Девушка, воспитанная в строгих правилах, поступив в вуз и уехав из родительского дома, подрабатывает танцовщицей в ночном клубе. Борьба с ограничениями может происходить не только активно, но и пассивно, в виде саботажа - отказа действовать так, как хотят родители.

Как говорил психолог Борис Мединский, чтобы родителям была обеспечена детская любовь и доверие, им необходимо не бояться потерять детскую любовь и уметь говорить ребёнку «нет», разумно ограничивать и справедливо наказывать. Счастливый ребёнок – это ребёнок, уверенный в своих значимых людях, верящий в их ум, силу и доброту.

Принимая правила

- Границы строят, чтоб защитить ребёнка от опасностей окружающего мира, а также, чтоб он, достигая целей, не отвлекался на лишнее. Детям это не всегда нравится: запретный плод - сладок. Время от времени они будут проверять и стараться сдвинуть границы. Но родители должны удерживать их, это помогает понять, что есть что-то сильнее, чем наше «я».

Ребёнок со временем успокаивается, принимая правила. И приобретает опыт, в том числе опыт последствия несоблюдения установленных правил. Наказывать его стоит (а иногда необходимо) за сознательное нарушение запрета.

Анализируя последствия, ребёнок меняет своё мнение и поведение. Поймите, что он пришел в этот мир попробовать и экспериментировать (в безопасных рамках). Например, на прогулке малышу необходимо всё попробовать, исследовать, потрогать, по лужам пошлёпать. Гулять можно и в дождик, если одет по погоде…

Но, когда он изучает сосульки с крыши, мы объясняем, что они несъедобны. А когда хочет погладить бездомное животное, говорим, что за ним можно лишь наблюдать, а гладить – только домашнего питомца.

Хочет залезть на лестницу? Хорошо, поддержим снизу. Если сделать это сложно, скажем: «Я не удержу, залезешь потом с папой».

Ребенок постарше сможет сам выбрать секцию, но пропуск занятий и баловство приветствоваться не будут. Правильно выстроенные запреты и ограничения не ущемляют потребностей, а вот их отсутствие имеет печальные последствия.

Для малышей и подростков

Давайте посмотрим, какие необходимы запреты:

касающиеся безопасности жизни;

по гигиеническим и социально-культурным соображениям;

связанные с обычаями и традициями семьи и общества.

Будьте последовательны в том, что запрещаете. Корректируйте ограничения в соответствии с возрастом. Спрашивайте себя: «Действительно ли есть в этом запрете необходимость?»

Старайтесь, чтобы запреты были четкие, реалистичные, адекватные, понятные. Обсуждайте понятия «свои» и «чужие», «хорошо» и «плохо», «можно» и «нельзя». Границы дозволенного важны не только малышу, но и подростку.

С возрастом расширяем границы, но они никогда не исчезают. Младшим устанавливаем запреты сами, а в предподростковом и подростковом возрасте систему правил обсуждаем вместе с ребёнком, договариваемся. Например, совсем маленьким говорим: «Нельзя это делать» и объясним причину.

Детям до 10 лет объясним подробно какие могут наступить последствия (разговор с незнакомыми, переход дорогу на красный свет, воровство, оскорбление).

С подростком - беседуем. Если он хочет возвращаться домой поздно, а всем важно, чтоб у него был полноценный сон и хорошая работоспособность днем, соответственно вместе определим время возращения, и ребенок будет следить за временем, а вы - за исполнением.

С возрастом устанавливать границы сложнее. Нужно уметь уважать мнение и опыт старших, при этом идти своим путем. Однако, правила – это ещё и инструмент для гармоничных отношений в обществе.

Чтобы стать успешным

- Обращайте внимание на хорошее поведение, поощряйте его хотя бы словами. И будьте с ребёнком по одну сторону. Он обязательно это оценит. Дети с правильным пониманием границ реже страдают зависимостями и легко сходятся с людьми.

Разумные рамки дозволенного помогают сформировать навыки самоконтроля, внутренней дисциплины, которые в будущем помогут ребёнку стать успешным.

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