Стало известно, когда расселят дом Унковских в Калуге и снизят шум котельной в «Веснушках»

За последние семь дней вопросы калужан к городскому голове касались самых различных сфер жизни города.

Мы отобрали наиболее часто встречающиеся и те, которые имели большой общественный резонанс.

На часть из них Дмитрий Денисов, как обычно, ответил в ходе еженедельного совещания со структурами городской управы.

Про дом Унковских

О судьбе обитателей многоквартирного жилого дома по адресу ул. Академика Королёва, 25 мы проводили специальное журналистское расследование. Жить в этом доме не посоветуешь и врагу. Стены рассыпаются, отсутствует свет, вода и электричество.

На прошлой неделе городской голова встретился с жителями этого дома.

- Сейчас часть жителей этого дома получила жильё из маневренного фонда, кому-то жильё ещё подбираем, - рассказал Дмитрий ДЕНИСОВ.

Памятник культурного наследия будет включён в следующий этап программы расселения аварийного жилья. Туда попадут дома, признанные аварийными после 1 января 2017 года. Перечень сформируют в начале следующего года. В него войдут около 100 домов, которые предстоит расселить в течение пяти лет.

Дом Унковских планируется расселить в 2025 году. После этого здание будет выставлено на торги с условием, что покупатель его восстановит.

Про котельную «Веснушки» и шумящую КНС

Жительница ЖК «Веснушки» с ником Анна Юрьевна в очередной раз задала вопрос о громко работающей котельной, мешающей спать жителям комплекса, и о вечно ломающейся канализационной насосной станции, расположенной в ЖК.

Руководитель МУП «Калугатеплосеть» Игорь КАРПОВ утверждает, что в результате проведенных исследований уровень шума не превышает допустимые нормы.

- Котельная работает круглосуточно и зимой, и летом, зимой, конечно, с большей мощностью, - рассказал Игорь Карпов. - Горелка вибрирует, газ сжигается. На котельной на Хрустальной мы попробовали поставить защитный кожух на горелку – шум заметно уменьшился. Такие же шумозащитные кожухи поставим и на котельной «Веснушки». Неделю – две и мы закончим эти работы.

28 августа Роспотребнадзор проводил замеры внутри дома: 29 децибел при допустимом – 40.

Несмотря на это, Дмитрий Денисов поручил довести все запланированные шумоизоляционные работы до конца.

Что же касается постоянно ломающейся КНС, то город решил передать ее от собственника на безвозмездной основе калужскому водоканалу. Правда, процесс передачи из-за нюансов законодательства пройдет не быстро.

- Мы направили соответствующее письмо собственнику КНС, - рассказал Анатолий КАЗАКОВ, заместитель главного инженера по производству Калугаоблводоканала. - Собственник должен нам предоставить возможность пробной эксплуатации в течение месяца для выявления конкретных дефектов. После мы передадим собственнику недочеты, которые необходимо устранить. И только после устранения всех недочетов, в рамках действующего законодательства, мы можем ее принять на баланс.

Городской голова Калуги считает вопросы с КНС и котельной в «Веснушках» очень важными.

- Мы, совместно с управлением ЖКХ и водоканалом, эту тему доведем до логического завершения, - заверил жителей «Веснушек» Дмитрий Денисов. - Через неделю станет известен срок окончания поэтапной передачи КНС на баланс водоканала. Это единственно возможный вариант, чтобы предотвратить в будущем проблемы.

Вместо стружки - бутылки

Калужанка Марина Шумихина обратила внимание городских властей на то, что в деревне Петрово на площадку складирования древесно-стружечных отходов стали вывозить обычный бытовой мусор.

- Будем разбираться, - кратко ответил заместитель начальника управления городского хозяйства Калуги Игорь БУГАЕНКО. - Возможно, какой-то сбой в работе охраны произошел. Быть может, это самовольный завоз бытового мусора сторонними организациями.

- Надо разбираться, это недопустимо, я с Мариной Шумихиной тут абсолютно согласен, - ответил Дмитрий Денисов. — Это не системный выброс, по фото видно, что там процентов на 99 - древесно-стружечные отходы, и есть вкрапления бытового мусора. У нас подобная ситуация была со снегом, когда бытовой мусор кидают в сугроб, сугробы вывозят на площадку для складирования снега. А по весне, когда снег тает, наружу проявляются навалы всего этого мусора.

«Это безобразие нужно немедленно прекратить. Виновных найти и наказать», - дал поручение городской голова Калуги.

Одной строкой

Когда откроют движение по дороге на набережной Яченского водохранилища?

- Мы доделали систему ливневой канализации, установили очистные сооружения и сейчас обратились в министерство транспорта с просьбой выделить деньги для восстановления асфальтобетонного покрытия и тротуара на набережной водохранилища, ответил Дмитрий Денисов. - Планируем до конца нынешнего года сделать выравнивающий слой, а уже в следующем покрыть полностью финальным слоем асфальта.

Когда поставят шумозащитный экран на северном въезде в Калугу?

- Шумозащитный экран будет закончен до 1 ноября, так записано в контракте, - пояснила заместитель городского головы Юлия Ковтун.

Когда откроют дорогу до кампуса бауманского университета?

- Что касается дороги до кампуса Бауманского, то рассчитываем, что до 1 октября подрядчик завершит там работы, - сообщила Юлия Ковтун.

Когда дадут свет на улицы Кедровая и Благодатная?

- Освещение этих улиц запланировано до конца нынешнего года, - ответил Дмитрий Денисов.

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