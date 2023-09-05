Мастер из-под Тарусы увековечил в металле свою встречу с инопланетянами

То, что делает из обычного железа с помощью сварки Андрей Волков - просто фантастика.

Живёт мастер в деревне Дракино, что недалеко от Тарусы, на границе Калужской и Московской областей и периодически наведывается в наш город.

В этот раз его шедевры можно увидеть в ИКЦ.

- Это так круто, что даже с собой захотелось унести, - признавалась подруге одна из посетительниц выставки.

Действительно невероятно: из грубого металла Андрей Николаевич делает сложные невесомые композиции! Его герои как бы замирают в действии. Сюжеты эмоциональные, а личности узнаваемые: вот стоит Шариков из «Собачьего сердца» с папиросой и балалайкой, гуляют Пушкин и Натали, а Чехов находится в окружении своих персонажей.

Андрей Волков увидел в своей деревне иноплнетян и запечатлел их в железе.

С инопланетянами всё было так, как показано на этой композииции.

Рядом с Циолковским тоже инопланетяне.

Интересны и сценки из жизни: вагон электрички с пассажирами, скрипач на крыше, электрик на фонарном столбе, парикмахерская... Ну и конечно, инопланетяне в Дракино – люди вышли встречать их, священник кадилом машет...

- Они прилетали к нам в деревню, сам видел! Это было примерно в 1985 году. И не надо на меня так скептически смотреть, - улыбается мастер. - Известная история, но люди не верят.

Как вам Шариков?

Встречи, книги и кино

Выставку Андрей Волков назвал «Лирическая металлографика». Лиризм – в каждой работе, а ещё и юмор. К окружающему миру автор относится иронично.

- Из новых работ - «Идущие к свету» на библейский мотив, - проводит нам экскурсию по выставке Андрей Николаевич. – Ещё – вот эта: в парке под дождём сидит пьянчужка, портвейн «777» пьёт.

Дождливый бульвар передан очень точно.

На сюжеты автора может натолкнуть что угодно.

- Например, встречи с симпатичными людьми, или кино посмотрел, книгу прочитал, кто-то случай какой-то рассказал, - говорит мастер. - Ну и начинается…

Ручкой и фломастером делаешь маленькие, только мне понятные наброски. Потом рождается какая-то пластилиновая штука, чтобы попробовать, как это может выглядеть в объёме. А потом уже берёшься за металл.

И это не потому, что я хочу показать, какой я мастер, нет, а потому что в другом материале этого не сделаешь. У металла, в отличие от других видов скульптуры (дерева, камня), больше возможностей. Например, из дерева не сделаешь проводов для электрички.

Высота скульптур примерно 40 см.

Многие интересуются у художника, как долго всё это делается. Но ответа у него нет.

- Иногда быстро. За день, конечно, не сделаешь, но за неделю возможно. У меня, ведь, как получается: делаешь-делаешь, думаешь: «Ё-моё, как здорово, какой ты классный мастер!» А на утро приходишь и ужасаешься: чего ж ты, старый дурак, радовался? И ломаешь всё.

Работать с металлом несложно. Но сейчас тяжелей стало, потому что возраст: глаза не те, рука… Когда варишь, в одной руке - проволока, в другой - сварочный аппарат (горелка небольшая), и всё должно быть чётко.

«Похищение ангела». Герои будто парят в воздухе.

С голоду не умрёт

В детстве Андрей Волков любил лепить из пластилина сценки из школьной жизни.

- Знаете, у Решетникова есть картина «Опять двойка», где у мальчика из портфеля коньки торчат? Мне она очень нравилась, – вспоминает мастер. - Я пытался что-то подобное изобразить, например, «Третий раз в третий класс»: за партой сидит маленький ребенок и дылда-третьегодник.

В то время шло освоение целины и боролись со стилягами. Я придумал сюжет, как стиляга с бриолиновым чубом на целину приехал. Благодаря моему отцу, кое-что из этих первых работ сохранилось, он их фотографировал. Приезжайте ко мне в Дракино, я вам покажу.

Хотя отец будущего скульптора по металлу и замечал талант сына, но сильно сомневался в правильности выбранной им профессии.

- Мама хотела, чтобы я был военным, а отец видел меня только инженером. И когда я сказал, что хочу поступать в художественное училище, отец пошёл на художественный комбинат, посмотреть, как там работают, сколько получают, хватит ли на жизнь. Ему сказали: «С голоду не умрёт». И тогда он махнул рукой: «Чёрт с тобой, поступай в художественное».

Гостей приветствует Пушкин.

В 1970 году Андрей Волков закончил Строгановку, отделение художественной обработки металла, получил специальность: художник-монументалист.

И стал заниматься объектами архитектуры: фасадами, уличными светильниками, фонтанами. Ездил по всему Советском Союзу.

- Оправили меня в Протвино, где был большой Институт физики высоких энергий, - рассказывает Андрей Николаевич. – Тогда посёлок только создавался. И для его оформления набрали художников, разных специализаций: архитектура, дерево, интерьер.

У меня там всё начиналось с серьезной работы - барельефа Владимира Ильича Ленина. Он был большой, с человеческий рост, около двух метров. Сейчас его, конечно, нет, хотя, может, где-то лежит ещё.

А в Москве я с двумя товарищами оформлял книжный магазин «Молодая гвардия» на Полянке. Мы там работали, книжки читали, тогда это был блат.

«Электрик»

Всё наоборот

Андрей Волков хоть и занимался оформлением серьезных городских объектов, мелкую пластику не бросал. Только уже не лепил из пластилина.

- Если кто помнит, раньше была чеканка, я с неё и начинал. Из медного листа пытался сделать не просто скульптуру, а чтобы было интересно.

Одной из моих первых работ был ««Экипаж «Антилопы-Гну» из «Золотого телёнка» Ильфа и Петрова. Сделал машину, посадил туда Шуру Балаганова, Остапа Бендера, Паниковского, Козлевича и плакат прикрепил: «Ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству!»

Литературных персонажей у мастера и сейчас много.

- Скульптура в общем принятом понимании - это отсутствие всякой литературщины, лаконичность, никаких лишних деталей. А у меня всё наоборот: сплошные лишние детали. По молодости я этого стеснялся, - говорит Волков.

С кинаги он не расстается и по сей день. Вот сейчас взялся за Чехова, и на некоторые его произведение свой взгляд пересмотрел.

- Раньше одними вещами восхищался, а другие пропускал, а теперь они, наоборот, меня трогают, - делится Андрей Николаевич. - Чехов же сложный, он не позитивный, у него герои то помирают, то болеют.

А когда у самого ещё настроения нет, думаешь: «Дался тебе этот Чехов, возьми что-то другое».

Но я и кино люблю и, может быть, я получился как художник во многом после кино. Я застал удачное время - начало 1960-х, советские фильмы, Чухрай. Много смотрел тогда.

Чехова вы сразу узнаете.

Талант по наследству

Интересно, что у предков Андрея Волкова тоже были золотые руки.

- Мой дед - Зосима Прокопьевич - был кузнецом. Я его не застал, он умер в тот год, когда я родился. Дед жид в Великом Устюге и делал шкатулки с секретными замками.

Но после революции, они стали никому не нужны, спросом не пользовались. И дед вернулся к кузнечному делу.

А вот его сын, мой дядя - Феодосий Зосимович - продолжал их делать до последнего. Судьба у него сложная. Во время войны он попал в плен. За это его потом отправили в Сибирь. Он вернулся и продолжал работать.

А я шкатулки не делаю и не тянет. Я разгильдяй в этом отношении.

Возле каждой композии можно долго стоять, разглядывая детали.

Увидеть железные скульптуры Андрея Волкова, поудивляться и повосхищаться ими можно в ИКЦ до 10 сентября, спешите!

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