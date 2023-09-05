Горуправа объяснила, почему семь домов Калуги сидят без газа

На прошедшем в понедельник совещании городского головы обсудили ситуацию с отключением от газоснабжения жилых домов.

В ходе планерки подробно была разобрана проблема дорожного коллапса на улице Ермоловская 1 сентября и перспективы развития территории 30 и 31 микрорайонов города.

Безусловно, на контроле остается и ход работ по реконструкции Синих мостов.

Непокорные дымоходы

На прошедшем совещании городской голова Калуги поднял вопрос отключения газа в нескольких домах города из-за неисправности газового оборудования. Об одном из эпизодов по адресу ул. Салтыкова-Щедрина, 44 мы подробно писали на прошлой неделе.

- Эти проблемы необходимо решать вместе с управляющими компаниями, - отметил городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ. - Многие УК не спешат выполнять обязанности, которые передали им собственники жилых помещений. Мы их должны очень жёстко и чётко поправить.

Сегодня газ отключен в семи домах Калуги. Однако говорить о полном отсутствии голубого топлива нельзя. В ряде домов поступление газа перекрыто частично.

- Например, на улице Салтыкова-Щедрина, 44 газовые плиты подключены, отключены газовые колонки из-за неисправности дымоходов, - пояснил Михаил ВИШНЯКОВ, начальник управления ЖКХ Калуги. - УК «ТЕРРА» организовала сейчас работу по ремонту дымоходов и планирует завершить ее до начала отопительного периода.

По улице Линейная, 26/6, УК «Березка, газ тоже отключен по причине неисправности дымоходов. Сегодня из девяти приставных дымоходов сделаны семь. Оставшиеся два они обещают исправить до 11 сентября. Нет газа и в доме номер 99 по улице Ленина. Неисправность дымоходов стала причиной перекрытия голубого топлива и в доме номер пять в переулке Гостинорядский. Управляющая компания планирует выполнить их ремонт до начала отопительного сезона.

Еще один адрес: Улица Киевка, 24А. Тоже отключен газ из-за дымоходов. УК начала ремонт с 5 сентября и обещает выполнить все работы до 15 сентября.

Основная причина отключения газа – неисправность дымоходов, однако, по словам Вишнякова, есть и случаи, когда при самовольном подключении горе-мастера умудряются перепутать трубы и в газовую систему подключают трубы водопровода. Такой случай произошел на ул. Бутома, 8. Там УК сейчас организует проверку.

Наконец, причиной перекрытия газоснабжения может служить и невозможность проверки состояния дымоходов. Как произошло на ул. Гвардейская, 17.

- Этот дом принадлежит министерству обороны, - уточнил Михаил Вишняков. - Мы на этой неделе съездим на место, чтобы разобраться и принять решение о дальнейших действиях.

Для того, чтобы не было проблем с поставкой газа в дома, городом предпринимаются все возможные усилия, однако и сами жильцы могут помочь.

- Я хочу обратиться к жителям этих домов, вы свои управляющие компании бодрите, они должны пошустрее работать, - посоветовал Дмитрий Денисов. - До начала отопительного сезона не так много времени осталось. «Газпромгазораспределние» абсолютно на законных основаниях отключил ваши дома от поставок газа. Дымоудаление – важнейшая функция системы обеспечения населения газом.

Городской голова Калуги поручил управлению ЖКХ более жёстко контролировать сложившуюся ситуацию.

- Если УК по каким-то причинам, не справляется, нужно усиленно повышать их тонус, чтобы они не сидели, а подпрыгивали, - заявил градоначальник. - Ну а самый эффективный рычаг воздействия на них даже не штрафы, а уход из бизнеса, смена УК жителями. Кстати и жилищная инспекция, и прокуратура города в стороне не стоят и тоже активно воздействуют на недобросовестные управляющие компании.

Дорога к школе

Множество жалоб от калужан пришло 1 сентября в связи с возникшей пробкой на улице Ермоловская, на подъезде к открытой только что новой школе № 46. Родители бросали авто на обочине дороги, в результате, на этом участке произошел автомобильный коллапс.

- Первый этап строительства дороги мы успели завершить к 1 сентября, второй, мы надеемся, что до 1 октября сдадим, пояснила Юлия КОВТУН, заместитель городского головы, начальник управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений. - Будет там разворотное кольцо и тогда спадет напряженность по улице Ермоловской.

Дмитрий Денисов поручил комиссии по безопасности дорожного движения рассмотреть вопрос, связанный с организацией подъезда к школе, чтобы родители понимали, как подвозить детей к школе по улице Ермоловская. Необходима понятная схема временной организации дорожного движения на этом участке.

- Понятно, столпотворение 1 сентября, улица не в состоянии такое количество транспортных средств пропустить, - отметил городской голова Калуги. - А после строительства развязки там, петли так называемой, можно будет организовать нормальный подъезд к школе.

Что касается развития транспортной инфраструктуры, то, как выяснилось, уже есть решение о его развитии со строительством дорог-дублёров, съездов с улицы Московская.

- Проектную документацию спонсирует инвестор, и мы обязательно доведем ее создание до завершения, - рассказала Юлия Ковтун. - А далее мы будем обращаться к федеральным структурам для получения средств на строительство здесь всех запланированных дорожных коммуникаций.

Калужане спрашивают, что будет на месте нынешних земляных навалов между 30 и 31 микрорайонами.

- Это будущая городская территория, - пояснил Дмитрий Денисов. - Застройщик туда зашел. Там будут жить сотни калужан, которые в том числе будут пользоваться и новой построенной школой. Кстати, вторую школу на Байконуре мы планируем открыть уже в следующем году.

Синие мосты

Строители начали работы по демонтажу гаражей, на том месте пройдет новый водопровод. Также в ближайшие дни начнется снос здания автосервиса.

- Газпром до конца недели должен проложить свои трубы, и мы начнем готовиться к переврезке потребителей, в том числе и труб водоснабжения, - рассказал главный инженер УКС Калуги Антон ДЁМИН.

Однако, заместитель главного инженера водоканала Анатолий КАЗАКОВ порекомендовал не проводить работы перед выходными и перенести переврезку на следующую неделю, либо на четверг.

-Мало ли что пойдет не так и необходимо будет что-то экстренно докупить, - отметил Казаков. - Это будет очень проблематично сделать в выходной день, если все затянется.

Сколько районов останутся без воды в Калуге, пока неизвестно. Предположительно, водоснабжение остановят на сутки.

Дмитрий Денисов отметил, что удалось полностью определить все точки соприкосновения с РЖД, а это сложный вопрос.

- Мы приступили к работам в полосе отвода РЖД, - рассказал Дмитрий Денисов. - Это очень важный этап, поскольку РЖД – это очень консервативная структура с собственной системой нормативного регулирования и любые действия в полосе отвода необходимо досконально проговаривать с этой организацией. Это абсолютно оправдано, потому что на кону безопасность пассажиров и корректная работа железнодорожного транспорта.

Как только завершатся эти работы, строители начнут вбивать сваи нового путепровода.

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