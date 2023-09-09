«Хватит уже легковесности на сцене»: какие премьеры ждут театралов Калуги в новом сезоне

В калужском областном драматическом театре идут последние приготовления к открытию 246 театрального сезона.

Начало осени самая горячая пора для калужского областного драматического театра. В этом году занавес распахнется 6 октября.

Об окончании эпохального ремонта крыши театра, грядущих премьерах, гастролях и новом оборудовании нам рассказал директор калужского драматического Александр КРИВОВИЧЕВ.

Крыша на 60 лет

- Александр Анатольевич, все лето на крыше драмтеатра работали строители. Успеете закончить к началу сезона?

- Конечно, причем, при всей кажущейся лёгкости, это не просто ремонт крыши. Мы сняли всю деревянную часть: снесли стропила, обрешетку. Заменили их. Кроме этого, мы утеплили крышу, поставили гидропароизоляцию, для того чтобы не было конденсата, и крыша не промерзала. Это для нас большой праздник, теперь нам не придется каждый год ремонтировать стены.

Кроме этого, на чердаке, на площади около 400 квадратных метров, делаем еще одну сцену. В этом году закончить её не удастся, это достаточно дорогостоящее дело. Надеюсь, закончим в следующем году.

Архитектурно она будет уникальна. Проект был мною придуман ещё в 1988 году. Там можно будет играть спектакли, проводить творческие вечера, семинары театральные.

Строить новое у нас нет возможности, надо использовать то, что у нас есть. Чердак, высотой 8 метров должен стать игровым, функциональным.

- Осталось подвал превратить в сцену…

- Подвала как такового у нас нет. Театр же стоит на воде, на реке. Мы можем двигаться только вверх.

До этого года крыша стояла 60 лет. Сейчас мы ее отремонтировали еще на 60 лет вперед.

- Вас видно то на крыше, то в скверике за драмтеатром вы кустики обрезаете. Почему все самому приходится делать?

- Понимаю, о чем вы. Нет, это никакой не пиар. Почему на крыше? А как я могу понять, что там происходит, не залезая туда? Я с 70-х годов на этой крыше. Тогда, работая осветителем (свободнее был тогда по времени) даже лазил загорать туда.

Что касается кустов, дело в том, что мы купили аккумуляторный кусторез и я просто показывал дворнику, как с ним работать.

Мы вообще в последние дни перед началом сезона в театре как обычно проводим глобальную чистку. Внутри и снаружи все моем. Бордюры покрасим обязательно.

Да будет свет!

- Новый сезон будет ярче, с учетом суперсовременной световой аппаратуры, которую приобрел театр?

- Аппаратура, да, но СМИ, как обычно, немного все преувеличили. Написали, что мы полностью весь свет заменили на сцене. Чтобы это сделать, необходимо миллионов двести. Нам дали на порядок меньше денег.

Спасибо огромное Калужской области, потому что почти половину того, что мы получили на замену осветительной аппаратуры, нам дал региональный бюджет. Другую половину дали федералы.

Каждый аппарат стоит полтора миллиона рублей. Это не просто корпус, линза и лампочка, это целый компьютер. И возможности его огромны. Мы купили очень хорошую проекционную аппаратуру.

- Раньше на процесс подготовки к спектаклю осветитель тратил часы, сейчас это упростится?

- Конечно! Раньше, в 70-х годах прошлого века, я сам спускался под сцену, включал прожектор, потом поднимался в световую ложу и наводил его вручную на нужную точку, опять бежал вниз, отключал его и включал другой. А прожекторов было 90 штук.

Сейчас процесс полностью автоматизирован, вводится компьютерная программа и все. Как мы раньше работали, нынешним осветителям даже и не снилось.

У нас же раньше световые монтировки в репетиционном периоде постановки спектакля проходили только ночью, потому что времени они занимали очень много. А сейчас осветители, сидя перед пультом, все делают на раз.

Про грядущие премьеры

- 6 октября открытие сезона. Театр открывается премьерой «Бориса Годунова». Как идёт подготовка?

- Декорация у нас уже практически готова, она на сцене, но будет дорабатываться. Она должна обжиться. Огромное количество нюансов возникает сразу, как только наши монтировщики ее впервые поставят на сцене. Это обычный репетиционный процесс.

У нас всегда за 10 – 15 дней до премьеры декорация полностью стоит на сцене. Такого, мягко выражаясь, нет ни в одном театре. Костюмы уже готовы давно, наш швейный цех сейчас уже пошил костюмы на следующую премьеру – «Недоросля» и вовсю шьёт для новогодней сказки.

Кстати, в «Борисе Годунове» занята практически вся труппа, только костюмов пошито около 60-ти.

- Прогоны премьеры уже были, вы видели их?

- Нет, прогонов ещё не было, но я обычно их и не смотрю. Зачем я буду влезать в творчество? Я смотрю сдачу спектакля.

- Нет ли у вас опасения по поводу пьесы? Финальную реплику «Народ безмолвствует» можно интерпретировать по-разному. Сегодня не самое спокойное в стране время…

- По поводу Пушкина у меня нет никакого опасения. Он написал «Бориса Годунова» и это – классика. Наш главный режиссёр театра Роберт Манукян всегда к тексту относится очень бережно. А это - главное. Не надо придумывать свое. Пушкин написал все настолько актуально, что диву даёшься. И поляки, и Лжедмитрий. Сегодня открываешь интернет – всё тоже самое. Ничего нового, опять Россию не любят, опять на неё точат ножи.

После «Бориса Годунова» в ноябре у нас следующая премьера по пьесе Фонвизина «Недоросль». Параллельно с этим режиссер Дмитрий Бурханкин будет ставить «Старшего сына» Вампилова на большой сцене. Далее по плану режиссер Константин Тришин приступит к постановке «Обыкновенного чуда».

- Как вы по классике-то ударили в этом году, комедии среднего разлива надоели?

- Ну, почему? У нас всегда было 50 процентов спектаклей классического репертуара. Да и хватит, мне кажется, уже легковесности на сцене. Жизнь диктует другие векторы, а классика всегда – мерило всего. Это мудрость человеческая.

То, что написано сто, двести лет назад Островским, Пушкиным, Толстым, — это сейчас про нас.

- Получается, в этот сезон калужский театр выпустит четыре премьеры?

- Почему четыре? Нет, конечно, будут ещё и комедии, и мелодрамы, они намечены на уже 2024 год, весну. Без этого нельзя никак. Театр должен быть универмагом.

- Как говаривал легендарный главный режиссер калужского театра Роман Валентинович Соколов…

- Да, это классика. Эту фразу говорил ещё Борис Равенских. Не всем нужны Гамлеты. Есть люди, которые приходят в театр просто отдохнуть.

Про большие гастроли

- В этом году возобновились большие гастроли. Это здорово. Первые итоги поездок уже можно подвести?

- А гастроли никогда не заканчивались. Просто мы уже не ездим, как раньше, по месяцу в один город. Сейчас у нас два кандидата на большие гастроли. Первый – Вологодский театр, второй – театр «Модерн» Юрия Грымова.

Они готовы нас принять и привезти свои спектакли в Калугу, показать нашему, калужскому зрителю. Мы, соответственно, если все сложится хорошо, поедем в Вологду и в Москву. Кроме этого, мы ведём переговоры с одним из театров Дагестана.

- Эти гастроли намечаются на следующее лето?

- Нет, зачем? Мы ведем речь об этой осени. Ведь мы говорим не о месяце гастролей. Пять - семь дней. Мы – туда, они – к нам. Прошли уже времена, когда два месяца по городу, потом ещё областные гастроли. Сейчас это невыгодно.

- А как прошли уфимские гастроли нашего театра этим летом?

- Замечательно! Нас приняли «на ура». Наш зритель, конечно, лучший, это не обсуждается. В Уфе отлично прошли и наши комедии, и классика. Там грамотный зритель, город миллионник…

- Избалован там зритель?

- Не знаю, что такое избалован? Мы не почувствовали там какого-то напряжения или снобизма. Они очень искренние, податливые на эмоции, умные.

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