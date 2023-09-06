Калужане просят увеличить число маршруток на Малинники, пока Синие мосты ремонтируют

К нам в редакцию поступает множество обращений с самого первого дня перекрытия Синих мостов в Калуге. Жители Калуги были по-настоящему обеспокоены предстоящими переменами, и кажется, что не зря. Однако проблема подкралась с другой стороны. А, может быть, перекрытие просто обнажило те болевые точки, которые раньше просто не замечали?

Мы опросили автолюбителей, жителей Малинников, которые ездят на общественном транспорте, тех, кто живет и работает в этом районе. Интересовались тем, что происходит на дорогах из-за перекрытия и какие подводные камни всплыли во время вынужденного объезда в 6 километров.

В ходе опроса мы ожидали большого количества жалоб на самый популярный маршрут того направления - восьмерку, так как именно на него сильнее всего влияет ремонт. Но самыми проблемными оказались маршруты №№ 61, 63 и 66. В первую очередь потому, что на них местные жители, в числе которых и автор этих строк, возлагали большие надежды. Ведь последние два маршрута перекрытие Синих мостов никак не затронуло, так как они идут в центр через Зерновую.

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Не переживать в такой ситуации действительно сложно, на остановках люди не всегда помещаются в транспорт.

Наш опрос

Бухгалтер Яна КРАЕВА, жительница Малинников:

- Просто необходимо добавить рейсов по маршрутам 66, 69 и особенно 63, - говорит калужанка. - Кто-то должен осуществлять контроль над тем, как они ходят, а ходят они, как хотят. Можно ждать 40 минут, час, полтора, а затем, не дождавшись, вызвать такси. Сейчас в связи с ремонтом мостов многие переключаются на эти маршруты, а машин не добавилось, восьмерки все время забиты, страшно представить, что будет в учебный год (мы проводили опрос до 1 сентября - прим. ред).

Местная жительница Ксения КАЛУС - о сложностях с путем до дома из центра:

- Что тут сказать, 66,69,63 ходят один раз в 40 минут, с утра чаще, вечером после 6 часов тяжело уехать, а маршрутки эти очень маленькие, всегда забиты, - рассказала Ксения. - Непонятно почему №№ 71,75,77 ходят один за другим и пустые, а 66,69,63 редко и забитые битком, тем более после перекрытия.





После восьми вечера к остановке на Кирова в сторону Маллинников, бывает, выстраиваются очереди.

Калужане жалуются на то, что попросту не могут уехать с работы, а особенно в вечернее время суток. Жители Маллиников и до перекрытия страдали от данной проблемы, а теперь она стала еще острее.

О своих впечатлениях нам рассказала калужанка Татьяна Ищенко, которая добирается из дома на работу с остановки «25 школа».

- Я до 9 работаю и в это время не уехать, а в выходные люди уезжают все чаще на такси, - говорит Татьяна о сложностях вечернего времени и выходных дней. - Один раз в воскресенье мы ждали на остановке транспорт 2 часа. Не знаю, как залезла тогда в этот красный автобус. Один ребенок заполз к шоферу, не помещался со своим рюкзачком.

Утром Татьяна уезжает без пяти минут шесть. Она утверждает, что в это время можно уехать более-менее свободно, если знать расписание.

Не нагнетайте панику!

Но некоторые жители микрорайон, опрошенные нами, уверены, что многие просто нагнетают панику. К примеру, так считает работница одного из ТЦ Калуги Валентина АЛЕШКИНА:

- Не так все плохо с ожиданием, как с некоторыми людьми, - говорит Валентина. - Иногда придут на остановку и сразу же начинают сетовать, как долго ждут. Днем не все так страшно, а вечером, конечно, все забито.





По вечерам, на остановке, действительно, не всегда набирается много людей. Фотография была сделана около 20:00.





Однако и такое тоже бывает. Вот такую ситуацию мы наблюдали в другой день в это же самое время.

Также мы опросили и автолюбителей. Наш читатель Никита СИМАКОВ рассказал о пути в объезд через частный сектор.

- Дорога до частного сектора хорошая, но въезжая на эту территорию становится страшно за машину, - говорит Никита. - А это не было еще первого сильного гололеда, снега, осенних дождей. Если уже сейчас есть ямы, что будет дальше? Не представляю, как живут люди в этих частных домах. Зимой там разъехаться будет невозможно.

Дорожное покрытие частного сектора, действительно, оставляет желать лучшего.

Однако попадались нам и такие калужане, которые вполне довольны перекрытием Синих мостов. Калужанка Юлия ДОБРОСМЫСЛОВА живет на Силикатном, а работает продавцом на Малинниках.

- Сейчас стало удобнее добираться, теперь я пересаживаюсь в Азарово и доезжаю до работы, - рассказала Юлия. - Правда, автобусы бывают битком.

Наша читательница Галина пользуется маршрутками №№ 63 и 66 очень часто, так как именно на них добирается до своей работы. Женщина очень возмущена расписанием маршрута, а точнее, его отсутствием.

- Раньше маршрутка уезжала в 6:20, сейчас ее нет в это время, - рассказала Галина. - Уезжаю теперь на 66-м, когда узнала у водителя, что первый рейс идет в 5:50, а второй в 6:15.





Несколько раз мы и сами пытались поймать маршрутку №№ 66 или 63 на остановке в разное время суток, но нам так и не удалось сделать это.

Еще Галина рассказала, что у маршруток №№ 66 и 63 есть график после 7 вечера, в котором указано, что в это время идет только одна единица транспорта до парка Циолковского и на этом все.

А ведь именно маршруты 66 и 63 могли бы очень сильно помочь разгрузить трафик на время реконструкции Синих мостов. Они поворачивают на Зерновую и идут в центр, минуя Синие мосты.

- Все люди стараются на них уехать, так как именно на них быстрее всего добраться в город из-за перекрытия, но это не всегда удается, - рассказывает Галина. - 66 и 63 набиваются битком и некоторые люди просто не вмещаются в них. На Малинниках еще есть вероятность втиснуться, но через пару остановок от конечной это сделать уже невозможно.

Лучше дело обстоит с маршрутом №61, но не всегда. Днем автобусы ходят каждые 6 минут, а вот вечером уехать очень трудно.

- Мы как-то спросили у водителя, он ответил, что смотрят по пассажирам, если выгодно ехать, значит поедет в 8 часов вечера или 15 минут девятого, а если народу нет, то незачем ехать, - говорит Галина.



Судя по нашим наблюдениям, в вечернее время уехать тяжело как из центра, так и от конечной на Малинниках.

Также калужане жалуются, что в воскресенье маршрутки №№ 66 и 63 не ходят совсем.

Но больше всего местные жители переживают из-за начала учебного года. Родители бьют в соцсетях тревогу. Также обеспокоены студенты.

- Сын до школы добирается только на 61 до конечной, - пишет в соцсетях Оксана Т. - Раньше выходил в 7 часов, а теперь надо на 40 минут раньше. Мало того, что они учатся до 7 часов, он приезжал в 19:40, а теперь будет приезжать намного позже и не сможет отдохнуть.

Жители Малинников расскаывают, что иногда на восьмерку собирается «километровая» очередь.

Официальные ответы

Прокомментировать ситуацию мы попросили горуправу. Там рассказали, что рекомендовали перевозчикам грамотно организовать работу маршрутов, а с подрядчиками ведутся разъяснительные работы.

Также для жителей организована горячая линия, на которую можно сообщить о проблемах с транспортом. Она работает с 8:00 до 17:00 по будням. Звонить требуется по телефону 71-49-49.

Также мы попросили уточнить расписание маршрутов, обслуживающих Малинники в рабочие дни.

троллейбус №8А (льготный) - с 5.40 до 22.56,

№69 (льготный) - с 7.05 до 18.10;

автобус №8 - с 6.25 до 22.12,

маршрутка №8 - с 6.10 до 22.00,

№61 - с 5.50 до 20.44,

№63 - с 5.50 до 18.20,

№66 -. с 5.55 до 20.00,

№69 - с 7.00 до 20.00.

- Срывы и задержки рейсов, при обслуживании городских маршрутов, могут иметь место. Это может быть связано с непредвиденной поломкой транспортного средства или со сложившейся ситуацией на дорожно-транспортной сети города (заторы, дорожно-транспортные происшествия), - отметили в горуправе. - Руководителям транспортных предприятий указано провести внеплановые инструктажи с водительскими составами о строгом соблюдении графиков движения.

Как нам пояснил директор УКТ Вадим ВИТЬКОВ, после закрытия Синих мостов вместо пяти троллейбусов на восьмой маршрут вышли шесть автобусов.

Также мы попросили комментарий у руководителя организации-перевозчика маршрутов №№ 8, 10, Елены ТЮЛЮШ. Этот частник возит калужан в пазиках и микроавтобусах.

- Интервал движения между автобусами составляет 8 минут, - сказала Елена Игоревна. – Будем решать возникающие проблемы. К примеру, многие водители говорят о том, что было удобно организовать временную остановку на путепроводе.

Также мы попросили у Елены Тюлюш прокомментировать слух о том, что в связи с перекрытием синих мостов водители стали массового увольняться. Она его опровергла.

В сухом остатке мы видим следующее. Проблемы с общественным транспортом на Малинниках были всегда, а закрытие Синих мостов их только усугубили.

Отсутствие достаточного количества транспорта на маршрутах №№ 66 и 63, которые могли бы реально помочь разгрузить поток пассажиров во время перекрытия привел к тому, что главный по популярности маршрут №8 не справляется с таким количеством людей, а у многих местных жителей даже возникает ощущение, что автобусов стало меньше.

Так может число транспорта увеличить еще? И пустить его не в объезд через Азарово, а по Зерновой, по маршрутам №№ 66 и 63.

Товарищи чиновники, подумайте об это очень крепко. Жители Малинников вам будут безмерно благодарны за такой подарок. Пусть и запоздалый.

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