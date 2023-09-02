Редкие ретроавтомобили показали на выставке в Калуге

В субботу, 2 сентября, в Калуге прошла выставка исторической техники «Спутник».

На набережной Яченского водохранилища собралось большое количество калужан.

Нам удалось поговорить с одним из ярких участников фестиваля Владимиром Ординарцевым. Его автомобиль Lincoln Town Car 1983 года был дублером в фильме «Бригада».

- Машина довольно медийная, в свое время была дублером в фильме «Бригада». - рассказал Владимир. - Затем ее купил мой знакомый, он ее перекрасил, и она более 10 лет была в свадебном агентстве, возила молодоженов. Потом он уехал и распродавал свой бар. Я купил ее у него 6 лет назад.

По словам владельца, машина мягко идет по дороге и прекрасна в управлении. Владимир отметил, что сейчас есть трудности с запчастями, но и эту проблему удается решить.

- Расход топлива порядка 10-12 литров, мы быстро обычно не ездим, - рассказал владелец. - Довел ее до ума своими руками.

Также мы нашли владельца машины с не менее интересной историей. «Москвич» Сергея Гришина настоящая семенная реликвия.

- Это автомобиль моего дедушки, - рассказал Сергей. - Он наряжал этот москвич на свадьбу моих родителей. Всю жизнь в одной семье. Дедушки с бабушкой уже нет, а он все ездит, из поколения в поколение можно передавать.

Кроме машин Владимира и Сергея, на выставке было представлено множество интересных экспонатов, на которые вы можете посмотреть в нашем фоторепортаже.

Toyota Crown 1988 года. Георгий Брыксин, Москва.

Toyota Cresta 1998 года, Ирина Миронова, Калуга.

ВАЗ 21013 1979 года, Алексей Феоктистов, Москва.

ВАЗ 2101 1974 года, Максим Бунин, Москва.

Lincoln Town Car 1986 года, Алексей Арсеньев, Тула.

BMW 316 1984 года, Максим Калекин, Тула.

Citroen CX Six-Wheeler Turbo 1986 года. Машины использовались в качестве быстрых грузовиков для доставки свежих тиражей газет, лекарств и прочего. Также машина использовалась в качестве карет скорой помощи и эвакуаторов.

Adlewerke 1931 года, Калуга.

Wanderer, Модель 1936-1939, Германия . До войны существовал автомобильный союз из четырех компаний - Хорх, Вандерер, ДКВ, Ауди. После войны союз распался и осталась АУДИ, которая и оставила эмблему четыре кольца.

Москвич-2141. Автомобиль ранней партии. Редкий цвет кузова и интерьера. Оцинкован на заводе, что делалось только для спецпокупателей. Всю жизнь эксплуатировался, в гараже практически не стоял. Был приобретен нынешним владельцем в 2017 году. В 2023 году была произведена комплексная реставрация лакокрасочного покрытия.

ГАЗ 31113 2001 года. Владимир Кораблев, Калуга. Таких машин всего 200 штук.

ГАЗ-24 «Волга» 1973 года.

На фестивале были представлены и мотоциклы.

Атмосфера выставки на видео.

Если вы были на фестивале «Спутник» поделитесь впечатлениями в комментариях.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.