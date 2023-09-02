Почему Екатеринбург - это сердце России с калужским лицом

Все-таки в санкциях есть немало полезного. Если бы не они, так и колесил бы по Западу до самой пенсии, скептически морщась от словосочетания «внутренний туризм».

Да, Европа - прекрасна. Прага, Оломоуц, Неаполь, Мюнхен, Гамбург, Порту, Брюгге, Инсбрук, Амстердам и многие-многие другие города Старого света, где мы побывали за десять допандемийных лет, плюс вишенка на этом туристическом торте – Рим, - никогда не сотрутся из моей памяти. Разве что стараниями Альцгеймера (тьфу-тьфу).

Европа – великолепна, и никакие санкции или русофобия этого не изменят. Однако всякий раз, когда мы прогуливались по улочкам городов западной цивилизации, я обязательно спрашивал себя – а хочу ли я здесь жить? Естественно, не забывая о том, что нельзя путать туризм с эмиграцией. И ни разу не ответил утвердительно.

Однако всего за три года путешествий по России положительный ответ на этот вопрос дал уже дважды. Первый раз пару лет назад в Новороссийске, а второй в конце июля в Екатеринбурге.

Этот город вихрем пронесся по моим мозгам и сердцу, изрядно прочистив первые и раздув огонь во втором.

Игры Ёбурга с разумом

Все-таки удивительная эта штука – человеческая память. Она имеет особенность незаметно исчезать, а в какой-то момент внезапно появляться, атакуя мощным потоком давно забытых воспоминаний. Именно в Ёбурге я неоднократно испытал на себе эту её особенность.

Первый раз явление произошло в литературном квартале. Увидев в траве буквы, выложенные в слова из какого-то неведомого языка: «патетя», «деряба», «растыка», в памяти мгновенно всплыли воспоминания из далекого детства.

Мне 6 лет. Передо мной раскрыта книжка сказок Бажова. Я увлеченно читаю «Медной горы хозяйка», постоянно заглядывая на последние страницы, где в помощь читателю напечатан словарик уральских слов, раскрывающий не уральцам их смысл.

Глядя на растыку и дерябу я вспомнил, что именно сказки Бажова с самых ранних лет развили во мне привычку мчать к домашней библиотеке за словарем Ожегова или Большим энциклопедическим всякий раз, как в какой-нибудь книжке встречалось неизвестное слово.

Я напрочь забыл об этом моменте, но литературный квартал Екатеринбурга оживил воспоминания, одномоментно восстановив нейронные связи к ним ведущие.

Подобные озарения случались со мной в Екатеринбурге не раз. И в мемориальных домах-музеях все того же Бажова, а также еще одного великолепного уральского сказочника Мамина-Сибиряка, и в Ельцин-центре (здесь по большей части неприятные, из девяностых), и в шикарном музее Высоцкого.

Последний крайне рекомендую всем тем, кто бывал в доме-музее Володи на Таганке. Поначалу мы немого опасались идти в ёбургский, боясь разочароваться. Все-таки московский – мемориальный, с огромным количеством вещей, принадлежавших гениальному барду и актеру, очень грамотно организованной повествовательной частью.

Тот самый "Мерседес" Высоцкого. Единственный на всю Москву.

Но страхи оказались напрасными. Ёбургский музей совсем другой по концепции и наполнению. Ничуть не хуже и не лучше московского. Просто другой.

Так что всем поклонникам творчества Владимира Семеновича оба однозначно обязательны к посещению.

В Ельцин-центре один из экспонатов - тот самый чемоданчик, кнопочки которого гарантированно умножают человечество на ноль.

Инсинуировали инсинуировали да и не выинсинуировали

Раз уж пошла речь о музеях, упомяну о Ельцин-центре. В целом очень неплохой, но от него остался легкий неприятный осадок.

Он появился практически сразу. Начиная с зала на входе, где на большую стену проецировался ролик о становлении демократии в России. В нем рассказывалось, в том числе, и о сталинских временах.

Нисколько не оправдывая зверств того режима, не имею права не отметить, что ельцин-центровская оценка этого сложного периода нашей истории сильно перекошена в сторону гиперболизации недостатков системы вкупе с полным игнорированием ее очевидных достижений.

Вместе с тем все, касающееся деятельности Бориса Николаевича, подается однобоко-позитивно.

Даже аудиозапись в зале, который посвящен тяжелому и совсем не веселому времени пустых полок, гиперинфляции, огромных очередей за продуктами, какая-то… захватывающая. Как вестерн.

Этакий попкорновый блокбастер.

Ганина яма. Место, куда сбросили тела убитой царской семьи. Сейчас оно засажено пахнущими лилиями.

Трагедия Романовых

Нельзя быть в Екатеринбурге и не посетить Храм на Крови – место расстрела царской семьи и Ганину яму – монастырь вокруг шахты, в которую сбросили их тела.

Тяжелые места, но каждый русский человек просто обязан здесь побывать. Чтобы кожей ощутить всю чудовищность этого преступления и зашить в свои гены отвращение к таким методам ведения политической борьбы.

Однако самым редким знанием о событиях, связанных с этим черным эпизодом нашей истории, поделилась экскурсовод, которая во время поездки в совсем другое место пересказала свой разговор с настоятелем Храма на Крови отцом Максимом об Ипатьевском доме.

Храм на Крови построен на месте Ипатьевского дома, в подвале которого убили всю царскую семью и слуг.

Они дискутировали на тему того, стоило ли сохранить особняк как напоминание о кровавой расправе в назидание потомкам. И настоятель, не согласный с этим, рассказал откопанную им в архивах историю хозяев этого особняка.

Как оказалось, абсолютно всех владельцев Ипатьевского дома, на месте которого после сноса и построили храм, постигла трагическая судьба – разорение, долги, смерть в нищете. И расстрел царской семьи – очередная и далеко не единственная трагедия в его темной судьбе.

Так что снос особняка и строительство на его месте Храма на Крови стал еще и этаким ритуалом очищения этого дурного места.

Конечно, каждый волен трактовать эту информацию в соответствии со своими взглядами и убеждениями, но история довольно философская, согласитесь.

Наскальная живопись

Чем покорил Ёбург, так это своими скульптурами и граффити. Последних здесь тьма-тьмущая, на разный вкус и цвет. Причем, попадаются экземпляры, которые по качеству исполнения и сюжетной составляющей вполне можно поставить в один ряд с такими, на которые мы в свое время открывали рты в том же Антверпене.

И даже ёбургские трафаретчики выдают не убогие закорючки, какие любят малевать калужские стеномаратели, а вполне себе приличный продукт.

Пишу эти строки и дико жалею, что не хватило мозгов сфотографировать эти произведения, дабы вы сами могли оценить их по достоинству. Но если Акела может промахнуться, то Яндекс – никогда. Погуглите в нем и обрящете.

Причины такого весьма достойного качества ёбургской наскальной живописи долго искать не надо. Тут производство граффити давно отлажено и поставлено на поток. Услугами профессиональных уличных художников пользуются и власти, и организации.

К примеру, прогуливаясь в один из дней в окрестностях Плотинки мы наткнулись на группу граффитистов, которые начинали работу по раскраске трансформаторной подстанции. А уже на следующий день мы наблюдали результат их труда с лаконично вписанным в него «Россети». Не думаю, что ребятки трудились забесплатно.

Так что граффити в Ёбурге уже не только свободное творчество, но и бизнес. А это, равно как и эстетическое удовольствие, которое неминуемо получаешь, глядя на качественную работу, стимулирует юных трафаретчиков расписывать стены не безвкусными загогулинами, а чем-то более стоящим.

В нашем городе процесс создания нормальной уличной живописи еще только начинается. И было бы неплохо калужским властям поучиться организовывать его у коллег из Екатеринбурга.

Глядишь, так потихоньку и в Калуге победим безвкусицу на стенах.

Скульптуры есть, но их как бы нет

Что касается скульптур, то их в Ёбурге тоже предостаточно. Причем, они имеются даже в торговых центрах. А особенно много их на пешеходной улице Вайнера.

Только вот аудиоэкскурсии по ней в популярном сервисе izi-тревел, мягко говоря, немного удивляют. Видимо, их создавали к мундиалю 2018 года, игры которого проходили в том числе в Екатеринбурге. Но с тех пор прошло пять лет и некоторые из скульптур попросту испарились.

К примеру, мы так и не увидели обещанных аудиогидом бременских медведей, расписного куба, а с головой лошади, торчащей из дома, и вовсе получился забавный конфуз.

Эта скульптура распложена на перекрестке улиц Вайнера и Попова. Когда мы подошли к ней, аудиогид рассказал классную историю о том, что владелец ювелирного магазина, который находится в этом доме, как-то раз стал свидетелем разговора ребенка с мамой. Чадо спросило родителя, а где же другая половина лошади? Почему тут только ее голова?

И бизнесмену пришла в голову идея с другой стороны стены, внутри своего магазина, сделать зад лошади.

Он заказал его и теперь, воодушевленно вещал аудиогид, все желающие могут зайти в помещение и увидеть эту часть скульптуры.

Естественно, мы с женой зашли внутрь за продолжением, но на месте, где должен был быть круп лошади, оказалась витрина колец с бриллиантами.

Поржали и решили, что Ёбург прекрасен даже с приставкой «на».

Праздник души и живота

Когда готовились к поездке, изучили афишу Екатеринбурга и немного опечалились тому факту, что попадаем в мертвый сезон. Главные театры отдыхали, аймаксы были закрыты из-за санкций, даже цирк не работал, так как там шла реконструкция.

Однако уже на месте выяснилась весьма радостная деталь. В Ёбурге 32 театра, большая часть которых – небольшие и работают даже летом. Как следствие, удалось разнообразить культпрограмму походами в театр «На Плотинке» и «Театриум».

Оба очень даже ничего. С великолепным ярославским, конечно, не сравнить, но уровень калужской драмы берут легко.

На Плотинке в беседках стоят рояли, на которых можно поиграть.

Вообще с точки зрения культурных мероприятий Екатеринбург легко может поспорить даже с Москвой. А вечерняя Плотинка – сердце Ёбурга - не уступает даже Старому Арбату. Тут по вечерам собирается огромное количество уличных музыкантов – от бардов до духовых оркестров.

Так что, если соберетесь там погулять, готовьте мелочь для шапок артистов.

Что очень понравилось – с двух сторон этой площади установлены две красивые кованые беседки, внутри которых стоят рояли. Абсолютно рабочие. Любой желающий может сесть за него и поиграть.

И желающие находятся. Садятся и играют. Потрясающее, конечно, место.

Если Плотинка – место для души, то торговые центры Екатеринбурга – для живота. Здешние фудкорты – не чета калужским. Там не найти «Бургер кингов» и пиццерий. Это – пространство ресторанов, попасть в которые, не посидев минут 10-15 на диванчиках при входе, удается далеко не всегда. Все они забиты битком даже в будни.

И кормят там отменно. Очень приличный уровень, а средний чек практически не отличается от калужского.

Если в ресторанах Ёбурга можно отобедать по привычным для калужан ценам, то от стоимости отдельных позиций в гипермаркетах глаза на лоб лезут.

Свои люди

Что поразило в Екатеринбурге, так это люди. В том числе типажи.

Екатеринбуржцы очень похожи на калужан. За неделю, проведенную в этом городе и его окрестностях, мы встретили более десятка человек, которые легко могли бы быть близкими родственниками моих калужских знакомых.

Однажды даже встретил местного жителя, поразительно похожего на нашего градоначальника. Правда, ёбургский Денисов был заметно объемнее и с гораздо большим количеством подбородков, чем наш, калужский.

И по характеру ёбургцы люди очень душевные. Любой вопрос или просьба к случайному прохожему – и каким бы хмурым он ни был до этого, лицо неизменно озаряется участием и откровенным желанием помочь.

Ни разу не было такого, чтобы хоть кто-то высказал недовольство тем, что его отвлекли, или хотя бы намек на него.

Очень сердечные люди - эти ёбургцы.

Вид с небоскреба Высоцкий - самого высокого здания в городе. Умеют все-таки на Урале под венец звать.

Горькие пилюльки

Чтобы дорогому читателю от этой статьи не было совсем уж приторно, добавлю-ка я в эту ёбургскую бочку меда ложечку дегтя.

Тротуары в Екатеринбурге – это плач Ярославны. Не везде, конечно, но даже на центральной пешеходной улице города имени Вайнера плитка играет в «Море волнуется раз» на всем ее протяжении.

Все-таки не только в Калуге обитает такой неистребимый классовый элемент, как криворукие плиткоукладчики.

Немного омрачила пребывание в Ёбурге и повсеместная реконструкция. Город во время нашего визита вовсю готовился к юбилейному Дню рождения. В конце августа ему исполнилось 300 лет.

Как следствие, не работал огромный светомузыкальный фонтан на Плотинке. Его дооборудовали новыми фишечками.

На все той же Плотинке был закрыт на реконструкцию подземный переход, известный своими граффити от фанатов Виктора Цоя.

Не увидели мы и бюст Петру I – только новенькую колонну под него и рядышком вторую – под бюст Екатерины Великой.

Та же улица Вайнера латалась и ремонтировалась во многих местах и, как следствие, то тут, то там выросли кучи мусора.

Но общего впечатления от города эта строительная вакханалия ничуть не испортила. А поездка в Верхнюю Пышму и вовсе растерла в порошок все намеки на ростки негатива.

Просто космос

Верхняя Пышма – небольшой городок в 20-ти километрах от Ёбурга. Тут расположился потрясающий музей военной и не только техники. Его организовал неравнодушный местный бизнесмен.

Главная фишка музея – все, что на улице, открыто для посещения бесплатно. Деньги надо платить только за вход в любой из четырех тематических павильонов. Но и уличная экспозиция настолько огромна, что на ее изучение одного дня точно не хватит. Так что ее мы осмотрели галопом и попали только в два павильона – «Крылья Победы» и Музей автомобильной техники.

В Верхней Пышме среди экспонатов есть даже подлодка.

До визита в Верхнюю Пышму в моем личном рейтинге подобных заведений первое место делили музей техники в Дрездене и музей БМВ в Мюнхене. Но верхнепышминский однозначно дает фору каждому из них.

И не только благодаря количеству техники, но и ее разнообразию. Ни разу до этого я не встречал музея, который объединял бы в себе и военную, и гражданскую, и научную технику абсолютно всех типов и направлений. Тут есть все от мотоциклов до Белазов, от танков до подлодок, от запорожцев до роллс-ройсов и много чего еще, о чем не расскажешь – язык устанет.

Интересный экземпляр - тягач для эвакуации с поля боя подбитых танков.

А еще, совместно с «Роскосмосом» готовится к запуску экспозиция космической техники. И все это добро – настоящее, очень многое на ходу.

К примеру, техника в павильоне «Парадный расчет», в который мы не успели попасть. Владельцу музея удалось собрать точно такие же модели техники, которая в 1945-м приняла участие в победном параде на Красной площади.

И мало того, что вся она на ходу, так каждый год 9 Мая эта коллекция выезжает на улицы Верхней Пышмы и принимает участие в Параде Победы.

Посмотреть на шествие приезжают из многих городов Свердловской и соседних областей, даже из Екатеринбурга, несмотря на то, что в областной столице в этот день проходит свой – главный парад региона.

В музее "Крылья Победы" технику очень удачно разбавляют восковые фигуры в том числе по мотивам известных фильмов.

И теперь у меня идея фикс. Доминанта, которая требует обязательного удовлетворения – я должен увидеть верхнепышминский парад своими глазами.

Так что Ёбург однозначно стоит повторного посещения. Недели для него мало. Да и пожить в этом городе было бы очень даже неплохо.

Ну а к калужским властям у меня имеется категорическое пожелание как можно скорее возобновить рейсы из Калуги в Екатеринбург.

В конце концов каждый калужанин имеет право поглазеть на своих потенциальных ёбургских родственников.

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