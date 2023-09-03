Помойки ходят гуськом или Почему в Калуге начали убирать контейнерные площадки с обочин дорог

Решение городских властей перенести помойки вглубь дворов не все калужане восприняли с восторгом.

Одними из первых переездом мусорок от дороги во дворы возмутились жильцы дома № 19 по улице Пухова.

Наш читатель, живущий в нем, связался с редакцией и рассказал о вонизме, который буйным цветом расцвел под его окнами.

Мы разобрались в причинах путешествий мусорных баков с одного места на другое и обратно.

Возвращайся, сделав круг

Путешествовать с места на место контейнерной площадке у дома №19 по улице Пухова в Калуге не впервой. Лет 20 назад жильцы начали коммунальные баталии за то, чтобы убрать мусорные баки с торца здания.

- Тогда невозможно было открыть окна из-за запаха, эти контейнеры неоднократно поджигали, - рассказывает жилец дома № 19 Тигран. – Они были постоянно переполнены, потому что помимо наших домов ими пользовался весь огромный гаражный кооператив, что расположен рядом.

К этому жильцы добавляют неизбежные сборища бездомных собак и бомжей, крыс и тараканов. В общем, по словам жителей, на контейнерной площадке царила отпетая антисанитария. Ситуация накалялась, жалобами были завалены буквально все городские инстанции, имеющие отношение к коммунальному хозяйству.

По словам жильцов, после долгих разбирательств, размещение контейнеров с торца жилого дома все-таки было признано не соответствующим санитарным нормам. Под баки соорудили новую площадку с другой стороны здания, аккурат на обочине дороги.

Крыс и тараканов люди вывели собственными силами, собаки и бомжи ушли сами. Наступило время комфортного жилья, уже можно было и окна открывать и не опасаться ночных поджогов помоек.

Беда вернулась в августе этого года. Без объяснения причин, контейнерную площадку у обочины демонтировали, а сами контейнеры переехали на старое место.

- Мы не понимаем, что, санитарные нормы изменились? – спрашивают в недоумении жители дома №19.

В письме городскому голове Калуги собственники квартир предполагают лоббирование этого помоечного переезда со стороны собственника открывшегося не так давно кафе.

- Я очень хорошо понимаю, что напротив помоек расположено кафе и это не очень живописно выглядит, но здоровье жильцов важнее, - пишет местный житель в письме градоначальнику.

Причём тут динозавры

Возмущенные возвратом к прежним проблемам жители стали звонить в городскую управу Калуги. Ответ был весьма оригинальным.

- Я позвонил в горуправу и стал объяснять, как же так, 20 лет назад размещение здесь мусорных контейнеров признано не соответствующим санитарным нормам, а сейчас их снова тут поставили, - рассказывает Тигран. - Мне ответили, что двадцать веков назад здесь ходили динозавры, а сейчас их нет и, бросил трубку.

Этот факт откровенного хамства удивителен хотя бы потому, что уже давно в чиновничьей среде так отвечать горожанам не принято – от начальства прилетит. Но, видимо, все же еще не вымерли в горуправе люди, которые, как этот тип, бросивший фразу о динозаврах, недалеко ушли от этих доисторических животных.

Но вернемся к сути вопроса - к нормам СанПиНа.

В самом начале 2019 года вступило в силу постановление о требованиях к контейнерным площадкам для мусора. Там чётко написано, что дистанция от места хранения мусора до зданий должна быть не менее 20 метров. СанПиНом установлено, что количество баков на одной площадке не может быть больше пяти.

На первый взгляд, расстояние от стены дома до новой площадки (впрочем, как до старого места - у обочины), соответствует нормам. Так что немного непонятно, зачем было переносить и почему к мнению жильцов городские структуры не особенно прислушиваются, предпочитая вместо понятных разъяснений давать откровенные отписки.

Вот и на письмо городскому голове Калуги, жители получили крышесносный ответ. В нем за подписью начальника управления городского хозяйства Александр Шпиренко пространно, на двух листах, в лучших традициях бюрократического сленга, перечисляются номера постановлений, пунктов правил благоустройства, обязанности всевозможных коммунальных инстанций.

Разобраться в этом буреломе зубодробительных формулировок под силу не каждому, но мы попытались.

Смысл послания с чиновничьего на человеческий язык можно перевести так: жильцы имеют право с помощью управляющей компании ликвидировать контейнерную площадку и определить ее новое место.

На чиновничьем языке это звучит так: «В связи с вышеизложенным сообщаем, что указанная муниципальная контейнерная площадка может быть ликвидирована при условии организации управляющими организациями контейнерных площадок для каждого из многоквартирных домов, которые в настоящий момент используют для накопления отходов муниципальную контейнерную площадку».

Согласитесь, этот ответ дается на какой угодно вопрос, но только не на тот, который интересует жильцов – зачем и почему мусорки перенесли от обочины под их окна?

Помойки двигаем коллегиально

Разбираясь в этом вопросе, мы обратились в управление городского хозяйства. Заместитель начальника управления Сергей Возилкин окончательно прояснил причины переноса контейнеров.

Оказалось, что это решение касается не только дома №19 по улице Пухова. Оно принималось после коллегиального, с участием представителей надзорных органов, обследования нескольких мест, где площадки расположены у обочин городских дорог.

- Что касается этого дома, то здесь причина в первую очередь из-за кратно возросшего автомобильного трафика по улице Пухова, особенно напряженно сейчас в районе поворота на переулок Труда, - пояснил Сергей Возилкин. – Улица узкая, а когда приезжает мусоровоз, он ещё и перекрывает полностью одну полосу.

В дальнейшем та же участь постигнет площадку у обочины дома №11 по улице Пухова и других подобных контейнерных площадок.

- Речь идёт не только об улице Пухова, - добавил Сергей Возилкин. – Коллегиальным решением мы уберем с обочины контейнерные площадки и на улице Суворова.

А предположение жильцов о том, что решение убрать помойку у дома №19 лоббировал хозяин расположенного рядом кафе Возилкин назвал полным бредом.

Собственно, объяснение причин переноса мусорок вполне понятное и логичное.

Непонятно только одно – почему жильцам указанного дома сразу так не объяснили и нам пришлось чуть ли не полноценное журналистское расследование проводить, чтобы добраться до истины.

Странные все-тки люди – эти чиновники. Мастера создавать проблемы из ничего и раздувать скандалы на ровном месте. В должностные обязанности у них это что ли входит?

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