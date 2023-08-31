Министр образования Калужской области объяснил принципиальные различия нового учебника по истории со старыми

С 1 сентября во всех школах Калужской области у старшеклассников появятся новые учебники истории.

Речь идёт о всемирной истории и об отечественной истории современного периода.

В последний день лета, 31 августа, министр образования и науки Калужской области Александр АНИКЕЕВ подробно объяснил, чем будет отличаться подход к изучению новейших событий истории России от вариантов последних лет.

Единый учебник

Последние десятилетия старшеклассники изучали историю по учебникам трех линеек от разных авторов. Они в основе своей преподносили исторические данные в едином ключе, однако отличались в нюансах подачи того или иного периода жизни нашей страны.

В школы региона уже поступил учебник Всеобщей истории для 10 класса. Он описывает события с 1914 года, начала Первой мировой войны, до окончания Великой Отечественной войны. Авторами этого учебника являются профессор Владимир Мединский и академик Александр Чубарьян. Вторая часть этого учебника описывает современность.

Еще один учебник вводится с этого года: История России для 10 и 11 классов. Его особенностью стало то, что до этого в 11 классе история России не преподавалась. Сейчас содержательная линия продлена. В 10 классе – с 1914 до 1945. Учебник 11 класса охватывает период с послевоенного времени до нынешних дней.

- Первая особенность этих учебников в том, что они являются государственными, то есть их собственником является не авторский коллектив, не издательство, а государство, - объяснил министр образования и науки Калужской области Александр АНИКЕЕВ. - Вторая – эти учебники излагают государственную точку зрения в оценке событий истории. Наконец, еще одна особенность этих учебников заключается в том, что в учебнике 11 класса появился параграф 37, освещающий специальную военную операцию. Никогда ещё учебники истории для российских школ не были так приближены к событиям современности.

В текстах 37 параграфа излагаются причины проведения СВО, события, связанные с началом СВО, международная и внутренняя политика России в этот период.

- Учебник достаточно взвешенно подаёт этот материал, в нем по-новому в содержательном плане даются события современности, - продолжил пояснять Александр Аникеев. - В остальном в новых учебниках какого-то глобального пересмотра истории нашей страны и мира нет. Предлагается всесторонний подход, дается анализ того или иного исторического периода.

Не зубрить, но анализировать

По словам министра, школьникам предлагается дать собственную оценку на основании приведенных в учебнике документов.

Например, в периоде 60-х годов появился раздел «Общественное настроение», в котором рассказывается и о клубах самодеятельной песни, события оттепели, оценивается деятельность Никиты Хрущева и других деятелей Советского Союза.

Приведены и фотографии тех лет. Очередь за книгами в книжный магазин в Амурской области.

– Современным детям, возможно, эти фото трудно понять, но я, живший в те годы и стоявший, как и люди на снимке, в таких же книжных очередях, это очень хорошо понимаю, - говорит министр образования региона. - Такой феномен самой читающей страны в мире тоже важно донести до детей.

По окончанию каждой главы дается список литературы, представляющей различные точки зрения и список фильмов, которые можно посмотреть по теме.

Учиться будут и учителя

Как признался Александр Аникеев, новые учебники истории написаны буквально за месяц.

- Пока учебник только написан и внедряется новая программа, - рассказал министр. - Его внедрение будет сопровождаться серьезной образовательной подготовкой для учителей. С 1 сентября начнутся вебинары, которые будет проводить Академия минпросвещения. В этом процессе будет принимать участие профессор Мединский. Минпрос договорился о записи его лекций по методике преподавания. Кроме этого, я дал команду нашему Институту развития образования подготовить серию семинаров и провести курсы обучения для учителей.

Что же касается параграфа 37, где идет речь об идущей сейчас специальной военной операции на Украине, то его изучение по плану начнется лишь в конце нынешнего учебного года. К этому времени, как заверил Александр Аникеев, министерство успеет провести переподготовку учителей.

- Если говорить об общей тенденции, то раньше в учебниках истории присутствовал европоцентризм, когда события истории России рассматривались на фоне глобальных мировых событий, - объяснил глобальную разницу в принципах преподавания истории нашей страны министр образования Калужской области. - Сейчас в центр поставлены события нашей страны и сделан акцент на влиянии наших событий на мировую историю.

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