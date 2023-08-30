В Калуге самокатчик отправил пешехода на больничную койку и сбежал

В воскресенье, 27 августа, на улице Марата произошло ЧП. Папа шел с двумя маленькими дочками по пешеходному переходу, когда в них на полной скорости врезался здоровый мужик на электросамокате.

В результате 8-летняя девочка упала на асфальт, а ее отец оказался в палате БСМП.

Самокатчик сбежал, а реакция представителей правоохранительных органов на подобные ДТП вызывает сильное удивление.

Летел не глядя

Калужанин Сергей Мамонтов в этот день решил прогуляться со своими дочурками восьми и двенадцати лет в детский парк Юного зрителя, известный как скверопарк.

Купили мороженое и в предвкушении веселого отдыха, начали переходить дорогу по пешеходному переходу на перекрёстке улиц Марата и Достоевского.

Папа крепко держал за руку младшую дочь, старшая шла чуть впереди.

- Посмотрели по сторонам – машин не было, - рассказывает Сергей Мамонтов. - Примерно на середине перекрестка боковым зрением увидел, что справа прямо на нас несется самокатчик. Среагировать не было никакой возможности – он летел сверху под горку.

За рулем СИМа стоял, по словам Сергея, здоровый мужик, лет тридцати. Телосложением похожий на борца.

- Он с разгона влетает в меня, слава Богу не в детей, - продолжает вспоминать Сергей Мамонтов. - Младшую дочку отбросило на асфальт, она упала, ушиблась, но без особых травм. Парень врезался в меня головой, у него лицо разбито, переносица сломана. А мне удар пришел в живот. Я отлетел, упал.

Мгновенно очнувшись от шока при мысли о детях, Сергей первым делом бросился к младшей дочурке. Увидев, что с ней все в порядке он решил вызвать полицию. Видимо сообразив, что просто так тут не отделаться, сбивший семью самокатчик бросился убегать. За ним устремилась старшая дочь, но догнать здоровенного бугая маленькой девочке было не под силу.

Сергей записал телефоны свидетелей и остался ждать приезда правоохранителей.

Хочешь – пиши, хочешь – не пиши

Через некоторое время на место происшествия подъехала машина ДПС. Из нее вышли два сотрудника в форме. И вот тут начинается самое интересное.

Осмотревшись и выслушав пострадавшего сотрудники, как рассказал Сергей, сказали ему «хочешь пиши заявление, хочешь – не пиши, все равно шансов никаких нет». И уехали.

Странно, ведь пострадавший сделал все правильно: заручился поддержкой свидетелей, сфотографировал сам электросамкат и его серийный номер, дождался правоохранителей. И в результате: «никаких шансов».

Найти нарушителя не так уж и сложно, к тому же напротив расположены видеокамеры одного из калужских банков. Да и свидетели могли бы рассказать больше, чем сам пострадавший.

Ну и самое главное - самокат ведь прокатный, а значит, у его владельцев имеется вся информация, которая позволяет органам очень легко установить не только сбежавшего виновника аварии, но и предоставить посекундные данные о его движении на СИМе вплоть до момента аварии.

Это полноправное ДТП

Кто-то, быть может, подумает, что если самокатчик сбивает пешехода – это житейский случай и к дорожно-транспортным происшествиям не относится. И будет не прав.

Самокатчик на дороге – участник дорожного движения. С 1 марта 2023 года электросамокаты считаются транспортными средствами, им официально присвоен статус СИМ. Соответственно, наезд на пешехода на дороге, а тем более на зебре, считается дорожно-транспортным происшествием и требует примерно тех же действий, что и другие ДТП.

Сотрудникам, приехавшим в воскресенье на перекресток Марата-Достоевского, по логике, как минимум нужно было составить письменный протокол. Зафиксировать ДТП и травмы, отметить, что виновник сбежал с места ДТП. Этого калужские правоохранители не сделали. Вновь вопрос: почему?

Только с начала нынешнего года на автодорогах Калужской области с использованием самокатов и других СИМ зарегистрировано 18 ДТП, в них получили травмы 19 человек, в том числе 10 детей.

Чем случай с Сергеем отличается от остальных? Быть может, мы не правы, но закрадывается мысль, что приехавшим в тот день на ДТП сотрудникам было просто лень заниматься всеми этими письменными разборками. Или попросту не знают законов.

Как бы то ни было – безобразнейшее поведение, заслуживающее как минимум постановки вопроса о соответствии этих, с позволения сказать, правоохранителей занимаемым должностям.

Ушибом не отделался

Когда машина ДПС уехала, Сергей почувствовал, что ему стало плохо. Боль в животе не прекращалась. Он отправил дочерей к маме, а сам поехал в травмпункт. Первые результаты обследования показали ушиб грудной клетки и тупую травму живота. Однако, после получения анализов, выяснилось, что встреча с самокатчиком на перекрестке привела к более серьезному вреду здоровья.

- Мне сделали УЗИ и оказалось, одна почка в два раза больше другой, - рассказал Сергей. Сейчас лежу в палате БСМП.

Третьи сутки на больничной койке с неизвестностью впереди – таков итог воскресного происшествия. Конечно, сейчас, после того, как Сергей оказался на больничной койке, правоохранительная система должна сдвинуть с места свои рычаги. Медики обязаны сообщить официально о полученной травме, а в полиции – отреагировать. Главное, чтобы расследовать не приехали те же два сотрудника, что говорили Сергею «хочешь – пиши, хочешь не пиши».

Оперативный комментарий от руководства УМВД по Калужской области нам получить не удалось. Он еще готовится

Мы будем следить за тем, как будут развиваться события вокруг этого вопиющего случая.

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