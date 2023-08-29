Успеют ли к 1 сентября закончить ремонт в трех школах Калуги?

На еженедельном совещании городского головы обсудили вопросы подготовки к новому учебному году.

Кроме этого, стало известно, что на следующей неделе жителей Малинников ждет масштабное отключение воды.

Среди вопросов калужан, в частности, городской голова предложил оригинально решить проблему гуляющих в микрорайоне Кубяка коров и лошадей.

Про дожди, крышу и тротуары

Подготовка школ к началу учебного года в Калуге практически завершена. Опасения вызывают лишь три объекта. Один из них – школа №7. Ремонт кровли там привел к тому, что недавние сильные дожди залили весь третий этаж этого учебного заведения.

Городской голова Калуги Дмитрий Денисов обратил внимание управления капитального строительства на безусловное исправление этого погодного казуса.

- По седьмой школе готовность объекта более 71% Кровля готова на площади 1400 кв. метров, - пояснил главный инженер УКСа Антон ДЁМИН. - Осталось закрыть около 150 кв. метров. Нас подвел поставщик – не весь комплект поставил вовремя. Кроме этого, во время дождей недавних немного замочило школу. У нас были навесы, но подрядчик, когда ремонтировал кровлю, разобрал этот навес. Залили третий этаж, но подрядчик до 1 сентября все эти проблемы устранит. Все что замочили восстановят.

Ещё одна школа – под номером 15 – тоже на особом контроле руководства города. Как пояснили в УКСе сейчас там завершается укладка плитки в коридорах и капитальный ремонт пищеблока.

-Подрядчик ускоряется, как может, - заверил Антон Дёмин.

Наконец, третья вызывающая вопросы со стороны родителей учебное заведение – новое здание школы №46. Если быть точным, жителей беспокоит не само здание, а подъездные и пешеходные пути к ней.

- Мы построили там школу практически в чистом поле и единственный подъезд к ней со стороны улицы Ермоловской, – пояснил городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ.

Сегодня строители завершают асфальтирование тротуаров, подрядчик обещает полностью закончить эти работы к 29 августа, заверили представители управления капитального строительства города.

- Подъездную дорогу к этой школе закончим к вечеру 30 сентября, так что родители 1 сентября смогут нормально подвозить детей к учебному заведению, - заверил Антон Дёмин.

- Да, все заканчиваем буквально в последние дни, но на это были объективные причины, - объяснил Дмитрий Денисов. - Были большие проблемы и с финансированием, и с проектной документацией. Всё решили, в том числе, и с помощью губернатора Калужской области. Я уверен, что родители и дети по достоинству оценят новое здание школы и подход-подъезд к ней.

Дадут ли тепло вовремя?

Ещё один важнейший для жителей вопрос – начало отопительного сезона – был подробно разобран на прошедшем в понедельник совещании.

- Сегодня 109 котельных полностью готовы, 21 – на стадии 85% готовности к отопительному сезону, - доложил начальник управления ЖКХ Калуги Михаил ВИШНЯКОВ. - Есть 27 ведомственных котельных. Из 20 – 100% готовы, оставшиеся находятся от 80 до 90% степени готовности на сегодняшний день. В отопительный период войдём без проблем.

Сейчас коммунальные службы проводят гидроиспытания всех подведомственных сетей. «Калугатеплосеть» планирует заменить ещё около 34 километров сетей.

- Нам удалось увеличить практически в два раза объём перекладываемых тепловых сетей относительно объемов прошлого года, - рассказал Дмитрий Денисов. - Это стало возможным благодаря участию Калуги в программе модернизации коммунальной инфраструктуры, которая реализуется по инициативе президента России. Помогли и наши собственные усилия по инвестиционным программам за счет внутреннего источника финансирования.

Много негативных откликов оставляют калужане по поводу разрытых этим летом улиц. Трубы перекладывают, а толком засыпать и заасфальтировать подрядчики не спешат. На решение этой проблемы градоначальник особо оборатил внимание на совещании.

- До 1 сентября необходимо проверить все подходы к школам и детским дошкольным учреждениям, и нашему подрядчику поставить задачу составить чёткий график восстановления всей разрытой инфраструктуры, - подчеркнул Дмитрий Денисов.

Городской голова поручил повести серьёзную работу с новым руководством завода телеграфной аппаратуры, потому что в последние годы осенью там были постоянные проблемы с запуском тепла. Также переговоры нужны и с КТЗ. На предприятии также сменился руководитель.

- Предыдущее руководство, как оказалось, вовсе не занималось подготовкой к отопительному периоду, - посетовал Дмитрий Денисов. - Да, для них это не основной вид деятельности, но предприятие имеет официальный статус, оно обязано поставлять тепло населению города и готовить свою котельную к отопительному периоду.

Засуха на сутки

На Синих мостах идет трудоемкая работа по перекладке сетей. Сегодня переврезка технического водопровода завершена, разрытые канавы приведут в порядок до конца нынешней недели. На очереди работы по переврезке питьевого водопровода.

- На следующей неделе планируем начать работу по переврезке, - рассказал Антон Дёмин. - Для этого придется отключить водоснабжение. Скорее всего это произойдет в течение понедельника и вторника следующей недели.

Из-за этого значительная часть Калуги примерно на сутки останется без воды. Дата будет названа ближе к концу этой недели.

Параллельно рабочие роют котлованы под канализационные сети. Началась и перекладка газовых сетей. Однако, здесь рабочие столкнулись с неожиданной проблемой.

- Во 2-м Городском проезде найдены незаконные и неучтенные сети, в том числе теплосети, которые сейчас не позволяют Газпрому полностью выполнить работы по устройству футляров. Но с КТЗ мы договорились. Они дали добро на демонтаж. И сегодня приступили к демонтажу, - пояснили в УКС Калуги.

Только после того, как эта работа будет завершена, а котлованы будут засыпаны, появится возможность перенаправить транспортные потоки с Тарутинской во 2-й Городской проезд.

- Пока же дорогу на улицах Вагонной, Луговой и переулке 8-е Марта в некоторых местах нужно привести в порядок, устранить провалы, - сообщил Дмитрий Денисов. - Дал соответствующе поручение управлению городского хозяйства. На следующей неделе приеду лично проверю.

«Живем, как в ауле»

Жители двух микрорайонов на севре Калуги уже несколько лет жалуются на выпас крупного рогатого скота во дворах многоэтажек. Коровы и лошади жуют травку на детских площадках, чешут головы о припаркованные авто. Хозяева этих животных обитают в расположенной рядом деревне Тимошево.

- Мы регулярно видим лошадей на свободном выпасе во дворах МКД, коров, - спрашивает Александр Романов. - Мы точно в областном центре живём, а не в ауле?

Это касается в основном 30-го и 31-го микрорайонов. Примечательно, что с жителями деревни Тимошево неоднократно встречались представители руководства города, однако, скот и поныне гуляет под окнами многоэтажек. Не помогают и периодически составляемые протоколы на нарушителей.

- Собственники этих животных, мягко говоря, наплевательски относятся к жителям нашего города, - прокомментировал ситуацию городской голова.

- Если такое не прекратится, то принято решение изымать скот и помещать в одно из учреждений области, - ответил начальник управления по работе с населением Алексей ГАПОНОВ.

Таким образом, похоже, у городских властей закончилось терпение и к «пастухам» из Тимошево будут теперь применяться более жёсткие способы понуждения к соблюдению правил общественного проживания в городе.

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