В Калуге почти месяц люди живут без газа

Очередной коммунальный скандал разгорается вокруг ООО «УК ТЕРРА» и жильцами дома № 44 по улице Салтыкова-Щедрина.

Собственники дома в понедельник, 21 августа, пожаловались нам на то, что в конце июля у них отключили газоснабжение.

Оказалось, что вернуть голубое топливо калужанам не так просто.

Пришли ночью и отрубили

В ночь с пятницы на субботу, 28 июля к дому № 44 подъехали люди в спецодежде и перекрыли жильцам газ. Обеспокоенные жители терялись в догадках: что произошло? Авария? Всем срочно эвакуироваться? Неизвестность сохранилась и на следующий день.

- На третий день сухого домашнего пайка над нами сжалились и дали газ в газовые плиты, а газовые колонки перекрыли, - рассказывает собственник одной из квартир дома Татьяна Сергеевна.

Шли дни, недели, ситуация не менялась. Жильцы, по их словам, пытались достучаться и до своей УК, и до газовой компании.

- Газовая компания говорит, что это домоуправление «ТЕРРА», а «ТЕРРА» - что это газовики, - продолжает объяснять проблему Татьяна Сергеевна.

Четырехэтажный жилой дом построен в 1959 году. В нем 51 квартира. Летом без горячей воды хоть и некомфортно, но терпимо. Однако, неизвестность будущего людей пугает. А что будет, когда придут холода? Греть воду в тазиках на кухне? Такая перспектива мало кого может радовать.

Нехорошая квартира

Для того, чтобы понять, что же все-таки произошло с домом, за что его жителей решили лишить возможности помыться и постирать в человеческих условиях, мы обратились в АО «Газпром газораспределение Калуга».

- Сегодня почти во всем доме восстановлено газоснабжение, пояснил главный инженер филиала в Калуге АО «Газпром газораспределение Калуга» Денис КУЗИН. - Газ подан на плиты. Газоснабжение тепловых контуров перекрыто на одном стояке из-за одной квартиры. Отключили по причине неисправности внутридомового газового оборудования.

Ситуация стала проясняться. Оказывается, проблема в состоянии дымоходов этого жилого дома. Газовики не смогли проверить качество системы дымоудаления. Причем, как выяснилось, речь идёт лишь об одной квартире, №11, жильцов которой не могут найти. Представители газовой службы, не имея возможности проверить дымоход в одной квартире, отрубили от газоснабжения весть дом.

Дальше – больше. Городской голова Калуги сказал, что такая практика обычное дело, если под вопросом оказывается безопасность жителей всего дома.

- В городе периодически такие случаи бывают, - пояснил городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ. - Управляющие компании совместно с газораспределительной организацией оперативно составляют соответствующий акт и вводится ограничение на поставку газа в целях обеспечения безопасности. Это сподвигает управляющую компанию, которая отвечает за эксплуатацию внутридомового газового оборудования, в том числе и системы дымоудаления. Это единственная нормальная мера воздействия, как оказалось. Добровольно не хотят УК заниматься своими делами.

«Сподвигает», как выразился Дмитрий Денисов, видимо означает определенные действия со стороны УК для разрешения ситуации. Градоначальник озвучил сами эти действия.

- Чтобы пустить газ по стояку, необходимо найти собственника этой 11-й квартиры, - отметил Дмитрий Денисов. - Я уверен, что УК вместе с подразделениями МВД найдут собственника, откроют квартиру и обеспечат пуск газа жителям.

А ларчик просто открывался: нужно просто найти собственника и попросить его пустить газовиков в свою квартиру. Те проверят дымоход и – вуаля – газовые колонки в квартирах весело зашумят, а из кранов польётся столь долгожданная горячая водичка.

Мы никого не ищем

Наша радость от столь скорого и простого разрешения проблем жителей дома № 44 по улице Салтыкова-Щедрина моментально улетучилась после телефонного разговора с руководителем управляющей компании. Пространные рассуждения начальника сводились к тому, что во всей этой истории виноваты сами жильцы.

- Мы никого не ищем, - заявил нам по телефону (запись разговора есть в редакции) руководитель ООО «УК ТЕРРА» Николай ФЕДОРОВ. - Управляющая компания откуда может знать, где этот человек?

Ситуация глупая. Её корень в том, что этот дом никто никогда не обслуживал, - продолжает Федоров. - Вообще, эта проблема не стоит и выеденного яйца. Люди сидят и ждут, когда кто-то придет и им поможет. А им никто никогда не придет и не поможет, кроме управляющей компании. Я им это говорил на собрании.

Им не заявления надо писать, а собраться и решить: они хотят свой дом обслуживать или нет. 51 квартира дома должна понять, что это их имущество. Не городского головы, не управляющей компании, не президента и они должны его обслуживать, - говорит в заключение глава коммунальной компании.

По словам руководителя УК, на обслуживание этот дом компания взяла в апреле 2023 года. В конце апреля выяснилось, что дымоходы в доме не соответствуют нормам.

- Об этом мы им (жителям – прим. ред.) сказали на собрании, - пояснил Николай Федоров. – И предупредили: вы дождетесь такого момента, когда газ отключат. Поэтому управляющая компания предлагает вам их ремонтировать. Однако, собрание до сих пор не решило – надо ремонтировать эти каналы, или не надо.

Кто на ком стоит

Так кто в результате должен искать собственника квартиры, из-за которого весь сыр-бор? Сомневаемся, что розыскными действиями должны заниматься сами жильцы. Как и в том, что начальник УК прав, обвиняя во всем жителей, не желающих ремонтировать свои дымоходы.

Будущее этого дома тоже находится в подвешенном состоянии. Руководство управляющей компании решило пойти на кардинальные меры.

- Я как из отпуска вернусь, мы проведем последнее собрание с жильцами, - рассказал по телефону Федоров. - На нем управляющая компания поставит вопрос о расторжении договора с ними. Ну что же если из 100 домов, которые у нас на обслуживании, один дом почему-то не принимает, ну значит, наверное, нужно им поменять другую компанию. Может быть, придет какая-то другая компания, которая начнет работать по-другому. Не в соответствии с законом РФ, а со своим каким-то видением решения этой проблемы. Мы уже устали им это объяснять.

Кстати, под управлением ООО «УК ТЕРРА» не «100 домов», а 14, по крайней мере столько значится на сайте «дом.минжкх». Во всем этом скандале, как нам видится, газ лишь повод.

Построенный в середине прошлого века кирпичный многоквартирный дом капитально не ремонтировался. По плану первые рабочие должны зайти в него в 2034 году. А вот ремонт систем газоснабжения запланирован аж на 2037 год.

Конечно, для управляющих компаний такие дома убыточны и неинтересны. Они всяческими силами пытаются избавиться от балласта. Согласитесь, куда приятнее и прибыльнее обслуживать новенькие многоэтажки. Только вот что делать калужанам, волею судьбы вынужденным жить в таких неудобных для УК старых домах?

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