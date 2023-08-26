Приходите посмотреть на еду или Почему фестиваль «Калуга. Улица. Еда» больше зрелище, чем обед

Мы побывали на месте фестиваля на следующий день после официального открытия и вот что увидели.

Десятки палаток с жарящимися, кипящими и томящимися угощениями больше напоминают выставку достижений кулинарного хозяйства.

Откушать жареных свиных ребер по 400 рублей за 100 грамм или перловой каши по 350 рублей за тарелку вряд ли будет по карману тем, кто привык считать рубли до зарплаты.

Хотя, в общем-то, фестиваль – это не ресторан или не распродажа и, по всей видимости, задуман он совсем не для того, чтобы покушать за приемлемую цену.

Дорого – богато

Заявленный организаторами фестиваля средний чек в 300 рублей явно из области фантастики. Вообще, в названии «Калуга. Улица. Еда» последнее слово можно смело игнорировать. Акценты сместились не на вкусно поесть, а на прикольно посмотреть. На площадке можно очень хорошо отдохнуть, послушать живую музыку и даже поностальгировать по пандемийным временам, вакцинировавшись в мобильном медицинском комплексе.

Жареные улитки за почти тысячу рублей порция или маленький бутерброд с уткой стоимостью 270 рублей, можно запить напитками самого необычного вкуса и запаха. От классического лимонада до коктейля с ингредиентами, выговорить которые не все в состоянии.

- Большой техасский смокер – штука, безусловно, стоящая но 400 рублей за 100 грамм свиных ребер это прям перебор, - поделился впечатлением калужанин Андрей ШАРОНОВ. - Это ж свиные рёбра, а не рокетсайнс. Как по мне концепция уличной еды - это концепция еды недорогой. Недорогой, а не в 10 раз дороже, Карл!

Почилим под перловку

С концепцией, похоже, организаторы немного отдохнули. Фестиваль проводится в Калуге в третий раз. По итогам прошлогоднего, он получил грант от Ростуризма в размере почти 8 млн рублей. Признание на уровне России и солидная финансовая поддержка рождали ожидания чего-то фееричного.

На деле же получили те же палатки, сцену и места для смотрения-поедания. Статистика вещь своеобразная, конечно, по итогам, предполагаемые организаторами 50 тысяч посетителей, конечно, будут, и даже быть может больше.

Дороговизна некоторых блюд, безусловно, оправдывается рецептами. Та же перловка, не просто сваренная перловая крупа, есть в ней и раки, и орехи и наверняка другие секретные недешевые добавки. Весь вопрос заключается в том, для кого устраивается весь этот пир?

Нет, конечно, если вспомнить ту же статистику, то средняя заработная плата калужанина вполне позволяет ему отведать пахнущего сыра и запить его бокалом коллекционного вина.

На худой конец поглодать те же жареные свиные ребра под выступление рок-инди-smooth jazz-flamenco latin и прочих исполнителей.

Кстати, во всей организационной фестивальной круговерти иностранные слова и их коверканье слишком уж бросаются в глаза. Вайб, чилить, комбо, не говоря уже о наименовании многих блюд.

Заигрывание с молодежью не всегда получается, если просто вставлять в разговор модные словечки.

Заколдованное место

Фестиваль «Калуга. Улица. Еда» расположился аккурат там же, где обычно по выходным продают на ярмарке продукты. Калужане давно приметили особенность этих продовольственных ярмарок: те же мясо-колбаса-сало-овощи, но все же дороже, чем на рынке.

Фестиваль продолжил эту традицию ценообразования, но, безусловно, что касается вкуса и качества, даст огромную фору ярмарке. Впрочем, пустых столиков мы не нашли. Видимо, благосостояние калужан растет, и это не может не радовать.

Как и то, что организаторы позаботились не только о том, что поглощается. Батарея синих биокабинок у края площади весьма нужный атрибут.

А чтобы не искать их, дорогу к заветным домикам в обрамлении веселых лозунгов молча указывает памятник Ленину.

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