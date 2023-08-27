Почему в Калуге пешеходы стали людьми второго сорта

Недоступность тротуаров на улицах города, засилье самокатчиков и велосипедистов, прохладное отношение властей к этой проблеме вызывает сильное неудовольствие калужан.
За последнюю неделю в адрес нашей редакции поступило множество обращений жителей областного центра на состояние пешеходных дорожек либо их полное отсутствие.
Реакция городских властей на такие обращения почти всегда одинакова. Её суть сводится к житейской поговорке: «Починим после дождичка в четверг».
Предложения будут предложены
Мощная волна недовольных комментариев о состоянии тротуаров в Калуге поднялась после опубликованного на нашем сайте сообщения о борьбе за пешеходную дорожку жителей улицы Космонавта Волкова.
По сути, это довольно крутой спуск к одноименному скверу. Тротуаров там не было никогда.
Раньше эта проблема не возникала. Автомобильное движение по этой улочке было крайне незначительное. Однако в последний год-два поток машин увеличился кратно и в такой же степени возросла опасность для пешеходов. Калужане предлагали городским властям различные пути решения проблемы. От кардинального – перекрыть эту улицу, до лояльного – установить знаки и лежачих полицейских.
Даже избежав столкновения с машиной, на таких дорогах однозначно можно попасть под пылевую бурю от проезжающих машин
В ответ на наше обращение в управление городского хозяйства Калуги, специалисты ведомства практически под копирку написали то, что обычно отвечали самим горожанам.
- В связи с ограниченностью доведенных предельных объемов бюджетных ассигнований расходы на капитальный ремонт или реконструкцию автомобильной дороги, в рамках которых можно выполнить тротуар по ул. К.Волкова, не предусмотрены, - заявили в управлении городского хозяйства Калуги. - Предложения по финансированию работ будут предложены при формировании бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг.
Другими словами, денег нет, но вы держитесь.
Жители улицы Космонавта Волкова, вынужденные идти по автодороге, постоянно оглядываясь и крепко держа за руку детей, не одиноки в своей беде. С подобной проблемой сталкиваются ежедневно тысячи горожан.
Еще один адрес безтротуарной дороги - улица Луговая
Мы проанализировали все полученные нами обращения и сформировали список улиц, на которых тротуары – это одно слово.
В перечень вошли такие, на которые обратили внимание наибольшее количество наших читателей:
Добавим сюда улицу Космонавта Волкова и улицу Садовая в районе Подзавалья.
Этот список мы также отправили в управление городского хозяйства с просьбой пояснить, когда городские власти планируют проложить там тротуары?
- Предложения по финансированию работ будут предложены при формировании бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг, - ответил таинственный чиновник из вышеуказанного управления.
Опять пресловутое «Предложения будут предложены». Похоже, это любимое отворотное заклинание в арсенале наших чиновников.
И так сойдёт
О состоянии действующих тротуаров в Калуге уже можно писать книги и водить экскурсии по легендарным лужам и провалам. Чего стоит эпохальная борьба городских властей с непокорным вечным локальным водоёмом на площади Победы.
Эта лужа на площади Победы уже стала достопримечательностью областного центра.
О её ликвидации, как о великой победе написали практически все местные СМИ в мае прошлого года. Правда, как выяснилось позже, она просто так сдаваться не захотела и в один прекрасный день появилась снова.
В понедельник, 21 августа на совещании городского головы начальник управления городского хозяйства Александр ШПИРЕНКО доложил, что в прошлом году городские службы ликвидировали 10 наиболее часто затопляемых после дождей участков, а в этом году ещё пять. Но их в городе сотни!
Некомфортный тротуар на улице Комфортная
Эпические фото с провалившимися тротуарами появляются в социальных сетях чуть ли не каждый месяц. Один из наиболее красивых образовался нынешней весной на улице Комфортная. Вот уж действительно, где, как не на улице с таким названием, подобное могло произойти.
Дыры в асфальте и провалы тротуарной плитки возникают даже там, где благоустроительные работы завершились не так давно.
Дырка в тротуаре у Дворца спорта.
Например, в декабре 2022 года портал в подземный мир образовался аккурат перед новеньким зданием Дворца спорта. Адреса «убитых» тротуаров разбросаны по всему городу.
Справедливости ради, все же стоит отметить, что в ряде случаев пешеходные дорожки ремонтируют. Однако далеко не везде и не всегда.
Один из адресов - улица Маршала Жукова, 37.
- Асфальта нет от слова совсем, зайти в подъезд, особенно с коляской и ребёнком, очень проблематично, – сообщает Дарья Серова. – Особенно трудно пройти после дождя, стоят огромные лужи.
В ответ жители получают откровенные отписки, сродни приведенным нами выше, либо начинаются долгие рассуждения о том, кому принадлежит земля, кто должен ремонтировать и т.д.
Кстати, до конца нынешнего года в Калуге планируют отремонтировать 30 дорог и всего четыре (!) тротуара.
Все это справедливо наводит на мысль, что к пешеходам у городских властей отношение как к изгоям. Автомобилисты – элита, пешеходы – люди второго сорта. А раз так, то и тратить на них бюджетные деньги незачем. Ничего страшного, перепрыгнут, обойдут, а если ноги промочат, так не сахарные, не растают.
Добавьте к этим проблемам в разы увеличившийся за последние годы тротуарный трафик. Это произошло из-за самокатчиков, велосипедистов и прочих владельцев или арендаторов всяких средств индивидуальной мобильности.
Вот и получается, что в Калуге пешеход уже чужой даже на своей территории.
Есть ли шанс?
Нынешний принцип финансирования ремонта существующих и прокладки новых тротуаров может иметь эффект снежного кома. Небольшие и, казалось бы, несущественные проблемы в конечном итоге вырастут в глобальный катаклизм. Сотни мелких провалов и луж на тротуарах сольются одну огромную яму проблем. И мы снова, по-русски, будем героическими усилиями исправлять проблемы, которые сами же и создали.
Не лучше ли уже сегодня изменить подход к этому вопросу?
К примеру, вместо «предложения будут предложены», создать в Калуге отдельную муниципальную программу по ремонту тротуаров с заложенным в нее финансированием. Провести мониторинг всего тротуарного хозяйства, составить полный список всех проблемных мест, выяснить, где тротуары можно расширить, чтобы от тех же самокатчиков пешеходам меньше шарахаться, рассчитать финансирование и составить конкретный план по приведению тротуаров в порядок на годы вперед.
С дорогами же такую систему создали, так почему бы и с пешеходными зонами не повторить?
А еще надо уже, наконец, дать четкое официальное определение пешеходных мест и участков.
Власти Москвы уже ввели так называемые «красные зоны» где запрещено ездить на тех же самокатах, велосипедах и прочих СИМах. А значит, для подобных решений не нужны изменения в федеральных законах, постановлениях сверху и всяких подзаконных актах. Этот вопрос можно и нужно решать на местах.
Так что мешает властям, наконец, всерьёз заняться этим?
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