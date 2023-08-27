Почему в Калуге пешеходы стали людьми второго сорта

Недоступность тротуаров на улицах города, засилье самокатчиков и велосипедистов, прохладное отношение властей к этой проблеме вызывает сильное неудовольствие калужан.

За последнюю неделю в адрес нашей редакции поступило множество обращений жителей областного центра на состояние пешеходных дорожек либо их полное отсутствие.

Реакция городских властей на такие обращения почти всегда одинакова. Её суть сводится к житейской поговорке: «Починим после дождичка в четверг».

Предложения будут предложены

Мощная волна недовольных комментариев о состоянии тротуаров в Калуге поднялась после опубликованного на нашем сайте сообщения о борьбе за пешеходную дорожку жителей улицы Космонавта Волкова.

По сути, это довольно крутой спуск к одноименному скверу. Тротуаров там не было никогда.

Раньше эта проблема не возникала. Автомобильное движение по этой улочке было крайне незначительное. Однако в последний год-два поток машин увеличился кратно и в такой же степени возросла опасность для пешеходов. Калужане предлагали городским властям различные пути решения проблемы. От кардинального – перекрыть эту улицу, до лояльного – установить знаки и лежачих полицейских.

Даже избежав столкновения с машиной, на таких дорогах однозначно можно попасть под пылевую бурю от проезжающих машин

В ответ на наше обращение в управление городского хозяйства Калуги, специалисты ведомства практически под копирку написали то, что обычно отвечали самим горожанам.

- В связи с ограниченностью доведенных предельных объемов бюджетных ассигнований расходы на капитальный ремонт или реконструкцию автомобильной дороги, в рамках которых можно выполнить тротуар по ул. К.Волкова, не предусмотрены, - заявили в управлении городского хозяйства Калуги. - Предложения по финансированию работ будут предложены при формировании бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг.

Другими словами, денег нет, но вы держитесь.

Жители улицы Космонавта Волкова, вынужденные идти по автодороге, постоянно оглядываясь и крепко держа за руку детей, не одиноки в своей беде. С подобной проблемой сталкиваются ежедневно тысячи горожан.

Еще один адрес безтротуарной дороги - улица Луговая

Мы проанализировали все полученные нами обращения и сформировали список улиц, на которых тротуары – это одно слово.

В перечень вошли такие, на которые обратили внимание наибольшее количество наших читателей:

ул. Городненская,

ул. Спартака,

ул. Ольговская,

Черносвитино,

д. Перцево,

проезд под первой от площади аркой на ул Билибина, 6.

Добавим сюда улицу Космонавта Волкова и улицу Садовая в районе Подзавалья.

Этот список мы также отправили в управление городского хозяйства с просьбой пояснить, когда городские власти планируют проложить там тротуары?

- Предложения по финансированию работ будут предложены при формировании бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг, - ответил таинственный чиновник из вышеуказанного управления.

Опять пресловутое «Предложения будут предложены». Похоже, это любимое отворотное заклинание в арсенале наших чиновников.

И так сойдёт

О состоянии действующих тротуаров в Калуге уже можно писать книги и водить экскурсии по легендарным лужам и провалам. Чего стоит эпохальная борьба городских властей с непокорным вечным локальным водоёмом на площади Победы.

Эта лужа на площади Победы уже стала достопримечательностью областного центра.

О её ликвидации, как о великой победе написали практически все местные СМИ в мае прошлого года. Правда, как выяснилось позже, она просто так сдаваться не захотела и в один прекрасный день появилась снова.

В понедельник, 21 августа на совещании городского головы начальник управления городского хозяйства Александр ШПИРЕНКО доложил, что в прошлом году городские службы ликвидировали 10 наиболее часто затопляемых после дождей участков, а в этом году ещё пять. Но их в городе сотни!

Некомфортный тротуар на улице Комфортная

Эпические фото с провалившимися тротуарами появляются в социальных сетях чуть ли не каждый месяц. Один из наиболее красивых образовался нынешней весной на улице Комфортная. Вот уж действительно, где, как не на улице с таким названием, подобное могло произойти.

Дыры в асфальте и провалы тротуарной плитки возникают даже там, где благоустроительные работы завершились не так давно.

Дырка в тротуаре у Дворца спорта.

Например, в декабре 2022 года портал в подземный мир образовался аккурат перед новеньким зданием Дворца спорта. Адреса «убитых» тротуаров разбросаны по всему городу.

Справедливости ради, все же стоит отметить, что в ряде случаев пешеходные дорожки ремонтируют. Однако далеко не везде и не всегда.

Один из адресов - улица Маршала Жукова, 37.

- Асфальта нет от слова совсем, зайти в подъезд, особенно с коляской и ребёнком, очень проблематично, – сообщает Дарья Серова. – Особенно трудно пройти после дождя, стоят огромные лужи.

В ответ жители получают откровенные отписки, сродни приведенным нами выше, либо начинаются долгие рассуждения о том, кому принадлежит земля, кто должен ремонтировать и т.д.

Кстати, до конца нынешнего года в Калуге планируют отремонтировать 30 дорог и всего четыре (!) тротуара.

Все это справедливо наводит на мысль, что к пешеходам у городских властей отношение как к изгоям. Автомобилисты – элита, пешеходы – люди второго сорта. А раз так, то и тратить на них бюджетные деньги незачем. Ничего страшного, перепрыгнут, обойдут, а если ноги промочат, так не сахарные, не растают.

Добавьте к этим проблемам в разы увеличившийся за последние годы тротуарный трафик. Это произошло из-за самокатчиков, велосипедистов и прочих владельцев или арендаторов всяких средств индивидуальной мобильности.

Вот и получается, что в Калуге пешеход уже чужой даже на своей территории.

Есть ли шанс?

Нынешний принцип финансирования ремонта существующих и прокладки новых тротуаров может иметь эффект снежного кома. Небольшие и, казалось бы, несущественные проблемы в конечном итоге вырастут в глобальный катаклизм. Сотни мелких провалов и луж на тротуарах сольются одну огромную яму проблем. И мы снова, по-русски, будем героическими усилиями исправлять проблемы, которые сами же и создали.

Не лучше ли уже сегодня изменить подход к этому вопросу?

К примеру, вместо «предложения будут предложены», создать в Калуге отдельную муниципальную программу по ремонту тротуаров с заложенным в нее финансированием. Провести мониторинг всего тротуарного хозяйства, составить полный список всех проблемных мест, выяснить, где тротуары можно расширить, чтобы от тех же самокатчиков пешеходам меньше шарахаться, рассчитать финансирование и составить конкретный план по приведению тротуаров в порядок на годы вперед.

С дорогами же такую систему создали, так почему бы и с пешеходными зонами не повторить?

А еще надо уже, наконец, дать четкое официальное определение пешеходных мест и участков.

Власти Москвы уже ввели так называемые «красные зоны» где запрещено ездить на тех же самокатах, велосипедах и прочих СИМах. А значит, для подобных решений не нужны изменения в федеральных законах, постановлениях сверху и всяких подзаконных актах. Этот вопрос можно и нужно решать на местах.

Так что мешает властям, наконец, всерьёз заняться этим?

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