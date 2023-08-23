Где моя большая ложка: калужане съели 60 литров окрошки за 5 минут

В субботу, 19 августа, в Калуге прошёл фестиваль окрошки, организованный агентством «Комсомольская правда-Калуга».

В последний жаркий летний день парк культуры и отдыха собрал более пятисот калужан и гостей города.

Пока команды готовили угощение, зрителей развлекали творческие коллективы города, сотрудники ДК Калуги и спорткомплекса.

Не просто суп

Рецептов приготовления окрошки существует больше сотни, хотя основа, базовый набор продуктов известен всем. Картошка, редиска, свежий огурец, мясо или колбаса, варёное яйцо, зелень. Именно такой исходный набор продуктов был предоставлен всем шести участвующим в фестивале командам.

А ведь свою историю этот любимый многими летний освежающий суп берёт от старорусского кушанья — редьки с луком и квасом. Сегодня редьку не так часто добавляют в окрошку, да и квас пытаются заменить кефиром или даже минеральной водой. На вкус и цвет, как говорится…

Сегодня калужане чаще всего используют все же либо обычный ржаной квас, либо кефир. Правда, среди участников фестиваля желающих поэкспериментировать с заправкой не нашлось. Все шесть окрошек были приготовлены на ржаном квасе и приправлены свежей сметаной.

Кстати, все продукты для приготовления предоставил генеральный партнёр фестиваля — сеть магазинов «Праздничный».

Как это было

На площадке перед летней сценой парка команды начали собираться задолго до полудня — ​официального открытия фестиваля. На столах появлялись продукты, поварские инструменты, участники устанавливали флаги своих организаций и яркие баннеры.

В этом году помериться силами в приготовлении окрошки решили шесть команд. Это команды «Калужского перекрёстка», завода «Тайфун», «Газэнергобанка», Торгового квартала, ТРК «Ника» и Калужской клинической больницы № 5. В каждой по три участника и конечно же, группы поддержки.

Фестиваль окрошки агентство «Комсомольская правда-Калуга» проводит в парке культуры и отдыха уже во второй раз. В прошлом году праздник летнего супа прошёл, что называется, на ура.

В этом году к его проведению подключилось управление культуры Калуги

Желающих сфотографироваться с огромной поварёшкой на фоне весёлого окрошечного баннера было очень много. Стилизованные уголки русских подворий с огромной книгой рецептов окрошки и множеством старинной глиняной посуды вызывали восторг малышни и весёлые улыбки взрослых. Вообще, подключение к фестивалю культурной составляющей сделало кулинарный фестиваль «Комсомолки» цельным городским праздником. Скорее всего, этот фестиваль станет традиционным в городе.

Калужан в тот день пришло посмотреть и попробовать окрошку очень много. Вся площадка к полудню была заполнена людьми.

Еда ​едой, культура ​культурой, но не забыли на фестивале и о спорте. Теннисный центр «Калужники» устроил для гостей множество развлечений. Спортпарк открылся в начале лета и уже стал популярным среди калужан. Мастер-классы по бадминтону и большому теннису были доступны каждому желающему.

— Мы показывали, как правильно держать ракетку, как бить по мячу, причём интересовались нашими мастер-классами не только дети, — ​рассказала сотрудник спортпарка «Калужники» Анна. — ​Я сама играла в бадминтон с женщиной преклонного возраста, и она радостно вспоминала своё детство, как играла с подружками во дворе много-много лет назад.

А на сцене всё это время выступали вокальные и танцевальные коллективы Калуги, проведение конкурса весело комментировали ведущие в фартуках и поварских колпаках.

Подача с выходом

Наконец, прозвучал сигнал к окончанию приготовления окрошки и к столику жюри потянулись участники с тарелочками вкусно пахнущего летнего супа.

Оценивали мастерство команд профессионалы своего дела: мастер производственного обучения Калужского колледжа экономики и технологий Зинаида Годовикова, шеф-повар отеля Four points by Sheraton Kaluga Денис Сопов и повар-универсал Николай Цицорин.

Использовать в приготовлении набор предложенных продуктов было совсем не обязательно. Более того, в условиях проведения конкурса был особый пункт, в котором говорилось, что каждая команда должна внести в свой рецепт секретный ингредиент.

В команде «Калужского перекрёстка» это было сваренное особым способом мясо, а вот у победителей — ​команды больницы № 5 — ​вкуснейший горчичный соус.

— Наш рецепт приготовления окрошки старинный, он передаётся из поколения в поколение, — ​рассказала главная медсестра Калужской клинической больницы № 5 Юлиана Мосеенкова. — ​Взяли его от наших коллег из подразделения больницы в Перемышле. Мы очень тщательно готовились к фестивалю. И не только в плане приготовления окрошки, но и как мы будем преподносить жюри наш летний суп, в какой посуде, даже придумали речёвки.

Подача в деревянной посуде с хохломской росписью, в русских костюмах покорила жюри. Все три члена присудили окрошке от больницы № 5 наивысшие баллы. По достоинству оценили кулинарное творение команды и пришедшие на фестиваль зрители. Пятая больница набрала больше всего баллов и в результате зрительского голосования. Таким образом, команда взяла все призы фестиваля!

Довольные участники фестиваля с подарками от КЛВЗ "Кристалл"

Впрочем, без призов и подарков никто не остался. Все команды получили подарки от завода «Кристалл», сертификаты от «Додо Пиццы» и от спортпарка «Калужники». А команде-победителю вручили сертификаты на покупки в магазинах сети «Ферма» на 5000 рублей.

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После дегустации членами жюри к столам команд выстроились очереди зрителей, всем хотелось попробовать летнего супчика. Десятилитровые вёдра опустели буквально за пять минут. Наверное, для настоящего повара нет большей радости, когда приготовленное им блюдо съедается с такой скоростью.



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Кстати, довольно сильная жара в тот день ничуть не помешала проведению фестиваля. Уверены, следующим летом этот праздник окрошки пройдёт с ещё большим размахом, ведь он, действительно, полюбился калужанам.

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