Почему поплыл Правый берег Калуги

Сильные ливни, обрушившиеся на областной центр, вновь подняли тему ливневой канализации в городе.

Этой проблеме был посвящен подробный разбор на еженедельной планерке городского головы.

Кроме этого, в ответ на вопросы калужан, были даны пояснения по поводу снижения транспортной напряженности в связи с реконструкцией Синих мостов на объездных маршрутах в районе частного сектора.

Городские власти также заявили о непричастности к временной задержке движения электропоездов.

Задачка про бассейны

Мощные ливни и грозы, прошедшие в воскресенье, 20 августа, снова заставили калужан преодолевать потоки на тротуарах и некоторых автодорогах областного центра. Правда, справедливости ради, стоит отметить, что число таких проблемных участков в Калуге уменьшилось. В прошлом году городские службы ликвидировали десять наиболее часто затопляемых после дождей участков, в этом году ещё пять.

- С каждым годом площадь асфальтового покрытия в городе увеличивается, - пояснил заместитель городского головы Александр ШПИРЕНКО. - Соответственно растет и площадь водосброса. Основная часть ливневки построена более 50 лет назад и требует сегодня дорогостоящей модернизации. Несмотря на отсутствие средств для масштабных работ, мы своими силами исправляем ситуацию. Основной упор делаем на пешеходные тротуары и перекрестки.

Городской голова Калуги подчеркнул, что причиной подтоплений является и ограниченный диаметр коллекторов, он рассчитывается по нормативам и не предусматривает столь масштабные залповые вбросы воды.

- Отмечу, что любые ливневые системы, обычно не рассчитаны на залповые осадки, которые произошли на днях в Калуге, - рассказал городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ. - Есть мультик «В тридевятом царстве» там есть задача про бассейн, где наглядно показана суть проблемы: диаметр труб, объем бассейнов и так далее. Не все так просто. Вода мгновенно не может уйти.

Одна из новых, современных систем ливневки построена и апробирована в районе деревни Пучково, возле кампуса Бауманского университета. Её строительство обошлось в 230 млн рублей, это достаточно серьёзные вложения.

- Особо впечатлительным рекомендую посмотреть, что было в Москве в тот же период времени, а возможности столицы несоизмеримы с нашими, - добавил Дмитрий Денисов.

Просто почистить мало

Особенно серьёзными в этот раз оказались подтопления на правобережье Калуги. Горожане публиковали в социальных сетях множество видеороликов, как машины по капот в воде пытаются преодолеть водные преграды. Улица Генерала Попова на некоторое время превратилась буквально в реку.

- Мы знаем об этой проблеме на Генерала Попова, здесь потребуются серьёзные капиталовложения, - объяснил городской голова Калуги. - Просто почистить ливневку, как советуют нам калужане, не приведет к ликвидации подтоплений. У нас есть уже проектные решения обустройства новой системы отведения ливневых стоков.

Как стало известно, проектная документация по реконструкции ливневой канализации в районе улицы Генерала Попова была подготовлена несколько лет назад, однако возникли трудности с ее экспертизой.

- У нас разработана проектная документация, она существует лет пять, но провести экспертизу по ней пока не получается, потому что не решен вопрос изъятия земельных участков для муниципальных нужд для строительства этого объекта, - отметила начальник управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Калуги Юлия КОВТУН.

И тем не менее, градоначальник поставил задачу уже в этом решить эту проблему и при формировании бюджета на 2024 год учесть затраты на реконструкцию ливневки на правобережье.

Ох, вы сети, мои сети…

Шел разговор на еженедельном совещании городского головы и о реконструкции Синих мостов. В этой связи выяснились скрытые от калужан подробности, усложняющие работы. Речь идет о так называемых бесхозяйственных сетях. Дело в том, что под всей Калугой проходят сотни километров различных коммуникаций. Некоторые построены ещё в середине прошлого века. Зачастую бывает, что вся документация по таким сетях утеряна, схем их прокладки нет.

В результате, при земельных работах рабочие наталкиваются на непонятные трубы и коллекторы. Приходится останавливать земляные работы, выяснять, что это за сети, кто их собственник, заниматься перекладкой таких неучтенных ниток коммуникаций. И, тем не менее, по словам главного инженера УКС Калуги, работа сетевому переустройству района реконструкции Синих мостов не останавливается.

- Сейчас мы уже завершили переврезку технического водопровода, рассказал главный инженер управления капитального строительства Калуги Антон ДЁМИН. – Работы по перекладке питьевого водопровода закончим до конца следующей недели. Начинаем откапывать канализационную сеть. Это большой объем работы. Газовики в течение недели обещают переврезать свои сети.

По самим мостам сейчас демонтируется второй путепровод. С РЖД идут согласования на временные участки для производства работ над железнодорожными путями, до конца недели, думаю, все согласуем.

Кстати, на совещании выяснилось, что к недавней задержке в движении электропоездов на Москву работы по реконструкции Синих мостов не имеют никакого отношения.

- СМИ опубликовали, что задержка движения электропоездов произошла из-за реконструкции, но это не так, - сказал Антон Дёмин. - Там просто кабели РЖД очень старые и провод повис над путями. Эту проблему РЖД восстанавливали сами. Ещё раз, это никак не связано с теми работами по реконструкции мостов, которые мы проводили.

Городской голова обратил внимание на то, что с 1 сентября существенно возрастет трафик движения по объездным, временным маршрутам. Пути, объезда по частному сектору создадут проблем для калужан.

- У нас немного усложнилась работа из-за погоды, котлованы все в воде, производим откачку, - пояснил Антон Дёмин. - Вся вода течет именно по Второму городскому проезду. Постараемся успеть.

Дмитрий Денисов попросил ускориться с работами, чтобы к началу нового учебного года уйти с улицы Тарутинская.

- Понимаю все сложности с неучтенными сетями и погодой, но задача не снимается, к 1 сентября надо уйти из частного сектора, перенаправить движение транспорта и не создавать дополнительных проблем калужанам, - поставил задачу УКСу и подрядчикам городской голова Калуги.

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