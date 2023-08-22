Маргарита Кавочкина: «Когда я в группе, я не мэр, я – волонтер»

Чиновница с самого начала СВО помогает нашим бойцам.

Мы продолжаем рассказывать о волонтерских группах и людях, которые приближают нашу победу над укронацистами здесь, в Калужской области.

В Козельском районе движение волонтеров очень сильно развито. Сейчас сразу несколько групп собирают и отправляют гуманитарную помощь, плетут маскировочные сети и шьют бойцам тактические аксессуары. Одна из участниц движения Маргарита КАВОЧКИНА рассказала подробно как это происходит.

Начинали втроем

- Маргарита, как вам удалось за столь короткий период собрать несколько тысяч помощников нашим бойцам в зоне СВО?

- Один человек, даже имея самые благие намерения, не сможет осилить все это. Я увидела в соцсетях местного хорошего парня, Алексея Шароху, который и предложил организовать помощь. Мы связались и решили, что нужно помогать нашим ребятам, отправляющимся в зону СВО. К нам сразу подключилась еще одна девушка, Катя Ивочкина. Проговорили всё и организовали группу. Называется она «Козельский район. Помощь мобилизованным».

Алексей и Катя наши местные предприниматели, я – работник администрации Сосенского. У каждого из нас есть свои обязанности. Алексей занимается подбором товаров и закупок, Катя собирает деньги, делает заказы. В группу выкладываем заявки, отчеты. Мы очень плотно взаимодействуем с администрацией Козельского района. Я не знаю, как другие работают, но нам это очень здорово помогает.

Нам очень активно помогают и наши предприятия и, конечно же, жители Сосенского и всего Козельского района. У нас в этом направлении работает и Епархия. Мы с ними тоже сотрудничаем, Отцы ездят на фронт, передаем с ними помощь. Сейчас в нашей группе около 2,5 тысяч подписчиков в телеграм канале.

- А с чего начиналась ваша работа?

- Поначалу мы помогали нашим мобилизованным ребятам. Готовили каждому, кто уходил из призывного пункта, вещмешок со всем необходимым. Обмундирование у них было, а вот некоторые повседневные предметы и вещи, конечно же, были нужны.

Это мыло, паста зубная, щетки, предметы личной гигиены, теплые вещи, балаклавы, тактические перчатки, пятиточечники, нижнее белье, носки, продукты на первое время и медикаменты. Вручали им такой вот вещмешок прямо перед автобусом, перед их отправкой.

Потом возникла необходимость в другой помощи. Когда наши ребята проходили обучение на сборных пунктах. Мы ездили к ним туда сами, приезжали к ним и представители нашей районной администрации. Я сама ездила, потому, как надо же своими глазами посмотреть, как наши ребятки там живут, поговорить с ними – что им действительно тогда нужно было ещё.

- Как вы поддерживаете связь с бойцами?

- У всех наших ребят есть наши телефоны, они могут нам в группу, в личку, написать, и пишут, звонят. Оставляют заявки. А просьбы очень сильно поменялись. Ребятам теперь уже нужны тепловизоры, генераторы, квадрокоптеры. Группа наша росла, к нам стали обращаться представители предприятий. Коллективы заводов собирали средства, закупали необходимое и привозили нам для отправки ребятам.

- Вы сами ездите в подразделения на Донбасс?

- За ленточку я не езжу. Я женщина бальзаковского возраста, быстро бегать не умею. Из Козельского района в зону СВО у нас ездят ребята и передают то, что мы закупаем. Передаем собранную гуманитарку и сотрудникам регионального волонтерского штаба. У нас крепкие связи с волонтерами из Хвастовичей, Сухиничей, Бабынино, Калуги и Мещовска. Чаще всего мы сами приезжаем на точку сбора со своим грузом, перегружаем гуманитарную помощь в машины для отправки на Донбасс. Часто сами ребята, приезжая в отпуск, забирают приготовленную гуманитарную помощь.

В помощи никто не отказывает

- Как жители района реагируют на просьбы о поддержке?

- Люди откликаются на наши просьбы очень активно. Бывает, пенсионеры-бабушки шлют 100, 200, 500, 1000 рублей. Что могут от своих пенсий. Простые жители много перечисляют сразу, как только мы пишем заявку в нашей группе. Есть и постоянные у нас люди, которые всегда откликаются. Причем, не афишируют себя, мы просто видим, что, например, Мария постоянно шлёт денежку.

Бывает, что предприниматели приносят не деньги, а сразу необходимые вещи. Один из них не так давно привез несколько упаковок носков. Или, наоборот, приходит человек из бизнеса: чем помочь? Мы говорим: вот счет, на необходимое, оплатите? Конечно!

Кстати, в Козельском районе есть замечательный волонтерский центр. Администрация района выделила трехэтажное здание под него. Там сейчас аккумулируется вся гуманитарная помощь, поступающая в нашу и другие козельские группы.

Все собирается, формируются партии и развозятся по точкам отправки. Всё централизовано, вся логистика очень хорошо отлажена. В этом же Центре размещается и фонд «Защитники Отечества». Девочки, которые там работают, нам очень хорошо помогают.

Своими руками

- То есть ваша группа занимается только покупкой и отправкой гуманитарной помощи?

- Нет, что вы! Мы не только покупаем гуманитарку, мы сами делаем своими руками то, что в наших силах. Масксети, тактические носилки, балаклавы шьем.

Группа «Добро.Козельск» начала этим заниматься ещё по осени, когда только началось всё это на Донбассе. Но они не справлялись с количеством запрашиваемого бойцами и обратились за помощью к жителям. Сосенцы сразу откликнулись.

В Сосенском наши девочки организовали такую же группу «Добро. Сосенский». Она работает пока около месяца. В группу люди начали перечислять деньги для покупки необходимого материала для плетения сетей. За это время мы сплели и отправили в зону СВО семь маскировочных сетей.

Сейчас думаем вторую точку для плетения масксетей открыть, потому что люди приходят, спрашивают, где и как можно помочь.

- А кто приходит к вам помогать сети плести?

- Сейчас время отпусков, многие разъехались, но все равно приходят люди самого разного возраста. Пенсионеры помогают. Есть у нас и, можно сказать, профессионал. Мужчина пришел как-то, он сам рыбак, решил нам помочь, подсказал как быстрее и качественнее это делать. Бывает, берут работу на дом. Сейчас будем плести нашлемники. Уже все подготовили, научили людей их делать.

Приходят мамы со своими детьми. Детки очень стараются. И здесь дело даже не в том, сколько ребенок сплетет, а в том, что он своими руками помогает нашим бойцам, что он тоже причастен к этому большому делу.

Мальчишечка 10-летний пришел с бабушкой и говорит: «Бабушка, это хорошее такое дело, я рад, что тоже помогаю».

Центр «Ровесник» наш Сосенский приходил со своими воспитанниками. Сейчас начнется школьная пора, и я уверена, что к этому делу с большим удовольствием подключатся и старшеклассники, и ребята из нашего техникума.

Мэр или волонтер?

- Маргарита, вы являетесь главой администрации города Сосенский. Административный ресурс помогает в волонтёрской работе?

- Это, конечно, два параллельных пути. Мэрство – один, волонёрство – другой. Для наших ребят, с которыми работаю в группе, я - волонтёр. Не администрация, не мэр. У нас все, кто работает с гуманитарной помощью – волонтеры, безотносительно того, какая у них гражданская должность.

Мой фронт, он здесь в Сосенском, в группе. Административный ресурс может помочь, когда мы обращаемся за серьёзной помощью, требующей больших ресурсов, которые мы сами потянуть не можем.

Во всех остальных случаях, когда я звоню кому-то с просьбой о помощи, я никогда не говорю, кем я работаю в администрации, да это и не нужно. Достаточно у нас просто сказать: Я волонтер Маргарита, нам нужна помощь. И все всегда откликаются.

Будь в курсе

Перечислить средства можно на карту Сбера 2202 2067 0988 4196 Наталья Алексеевна Г. «Добро. Сосенский»

Желающим помочь для получения подробной информации звонить по тел. +79107089004 Юлия. «Добро. Козельск»

Группа «Козельский район. Помощь мобилизованным». Карта Сбербанк 4279 3800 1289 4962 Анастасия Сергеевна Ш.

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