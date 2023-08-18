Крысы атаковали дом на улице Степана Разина в Калуге

В пятницу, 18 августа, наша читательница обратилась в редакцию с просьбой о помощи. Калужанка сообщила, что им страшно жить в собственном доме по адресу Степана Разина, дом 40, так как крысы в буквальном смысле захватили подъезд и ближайшую территорию. Ситуация настолько обострилась, что родители боятся отпускать своих детей на улицу без присмотра.

Помимо страха жильцов мучает невыносимая вонь и антисанитария.

- Помочь нам не может никто, переодически приходят травить крыс, кидают отраву, а их становится все больше , рождаются новые, - рассказала калужанка.

Крысы совсем не боятся людей, их сложно отпугнуть.

- Каждый день слышим с утра крики испуганных детей, писали уже по всем администрациям, одни отписки, - отметила женщина.

По словам нашей читательницы, она лично подписывала договор, чтобы из УК пришли потравить крыс, но все бесполезно, вредителей становится все больше.

По мнению жильцов, крысы бегут из старого мусоропровода.

- Нам сказали, баки не поставят, приходится ходить больше чем на 250 метров до ближайших, - жалуется калужанка. - У нас много пожилых, они не будут ходить так далеко, поэтому выкидывают отходы в старый мусоропровод.

Ситуация превратилась в замкнутый круг. Детей из этого дома травят сверстники в школе за то, что они живут в доме с крысами.



Крысы сидят на перилах, бывает по 6-10 штук сразу выбегает в подъезд.

Наша читательница живет в «крысином царстве» уже 4 года. Люди, которые проживают по данному адресу дольше, утверждают, что мусоропровод ни разу не чистили и он уже давно пришел в аварийное состояние.



- Мусор выкидывать страшно, - отметила женщина. - По утрам выходим со швабрами, чтобы отбиваться от маленьких гостей.





Грызуны уже давно чувствуют себя полноправными хозяевами дома.

В управляющей компании жильцам отвечают, что мусоропровод переодически моют, хотя калужане уверены в обратном.

Пока что нам не удалось получит комментарий от «управляшек». Будем следить за ситуацией.

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