Фейк от фармацевтов или Почему не надо сметать лекарства в аптеках Калуги

Калужане в недоумении пытаются выяснить, что их ждет после 1 сентября, когда вступят в силу изменения в системе реализации лекарственных препаратов.

На этой и прошлой неделе в ряде аптек города появились объявления с просьбой до первого сентября закупиться необходимыми ими рецептурными лекарствами. К примеру, от гипертонии.

Мол, с 1 сентября их будут продавать строго по рецепту, так как данные о нем потребуется внести в спецпрограмму для отчетности.

Как следствие, в нашу редакцию приходят вопросы от калужан, основная суть которых – что, теперь за каждой таблеткой нужно выстаивать очередь на прием к врачу?

Мы выяснили все подробности и нюансы принятого 24 марта 2023 года постановления правительства РФ, которое вступает в силу в День знаний.

Что произошло

С 1 сентября 2023 года аптеки будут обязаны при продаже лекарств заносить реквизиты рецепта в системную компьютерную программу. Если данные не будут внесены, у контролирующего органа появится полное основание считать, что препарат отпущен без рецепта врача.

Этот комментарий минздрава РФ к новому закону постепенно начал обрастать мнениями и толкованиями во всевозможных околомедицинских изданиях и интернет-каналах. А приближение времени «Ч» подняло волну слухов до размера девятого вала.

Основной тезис сводится к тому, что теперь нельзя будет купить лекарства в аптеках без свежего рецепта. А это влечет за собой запись к врачу, стояние в очереди и прочие радости посещения поликлиник ради заветной бумажки.

- Наверное, есть какой- то подвох! У нас, просто так ничего не бывает! – пишет калужанка Лара Чистякова.

- То есть, если раньше можно было свободно купить рецептурный препарат без похода к врачу и рецепта, то теперь или записывайся в очередь в поликлинику на неделю - месяц вперёд или иди на платный прием в частную клинику за рецептом, - возмущается Татьяна С.

- Я гипертоник и постоянно покупаю препарат ко-перинева. Уж много лет беру и рецепт не требуют, а с 1 сентября, получается, будут требовать? И как мне его теперь получить? К врачу в больницу на прием становиться? И каков будет срок действия рецепта? Как часто мне придется эту бумажку обновлять? — задает массу резонных вопросов наш читатель Владимир Голоднов.

Объявления с рекомендациями закупиться лекарствами впрок в ряде аптек Калуги появились именно на волне этих слухов. Как следствие, в отдельных частях города даже возник ажиотаж на лекарства!

- Живу на Малинниках, у нас в аптеке недалеко от школы все популярные рецептурные препараты смели, - рассказывает местная жительница Елена К. – Ждут нового завоза.

На самом деле всё не так

Постановление правительства, действительно, предусматривает ужесточение контроля за продажей рецептурных препаратов. Таким образом государство пытается добиться соблюдения давно существующих правил — чтобы люди не занимались самолечением.

Однако, как всегда бывает в нашей жизни, есть нюансы.

Если человек понервничал и у него подскочило давление, то он вряд ли пойдет предлагаемым минздравом путем: запись-поликлиника-рецепт-аптека. Скорее всего, он просто откроет ящичек в шкафу дома, достанет таблеточку, выпьет ее и успокоится. Подобные медицинские ящички-коробочки есть в каждой семье.

И вот то, что произойдёт 1 сентября, никоим образом не имеет отношения к препаратам из таких домашних аптечек.

- Речь идет только о сильнодействующих опасных препаратах, а также о льготных лекарствах, расходы на которые возмещает государство, - рассказали представители Росздравнадзора. - Подобные меры помогут усилить контроль за распространением психотропных препаратов и ядовитых веществ.

А внесение же льготных лекарств в этот список, по мнению Росздравнадзора, позволит избежать мошеннических схем с препаратами, которые приобретаются за счет бюджета.

- Кроме того, реквизиты, указанные в рецепте, теперь понадобятся при дистанционной покупке лекарств, чтобы гарантировать качество и безопасность приобретаемых препаратов, - добавили в ведомстве.

В Калужской области с такой категорией лекарств работают далеко не все аптечные системы. Доля продаж подобных препаратов в частных аптеках крайне мала.

- Нагрузка в регионе ляжет только на государственную аптечную сеть «Калугафармация», - поясняет начальник управления лекарственного обеспечения и лицензирования минздрава Калужской области Ирина МАТВЕЕВА, которую мы попросили прокомментировать волну слухов. - Сейчас в этой сети дорабатывается программный продукт, чтобы, когда изменения официально вступят в силу, не было проблем. К нам в министерство в последнее время тоже поступает шквал звонков по этой ситуации. Объясняем, рассказываем.

В региональном министерстве здравоохранения подчёркивают: это исключительно технические изменения в работе аптек, они никаким образом не касаются населения. У жителей России и Калужской области в части покупки лекарств в аптеках с 1 сентября не поменяется ничего.

Чтобы было понятнее. Раньше номерные рецепты при покупке в аптеках забирались, регистрировались в журналах и подшивались. Теперь у фармацевтов добавится необходимость вносить данные рецепта в электронную систему. Вот и всё.

В министерстве здравоохранения региона успокоили калужан и в связи со слухами о подорожании лекарств в связи с вводимыми изменениями.

- Никакого повышения цен на эти препараты не будет. Они все из перечня жизненно необходимых важнейших лекарственных препаратов. Цены на них строго контролируются государством, - пояснила Ирина Матвеева. – Их цена определена на уровне законодательства РФ. Вообще цена всех препаратов формируется из многих факторов, в том числе количества посредников от производителя до аптеки. Однако, не поднимается выше максимально разрешенной. Например, на парацетамол, производства одной из фирм максимальная цена 45 рублей и сколько бы ни было посредников, в аптеке она будет не дороже этой верхней планки.

Что в итоге

Все сообщения о подорожании лекарств с 1 сентября – фейк. Все комментарии о том, что теперь нужно за любым препаратом идти сначала к врачу за рецептом – фейк. Препараты отпускаемые по рецепту врача и должны отпускаться по рецепту врача, срок такого обычного рецепта - год.

Отметим, здесь, что желание минздрава снизить уровень самолечения людей не лишено логики. Чрезмерное увлечение антибиотиками, особенно в недавний ковидный период, привело к многим осложнениям и смертям, потому что антибиотики не лечат вирусные заболевания.

С другой стороны, такая бешеная скупка препаратов с антибиотическими веществами приводила к тому, что они, порой, исчезали с прилавков и людям, которым такие лекарства были реально нужны, прописаны докторами, просто не могли их достать.

Сложно с полной уверенностью утверждать, что побуждает частные аптечные сети вывешивать объявления, которые провоцируют людей на ажиотажную скупку лекарств впрок. Может, искреннее непонимание ситуации, а очень даже может быть и жажда наживы.

Так что Росздравнадзору стоит повнимательнее присмотреться к хитрым дуремарам из частных аптек.

Бизнес-бизнесом, но надо ведь и совесть иметь!

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