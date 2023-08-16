Сколько в Калуге стоит собрать первоклашку в школу в этом году

Август — жаркая пора для родителей, все собирают ребёнка в школу.
У тех, чей ребёнок идёт первый раз в первый класс, сборы проходят ещё тщательнее. В этом году и моя младшая дочь — первоклашка. Так что я в числе родителей, для которых август становится очень затратным месяцем.
Пользуясь случаем, мы решили посмотреть, а сколько будет стоить собрать первоклашку в школе в этом году?
Идём по списку
В нашей школе при подаче документов в первый класс родители получали список необходимого для будущего ученика, на него и решили ориентироваться при итоговом подсчёте потраченной суммы.
Мой опыт со старшей дочерью показал, что одежда по списку — это скорее минимум необходимого для школьника. Им трудно ограничиться, если брать по одной единице. По крайней мере, для родителей девочек список одежды на одном экземпляре точно не заканчивается.
Покупки я совершала как в калужских магазинах, так и онлайн. Если говорить о школьной форме, для меня важно, чтобы качество материала было хорошим, особенно это касается сарафанов, юбок, брюк. Их ребёнок носит весь год, необходимо, чтобы хлопок был плотный, чтобы изделие хорошо держало форму, не образовывались катышки, ткань не лоснилась и не застирывалась.
Парадную форму для девочки-первоклашки в этом году я собрала из:
Нарядные банты для волос нам отдала знакомая, здесь сэкономили. Средняя цена за них 350 рублей и выше.
Рюкзак мне повезло купить в известной сети детских магазинов на распродаже в конце мая за 499 рублей, как последний экземпляр. Без скидки его стоимость была около 3 600 рублей.
К списку одежды я добавила водолазку — 770 рублей, вторую пару колготок за 250 рублей, костюм — жилетка+юбка брала в калужском несетевом магазине за 3 390 рублей.
Родителям стоит тщательнее выбирать рюкзак для первоклассника, обратите dнимание, чтобы спинка обязательно была ортопедической. Сами лямки должны быть достаточно широкими, с внутренней подкладкой, чтобы не впивались в плечи ребёнка, а мягко ложились на них. Нелишней будет застёжка спереди, чтобы лямки не сползали с плеч по куртке и ребенку не приходилось раз за разом их поправлять.
Спортивную форму (брюки+ветровка) взяла в сетевом детском магазине за 1399 рублей, белую футболку там же за 399 рублей.
Отдельно скажу про обувь. Из-за особенностей стопы нам необходима качественная обувь с твёрдым задником, ортопедически-правильным каблучком, поэтому долгое время покупаю детям обувь в одном и том же фирменном магазине отечественного производителя, хотя это удовольствие с каждым годом становится всё дороже.
По моему наблюдению, подорожание коснулось цветной бумаги и белого и цветного картона. К примеру, когда я взяла в руки набор белого картона за 70 рублей и открыла его, то оказалось, что картон вовсе не белый, а заметно серого оттенка, и так у нескольких производителей. Пришлось покопаться. Действительно белый глянцевый картон нашёлся по цене в 250 рублей!
Сразу вспомнились прежние новости о подорожании белого красителя и скачке цен на бумагу для печати.
Огласите всю сумму, пожалуйста
Список покупок у меня вышел следующим:
Обложки
Закладки для книг (тесьма) не брали;
Форма школьная (деловой стиль одежды)
Дополнительно куплены:
Итого: канцтовары 3 704 руб. + одежда 21 718 руб. = 25 422 рубля.
Напомню, покупку брюк пока отложили, будем брать их в конце сентября, ближе к холодам, а платье первоклашке досталось по наследству от старшей сестры.
Собирают в школу мальчика
Для сравнения прилагаю список своей знакомой — мамы мальчика Ирины П., которая тоже собрала сына в школу. Они уложились в такую сумму:
Итого: одежда 14 700 + канцтовары по списку 5 983 рубля = 20 683 руб.
Собирают в школу девочку
Свой список покупок нам предоставила мама будущей первоклассницы калужанка Валерия К.:
Форма:
Итого: 4 800 канцтовары + 16 100 одежда = 20 900 руб.
Как оказалось, на сбор своего первоклассника в школу и мы, и мои знакомые потратили свыше 20 000 рублей. И это если брать только самое необходимое.
Также мы провели опрос в нашем телеграм-канале, спросив калужан: «Вы потратили на подготовку к школе больше, чем ожидали, или меньше?». Получили 351 ответ, из них:
Уважаемые читатели! А сколько денег на сбор в школу своего ребенка потратили вы? Пишите в комментариях!
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