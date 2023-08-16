Сколько в Калуге стоит собрать первоклашку в школу в этом году

Август — жаркая пора для родителей, все собирают ребёнка в школу.

У тех, чей ребёнок идёт первый раз в первый класс, сборы проходят ещё тщательнее. В этом году и моя младшая дочь — ​первоклашка. Так что я в числе родителей, для которых август становится очень затратным месяцем.

Пользуясь случаем, мы решили посмотреть, а сколько будет стоить собрать первоклашку в школе в этом году?

Идём по списку

В нашей школе при подаче документов в первый класс родители получали список необходимого для будущего ученика, на него и решили ориентироваться при итоговом подсчёте потраченной суммы.

Мой опыт со старшей ­дочерью показал, что одежда по списку — ​это скорее минимум необходимого для школьника. Им трудно ограничиться, если брать по одной единице. По крайней мере, для родителей девочек список одежды на одном экземпляре точно не заканчивается.

Покупки я совершала как в калужских магазинах, так и онлайн. Если говорить о школьной форме, для меня важно, чтобы качество материа­ла было хорошим, особенно это касается сарафанов, юбок, брюк. Их ребёнок носит весь год, необходимо, чтобы хлопок был плотный, чтобы изделие хорошо держало форму, не образовывались катышки, ткань не лоснилась и не застирывалась.

Парадную форму для девочки-первоклашки в этом году я собрала из:

сарафана — ​3 867 рублей (был хороший вариант за 1 293 рубля в том же интернет-магазине, но не подошёл ребёнку по телосложению);

блузки — ​1 614 рублей;

колготок — ​341 рубль (проверенная на старшем ребёнке белорусская фирма, колготки с узором, не рвутся, сносу им нет);

туфель — ​2 456 рублей.

Нарядные банты для волос нам отдала знакомая, здесь сэкономили. Средняя цена за них 350 рублей и выше.

Рюкзак мне повезло купить в известной сети детских магазинов на распродаже в конце мая за 499 рублей, как последний экземпляр. Без скидки его стоимость была около 3 600 рублей.

К списку одежды я добавила водолазку — ​770 ­рублей, ­вторую пару колготок за 250 рублей, костюм — жилетка+юбка брала в калужском несетевом магазине за 3 390 рублей.

Родителям стоит тщательнее выбирать рюкзак для первоклассника, обратите dнимание, чтобы спинка обязательно была ортопедической. Сами лямки должны быть достаточно широкими, с внутренней подкладкой, чтобы не впивались в плечи ребёнка, а мягко ложились на них. Нелишней будет застёжка спереди, чтобы лямки не сползали с плеч по куртке и ребенку не приходилось раз за разом их поправлять.

Спортивную форму (брюки+ветровка) взяла в сетевом детском магазине за 1399 рублей, белую футболку там же ​за 399 рублей.

Отдельно скажу про обувь. Из-за особенностей стопы нам необходима качественная обувь с твёрдым задником, ортопедически-правильным каблучком, поэтому долгое время покупаю детям обувь в одном и том же фирменном магазине отечественного производителя, хотя это удовольствие с каждым годом становится всё дороже.

По моему наблюдению, подорожание коснулось цветной бумаги и белого и цветного картона. К ­примеру, когда я взяла в руки набор белого картона за 70 рублей и открыла его, то оказалось, что картон вовсе не белый, а заметно серого оттенка, и так у нескольких производителей. Пришлось покопаться. Действительно белый глянцевый картон нашёлся по цене в 250 рублей!

Сразу вспомнились прежние новости о подорожании белого красителя и скачке цен на бумагу для печати.

Огласите всю сумму, пожалуйста

Список покупок у меня вышел следующим:

Пенал на молнии (с внутренним разворотом) — ​259 руб.;

Шариковые ручки 2 шт. — ​25,80 за штуку, взяли 4 – 103,20 руб.;

Простые карандаши 2 шт.— ​26,50 за штуку, взя­­ли 4 –106 руб.;

Цветные карандаши 6 шт., ​взяли 12 цветов — ​136,88 руб.;

Ластик — ​49 руб.;

Точилка с контейнером небольшого размера — ​129 руб.;

Линейка (20 см), угольник — ​25 руб.;

Альбом для рисования — ​79 руб.;

Краски акварельные медовые (6–12 цветов) — ​12 цветов — ​137 руб. и гуашь 6 цветов — ​12 цветов — ​395 руб.;

Кисточки (белка, пони) — ​3 шт разного размера — ​198,46 руб.;

Палитра и баночка-непроливашка для воды — ​59 руб. и 25 руб.;

Фартук, нарукавники — ​210 руб.;

Набор цветной бумаги (яркой) — ​100 руб.;

Набор белого и цветного картона — ​250 руб. и 69 руб.;

Клей-карандаш — ​43 руб.;

Кисточка для клея — ​70 руб.;

Ножницы (незаостренные) — ​222, 98 руб.;

Пластилин 12 цветов отечественного производства — ​102,08 руб.;

Дощечка для лепки — ​140,92 руб.;

Тетради в клетку и узкую (косую) линию по 10 штук только по 12 листов с однотонной обложкой — ​49+72 руб.;

Обложки

Обложки для тетрадей плотные — ​255 руб.;

Обложки для книг ​не покупали, будем подбирать после выдачи;

Папка для тетрадей, для технологии, ИЗО — ​159 руб., 260 руб.;

Закладки для книг (тесьма) ​не брали;

Форма школьная (деловой стиль одежды)

Тёмная (чёрная, синяя, серая) юбка/брюки, взяли комплект; юбка+жилетка — ​3 390 руб., брюки купим в конце сентября.

Парадная (белая блузка/рубашка) — 1 614 руб.;

Спортивная обувь, спортивный костюм, белая футболка — 1199 руб., 1399 руб., 399 руб.;

Рюкзак, сменная обувь, сумка-мешок для неё — 499, 3391, 484 руб.;

Дополнительно куплены:

Сарафан — ​3 867 руб.;

Водолазка — ​770 руб.;

Колготки 2 пары — ​591 руб.;

Носки 2 пары — ​360 руб.;

Туфли глубокие (для улицы) 2 456 руб.;

Кардиган тонкий на пуговицах — ​1 299 руб.;

Итого: канцтовары 3 704 руб. + одежда 21 718 руб. = 25 422 рубля.

Напомню, покупку брюк пока отложили, будем брать их в конце сентября, ближе к холодам, а платье первоклашке досталось по ­наследству от старшей сестры.

Собирают в школу мальчика

Для сравнения прилагаю список своей знакомой — ​мамы мальчика Ирины П., которая тоже собрала сына в школу. Они уложились в ­такую сумму:

кардиган — ​1 200 руб.;

рубашка 2 шт. — 1 200 руб.;

брюки — ​1 900 руб.;

туфли — ​1 700 руб.;

туфли (сменка) — ​1 300 руб.;

кроссовки — ​2 300 руб.;

спортивная форма — 2 500 руб.;

футболка — ​400 руб.;

водолазка 2 шт. — ​1 400 руб.;

майка белая — ​300 руб.;

жилетка — ​500 руб.;

Итого: одежда 14 700 + канцтовары по списку 5 983 рубля = 20 683 руб.

Собирают в школу девочку

Свой список покупок нам предоставила мама будущей первоклассницы калужанка Валерия К.:

ранец — 2 500 руб.;

пенал — 500 руб.;

набор ручек — ​120 руб.;

карандаши — ​70 руб.;

тетради — ​50 руб.;

краски — ​150 руб.;

пластилин — ​150 руб.;

фартук и нарукавники — ​350 руб.;

цветная бумага — ​120 руб.;

цветной картон — ​150 руб.;

баночка-непроливайка — ​30 руб.;

ластик — ​30 руб.;

линейка — ​30 руб.;

мешок для сменки — ​300 руб.;

обложки для тетрадей — ​250 руб.;

Форма:

платье — ​2 500 руб;

сарафан — ​2 000 руб.;

брюки 1 999 руб.;

юбка 1 299 руб.;

туфли 2 500 руб.;

блузки 2 шт. — ​от 700 до 1000 руб.;

колготки 2 шт. — 700 руб.;

бант, резинки для волос — ​500–600 руб.;

кроссовки — 2 500 руб.;

футболка для физкультуры — ​300 руб.;

шорты для физкультуры — ​300 руб.;

Итого: 4 800 канцтовары + 16 100 одежда = 20 900 руб.

Как оказалось, на сбор своего первоклассника в школу и мы, и мои знакомые потратили свыше 20 000 рублей. И это если брать только самое необходимое.

Также мы провели опрос в нашем телеграм-канале, спросив калужан: «Вы потратили на подготовку к школе больше, чем ожидали, или меньше?». Получили 351 ответ, из них:

36% сказали, что сумма получилась заметно больше планируемой

23% опрошенных заявили, что их дети выросли и для них это уже не проблема

22% ответили, что ещё не знают, потому что закупаются в последний момент

7% — ​потратили столько, сколько запланировали

5% — ​больше, но ненамного;

2% — ​смогли сэкономить;

5% — ​другое.

Уважаемые читатели! А сколько денег на сбор в школу своего ребенка потратили вы? Пишите в комментариях!

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