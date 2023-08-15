Какие дороги отремонтируют в Калуге до конца года

Областной центр получил дополнительное финансирование на работы по приведению в порядок автомобильных трасс Калуги.

На еженедельной планерке городского головы Калуги обсудили не только ремонтные работы на автодорогах.

Речь шла и о праздновании Дня города, и о завершении работ по прокладке ливневой канализации на Яченском водохранилище, и об уличной торговле.

Плюс 30 дорог

Благодаря решению губернатора Калужской области, Калуге выделены дополнительные финансовые ресурсы для ремонта дрог областного центра.

- Мы заключили контракт с подрядной организацией на сумму 105 млн. рублей, рассказал Игорь БУГАЕНКО, начальник управления городского хозяйства Калуги. - На эти деньги мы планируем заменить верхний слой дорожной одежды на некоторых участках улиц Калуги и отремонтировать несколько тротуаров. В плане пока четыре тротуара, есть те, которые в плитке, есть и в асфальтовом исполнении.

По словам Игоря Бугаенко, в перечень дорог попали объекты, по которым имеются судебные решения, дороги с большим износом полотна, там, где высокая транспортная нагрузка и где есть плотная жилая застройка. Другими словами, отремонтируют прежде всего дороги, пользующиеся наибольшим спросом калужан.

Срок выполнения этих работ по контракту до 1 декабря 2023 года.

- Думаю справимся, у подрядчика достаточно сил и средств для этого, заверил Игорь Бугаенко.

Всего запланирован ремонт 30 объектов. Среди них улицы Киевка, Дальняя, Майская, Байконурская, Звездная, Чичерина, Черносвитенская, Товарная, Платова, Огарева, Чижевского. Участки на улице Генерала Попова, Заречной, переулок Резервный. Весь список можно посмотреть на сайте городской управы.

- Эти средства были долгожданными, перечень объектов для ремонта мы сформировали путем кропотливой работы, - уточнил городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ. - На самом деле потребность в ремонте гораздо больше, чем мы можем сделать на выделенную нам сумму. Все средства до копейки используем в этом году на ремонт дорог.

Вдоль водохранилища с ветерком

Перерытая вдоль и поперек дорога, проходящая по берегу Яченского водохранилища в скором времени будет открыта для сквозного проезда.

- Работы по прокладке коллектора ливневой канализации невозможно было провести без такого масштабного вскрытия дорожного полотна, - пояснил Дмитрий Денисов. - Сейчас важно привести эту дорогу в нормативное состояние, чтобы калужане с могли вновь ею пользоваться.

Сейчас подрядчик строительства полностью проложил всю коллекторную магистраль, рабочие начали работы по засыпки всех ее механизмов и благоустройству территории.

- Объект готов принять все очищенные стоки, - сообщил начальник УКС Калуги Антон Дёмин. - Пуско-наладочные работы начнутся на этой неделе.

Директор службы единого заказа управления городского хозяйства Калуги Татьяна Арон пообещала уже в этом году провести отсыпку дороги и укладку одного слоя асфальта.

— Это первый этап работ, рассказала Татьяна Арен. - Протяженность дороги, которую мы отремонтируем вдоль набережной составляет 1,7 километра. В следующем году проложим тротуары, обустроим уличное освещение и уложим финишный слой асфальта.

В этом году дорога станет проезжей и достаточно комфортной для автомобилистов, пообещала Татьяна Арон.

Идите на ярмарки, там безопасно

На совещании городского головы Калуги в числе прочих вопросов обсуждали проведение ярмарок и меры по ликвидации незаконной торговли на улицах.

Сегодня в областном центре периодически работает 16 официальных ярмарок. Девять из них организованы непосредственно муниципалитетом, две – фондом муниципального развития и пять – частные.

Всего, по данным управления экономики Калуги, в нашем городе на открытом воздухе развернуто 916 торговых мест. Однако количество торговцев вдоль улиц не уменьшается. Руководство города призвало самих калужан помочь избавиться от «торговли на картонках».

- В Калуге по-прежнему существует проблема незаконной торговли на улицах, сообщил начальник управления экономики Калуги Роман ЕВСТРАТОВ. - Мы при помощи административных комиссий, сотрудников полиции пресекаем такую торговлю, но хочу обратиться к калужанам, чтобы они воздержались от приобретения товаров в таких несанкционированных, стихийных торговых местах. Никакой гарантии качества эти продавцы не дают, и калужане в результате подвергают свое здоровье и жизнь опасности.

Кстати, ярмарки активно начнут работу уже с 18 августа. Режим их работы и расположение опубликованы в афишах празднования Дня города.

Перекроем по минимуму

Праздничные мероприятия, посвященные 652-й годовщине образования Калуги начнутся 18 августа, их в плане огромное количество. На любой вкус, возраст и предпочтения калужан. Всего запланировано провести 32 мероприятия с 18 августа до 2 сентября. Среди них в эти дни пройдет и несколько фестивалей. Уже 19 августа в парке культуры и отдыха соберутся истинные любители традиционного летнего блюда россиян – окрошки. В этот день на территории парка шумно, весело и вкусно пройдет фестиваль окрошки, организованный агентством «Комсомольская правда-Калуга» совместно с управлением культуры Калуги.

Впервые в Калуге в эти дни состоится фестиваль «Театральный причал». Его участниками станут театральные коллективы из Москвы, Петербурга, Воронежа, Липецка и Калуги.

Непосредственно в день рождения Калуги, 26 августа основные торжества пройдут на Театральной площади. Веселить народ и поздравлять с днем рождения любимый город будут творческие коллективы областного центра на Театральной улице, площадке перед Домом музыки и кинотеатром «Центральный», в Центральный парк культуры и отдыха, бульваре на улице и Кирова и в Сосновой роще.

А вот вечернего глобального концерта на площади Старый торг в этом году не будет.

- В этом году мы сознательно отказались от центрального мероприятия на площади Старый Торг, рассказал городской голова Калуги Дмитрий Денисов. - Но нет худа без добра – не будет перекрытий дороги. Вообще в эти празднования Дня города в Калуге перекрытия дорог будут минимальны.

Ненадолго перекроют лишь дамбу Яченского водохранилища и автомобильную дорогу Калуга – Бор, где будут проводиться спортивные мероприятия.

- Спортсмены очень быстро бегают, так что это ненадолго, - заверил с улыбкой Дмитрий Денисов.

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