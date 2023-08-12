Полиция Калуги возбудила уголовные дела из-за подделки подписей

Ранее мы рассказывали, как управляющая компания в Калуге, по утверждениям жильцов, самовольно взяла в управление многоквартирный дом № 12 по улице Георгия Димитрова на Правобережье.

Напомним, совет дома провел голосование среди собственников, тогда люди выбрали УК «Град». Однако оказалось, что в ГЖИ также были поданы протоколы собрания от УК «Жилищник», согласно которым за нее якобы проголосовало большинство жителей этого дома.

Когда собственники увидели протоколы, им стало понятно, что подписи подделаны. К примеру, за «Жилищник» проголосовала умершая семь месяцев назад женщина. Далее оказалось, что от аналогичной ситуации пострадали жильцы соседнего дома №10.

После выхода нашей статьи в редакцию позвонил житель дома №8 по улице Георгия Димитрова Сергей (все данные имеются в редакции). Мужчина сказал, что их дом тоже был передан в управление «Жилищника» по абсолютно аналогичной схеме. Мы встретились с жильцами и выслушали их историю.

По старой схеме

- В апреле у нас прошло голосование по выбору управляющей компании, большинство отдало голос за УК «Правград», - начал рассказ Сергей. - Совет дома передал все голоса в ГЖИ. После этого без нашего ведома среди нас якобы провела свое собрание и сбор подписей УК «Жилищник», которые тоже были переданы в ГЖИ.

Однако о проведении своего собрания они нас не уведомляли, ни на одном из подъездов не было объявлений. Голосование якобы было проведено 8 мая в 15:00, это был выходной день. В это время в квартирах были люди, о проведении собрания и голосования они бы узнали. Но все жильцы говорят, никто не видел в тот день представителей УК. Голосования не было.

УК «Жилищник» в этот раз выбрал своей жертвой совсем молодой дом - 2015 года постройки.

Итоги нашего апрельского голосования в ГЖИ должны были рассмотреть, а нас прикрепить к «Правграду», но в последний момент сообщили, что нас закрепляют за «Жилищником», потому что они позже принесли подписи и протоколы.

Мы съездили в ГЖИ, написали заявление, сфотографировали протоколы. Вернулись домой, показали фотографии всем соседями, и они подтвердили, что их подписи подделаны. Мы обратились в прокуратуру, полицию.

- Мы знаем тех, кто здесь живет, потому что в апреле мы обходили весь дом раз пять и уже всех запомнили, - рассказывает Валерия ГУБИНА. - Ну просто не могли поставить подпись те люди, которых здесь в принципе не бывает. Они не живут и не появляются. Что еще отмечу, подделанных подписей людей из совета дома нет, кроме одной – Константина, видимо, просто уже вынуждены были. Потому что они понимают, если бы подделали все наши подписи, им было бы сложнее, мы же сразу пойдем разбираться.

- Вот документ, якобы подписанный мной, - показывает нам лист голосования от УК «Жилищник» жительница дома Ольга Федоровна. - Я всю жизнь работала с серьезными документами, которые требуют подписания только вот таким ручками (женщина достала из сумочки свою ручку и показала - прим.ред.), только ею я везде и ставлю подписи. За десятки лет работы это у меня уже в крови, я ни один документ не подпишу чем-то другим. А на их бумажках подпись совершенно другими чернилами. Мерзко, с этим должны разобраться!

В предыдущей статье мы отмечали, что УК «Жилищник» - это бывшая управляющая компания «ПИК-Комфорт». Просто они переименовались и, как говорят жители, «обнулились», но вот и деньги со счетов дома тоже оказались списаны. Жители не раз задавали вопрос о том, сколько денег на счету дома, но внятного ответа не получали.

УК нет дела до проблем дома

Калужане не видели решения проблем дома в тот период, когда эта УК называлась еще «ПИК-Комфорт».

- У нас на девятом этаже с крыши в лифт вода капала, - вспоминает жительница дома Наталья ФИЛАТОВА. - Я писала в ГЖИ, нашей «ПИК-Комфорт», они тогда ничего не сделали. Дошло до того, что у соседки на девятом этаже в квартире месяц с люстры в коридоре капала вода, она обращалась несколько раз в УК, они даже не пришли и не посмотрели, это было весной 2023 года.

Нас не пускают в подвал, мы не знаем, что там происходит. В первую очередь нам бы хотелось попасть туда. Говорят, что в подвале вода стоит. Но в чем дело - грунтовые воды или проблемы с насосом, мы не знаем. Мы имеем право отслеживать ситуацию в любых помещениях нашего дома, потому что теперь есть Совет дома. Орган самоуправления собственников квартир жилого дома.

Текущие работы по дому, как и следовало ожидать, не выполняются.

Как в лихие 1990-е

- Зимой у нас было с ними собрание, когда они еще назывались ПИКом, - заговорила еще одна жительница дома, пожелавшая сохранить анонимность (данные имеются в редакции). - Я возмущалась, что текущие работы не делаются. На следующий день меня у квартиры встречал неизвестный. Помню, выхожу из лифта, достала ключи и стала открывать квартиру, со спины меня окликают по имени и говорят: «Будете настраивать людей против ПИКа - пожалеете».

Когда я позвонила представителю УК на следующий день, спросила: «Мы что, в 90-е вернулись?», он ответил, что это происки конкуретнов, они не имеют к этому отношения, - завершила рассказ женщина.

Расследование полиции

Мы обратились с запросом в полицию, куда направила документы после проведения своей проверки прокуратура Калуги. Получили ответ.

- 6 июня 2023 года в УМВД России по городу Калуге поступил материал проверки из прокуратуры по факту подделки протокола собрания собственников многоквартирного дома № 8 по улице Георгия Димитрова в Калуге, - ответили нам в отделе информации и общественных связей УМВД по Калужской области. - Данный факт выявила прокуратура при проверке.

19 июня подразделением дознания было возбуждено уголовное дело в отношении неустановленного лица по признакам преступления, предусмотренного статьей 327 уголовного кодекса (подделка документа – прим. ред).

В связи с необходимостью проведения соответствующих процессуальных действий, срок дознания продлен до 60 суток, о чем были уведомлены заинтересованные лица.

Кроме того, отделом расследуется аналогичное уголовное дело по обращению жильцов дома № 10 по улице Геогрия Димитрова. Сотрудниками полиции устанавливаются причастные.

Переголосуем!

Пока прокуратура и полиция проводят свои проверки, жильцы инициировали повторное голосование, чтобы перейти все-таки в выбранную ими ранее УК.

Отметим, что голосование теперь проходит и под контролем нашей редакции. Мы лично были на месте и видели объявления о предстоящем голосовании, убедились, что жители в курсе его. Знаем о сроках проведения и попросили жильцов снимать видео и делать фото процесса. Это и будет подтверждением, что в голосовании приняли участие реальные люди.

Кроме того, жильцы готовы обратиться и в администрацию губернатора Калужской области, чтобы нашлась, наконец, управа на управляющую компанию «Жилищник».

Мы лично убедились об информировании жильцов о предстоящем голосовании. Совет дома расклеил объявления у каждого подъезда.

Повестка собрания подтверждает тот факт, что люди не собираются оставаться с захватившей их УК.

Наша справка

Простой поиск в интернете показал, что на имя директора калужской УК Зуевой Марины Евгеньевны зарегистрировано немало управляющих компаний в разных регионах страны. Мы не знаем наверняка, все ли сейчас действующие, но факт того, что они оформлялись на одного человека, подтвержден. Это компании в Москве, Калужской области, Санкт-Петербурге.

Такой список организаций и география, жалобы на незаконные действия дают основания полагать, что весь бизнес построен на захвате многоквартирных домов.

Не пора ли уже остановить «хищника»?

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