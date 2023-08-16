Владислав Шапша: «Калужская область обладает серьёзным опытом цифровизациии различных сфер и готова делиться им»

Нехватка медицинских кадров - одна из острых проблем в регионе. Для её решения уже предпринят комплекс мер. А на днях в Москве Владислав Шапша подписал соглашение о сотрудничестве с Сеченовским университетом.
Сотрудничать будем в области инновационной образовательной, научно-исследовательской и проектной деятельности, поддерживать одаренных учащихся, развивать систему ранней профориентации.
- С ректором вуза Петром Глыбочко обсудили направления совместной работы, - рассказал Владислав Шапша. -
Одно из них - медицинские классы. Эта практика хорошо себя зарекомендовала. Сейчас у нас девять таких классов. В новом учебном году откроем ещё 19: в Сухиничском, Тарусском, Юхновском, Кировском, Хвастовичском, Дзержинском, Боровском, Бабынинском, Ульяновском районах, в Калуге и Обнинске.
В Калуге на базе лицея № 36 создаем ресурсный центр - Медицинский предуниверсарий. Обучение выходит на новую ступень, оно будет строиться в формате образовательного кластера «школа-вуз».
Решить проблемы жителей
Личный приём всегда помогает узнать конкретные проблемы жителей. Поэтому такие приёмы глава региона проводит систематически. В этот раз калужане просили Владислава Шапшу помочь в ремонте социальных объектов.
- Сегодня на личном приеме ко мне обратилась многодетная мама Елена Владимировна. Ее старший сын занимается футболом в спортшколе «Торпедо», - прокомментировал итоги встречи Владислав Шапша. - Команда делает успехи. Юные спортсмены, тренеры, родители передали просьбу о замене покрытия на футбольном поле на Малинниках.
За 15 лет оно порядком износилось. Провели переговоры с Российским футбольным союзом. Благодарны РФС за передачу региону нового покрытия для спортшколы. Его монтаж требует также значительных затрат. Поручил городскому голове Дмитрию Денисову изыскать эти средства, чтобы в этом году поле отремонтировать.
До конца года будет решена и проблема с освещением в деревне Григоровке. Там живет более 200 человек, много детей. Владислав Шапша уточнил, что удалось сделать к настоящему времени.
Администрация муниципалитета разработала программу по развитию сети уличного освещения, которой предусмотрены мероприятия и в Григоровке. Уже проведены торги, подрядчик закупает комплектующие.
Губернатор потребовал завершить строительно-монтажные работы до конца года. Это особенно важно, потому что в деревне живут дети.
Еще один важный вопрос на личном приёме – капремонт больницы в поселке Думиничи. Его здесь не было со времени постройки, а это почти 60 лет назад. Больница находится в обветшавшем здании 1957 года.
Владислав Шапша поручил минздраву включить объект в программу модернизации первичного звена здравоохранения на 2024 год.
- Сделаем большой объем работ: ремонт инженерных сетей, кровли, фасада, внутренних помещений, - обещал губернатор.
Владислав Шапша поинтересовался, насколько остро здесь ощущается нехватка специалистов и напомнил, что в области действуют федеральные и региональные меры социальной поддержки для молодых специалистов. По словам представителей Думиничского района, у них регулярно проводят приём врачи из областных медучреждений.
- А по фельдшерам, считаю, что местные власти должны участвовать в привлечении молодых кадров. А мы поможем с обучением, мерами поддержки. Все возможности для этого есть, - сказал губернатор.
Глава региона поручил главе администрации Думиничского района Сергею Булыгину активнее проводить профориентационную работу с молодёжью. Всех, кто решит вернуться работать на малую родину, область готова обеспечить целевыми направлениями для поступления в медвузы.
Поможем ДНР с цифровизацией
В четвертый раз в Калуге прошёл Всероссийский форум «Цифровая эволюция-2023». Открыли его Владислав Шапша и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.
В этом году в форуме участвовали и представители четырёх новых территорий страны. Было много живого общения и практической работы. Главная тема форума - цифровизация госуслуг, развитие цифровой платформы «ГосТех».
- Калужская область входит в топ-10 лидеров рейтинга цифровой трансформации среди регионов, - отметил Владислав Шапша. - В числе пилотных участвуем в проектах ЕЦП «ГосТех». Например, среди пяти первых регионов внедрили электронный сервис по поддержке мобилизованных и их семей. Более 80 социальных услуг переведено в цифровой формат. Это серьёзный опыт, который создаёт удобную и комфортную среду для жителей.
На форуме Владислав Шапша и председатель Правительства ДНР Евгений Солнцев подписали соглашения о сотрудничестве в сфере цифрового развития. Это совместные цифровые проекты в экономике, социальной сфере, в том числе в здравоохранении, образовании, культуре и туризме, а также в государственном управлении.
Евгений Солнцев отметил важность этого события, сказав, что сейчас идёт активное восстановление Донецкой Народной Республики. В работе – более шести тысяч объектов. В их восстановлении участвует 31 тысяча человек и такие объемы невозможны без цифровизации.
- Для России оказание и получение государственных услуг является обычной частью жизни. У нас только делаются первые шаги в этом направлении, - пояснил Солнцев. - 50 госуслуг мы планируем внедрить до конца этого года.
Это для нас не только улучшение жизни, но и безопасность людей. То, что люди могут не стоять в очередях, а воспользоваться услугами дистанционно, важно для населения.
Калужская область обладает серьёзным опытом цифровизациии различных сфер и готова делиться им с Донецкой Народной Республикой.
- Я уверен, что коллеги найдут много полезных решений и возможностей. Готовы делиться лучшими практиками. И, конечно, приезжать к ним и вносить посильный вклад в цифровую трансформацию республики, – сказал губернатор.
Высокие темпы
Владислав Шапша провел заседание Совета по реализации регионального проекта «Жилье».
Как отметил губернатор, область набрала хорошие темпы. Калужский регион входит в десятку лучших в стране по росту объемов строительства жилья и в пятерку регионов с наивысшими показателями исполнения национальных проектов.
За первые 6 месяцев этого года рост строительства жилья в области составил 16,4%. С опережением прошлогодних показателей идут 18 городов и районов.
- Президент России ставит перед строительной отраслью задачу сохранить рекордные темпы строительства жилья, - сказал Владислав Шапша. - Для нашего региона плановый объём ввода жилья в текущем году составляет 916 тысяч квадратных метров.
Чтобы выполнить задачу мы ведём работу по снятию административных барьеров, вовлекаем в оборот земельные участки для жилищного строительства, готовим проекты комплексной застройки территорий. С Минстроем России заключён меморандум об увеличении градостроительного потенциала.
По словам министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства области Вячеслава Лежнина, на 1 августа в регионе построено 681 тыс. кв. метров жилья, что составляет 118 % к аналогичному периоду прошлого года и 74 % от установленного Минстроем России плана. Это более 6 тысяч квартир площадью 139 тысяч кв. метров.
Населением построено свыше 3 тысяч жилых домов общей площадью 542 тысячи кв. метров, что составляет 81 % всего введенного жилья по области и 121 % к 2022 году. До конца текущего года планируется ввести 158 тысяч кв. метров многоквартирного жилья.
Говорили на Совете и о комплексном развитии территорий. Эта работа будет продолжена.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]
Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.