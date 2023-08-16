Владислав Шапша: «Калужская область обладает серьёзным опытом цифровизациии различных сфер и готова делиться им»

Нехватка медицинских кадров - одна из острых проблем в регионе. Для её решения уже предпринят комплекс мер. А на днях в Москве Владислав Шапша подписал соглашение о сотрудничестве с Сеченовским университетом.

Сотрудничать будем в области инновационной образовательной, научно-исследовательской и проектной деятельности, поддерживать одаренных учащихся, развивать систему ранней профориентации.

- С ректором вуза Петром Глыбочко обсудили направления совместной работы, - рассказал Владислав Шапша. -

Одно из них - медицинские классы. Эта практика хорошо себя зарекомендовала. Сейчас у нас девять таких классов. В новом учебном году откроем ещё 19: в Сухиничском, Тарусском, Юхновском, Кировском, Хвастовичском, Дзержинском, Боровском, Бабынинском, Ульяновском районах, в Калуге и Обнинске.

В Калуге на базе лицея № 36 создаем ресурсный центр - Медицинский предуниверсарий. Обучение выходит на новую ступень, оно будет строиться в формате образовательного кластера «школа-вуз».

Решить проблемы жителей

Личный приём всегда помогает узнать конкретные проблемы жителей. Поэтому такие приёмы глава региона проводит систематически. В этот раз калужане просили Владислава Шапшу помочь в ремонте социальных объектов.

- Сегодня на личном приеме ко мне обратилась многодетная мама Елена Владимировна. Ее старший сын занимается футболом в спортшколе «Торпедо», - прокомментировал итоги встречи Владислав Шапша. - Команда делает успехи. Юные спортсмены, тренеры, родители передали просьбу о замене покрытия на футбольном поле на Малинниках.

За 15 лет оно порядком износилось. Провели переговоры с Российским футбольным союзом. Благодарны РФС за передачу региону нового покрытия для спортшколы. Его монтаж требует также значительных затрат. Поручил городскому голове Дмитрию Денисову изыскать эти средства, чтобы в этом году поле отремонтировать.

До конца года будет решена и проблема с освещением в деревне Григоровке. Там живет более 200 человек, много детей. Владислав Шапша уточнил, что удалось сделать к настоящему времени.

Администрация муниципалитета разработала программу по развитию сети уличного освещения, которой предусмотрены мероприятия и в Григоровке. Уже проведены торги, подрядчик закупает комплектующие.

Губернатор потребовал завершить строительно-монтажные работы до конца года. Это особенно важно, потому что в деревне живут дети.

Еще один важный вопрос на личном приёме – капремонт больницы в поселке Думиничи. Его здесь не было со времени постройки, а это почти 60 лет назад. Больница находится в обветшавшем здании 1957 года.

Владислав Шапша поручил минздраву включить объект в программу модернизации первичного звена здравоохранения на 2024 год.

- Сделаем большой объем работ: ремонт инженерных сетей, кровли, фасада, внутренних помещений, - обещал губернатор.

Владислав Шапша поинтересовался, насколько остро здесь ощущается нехватка специалистов и напомнил, что в области действуют федеральные и региональные меры социальной поддержки для молодых специалистов. По словам представителей Думиничского района, у них регулярно проводят приём врачи из областных медучреждений.

- А по фельдшерам, считаю, что местные власти должны участвовать в привлечении молодых кадров. А мы поможем с обучением, мерами поддержки. Все возможности для этого есть, - сказал губернатор.

Глава региона поручил главе администрации Думиничского района Сергею Булыгину активнее проводить профориентационную работу с молодёжью. Всех, кто решит вернуться работать на малую родину, область готова обеспечить целевыми направлениями для поступления в медвузы.

Поможем ДНР с цифровизацией

В четвертый раз в Калуге прошёл Всероссийский форум «Цифровая эволюция-2023». Открыли его Владислав Шапша и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

В этом году в форуме участвовали и представители четырёх новых территорий страны. Было много живого общения и практической работы. Главная тема форума - цифровизация госуслуг, развитие цифровой платформы «ГосТех».

- Калужская область входит в топ-10 лидеров рейтинга цифровой трансформации среди регионов, - отметил Владислав Шапша. - В числе пилотных участвуем в проектах ЕЦП «ГосТех». Например, среди пяти первых регионов внедрили электронный сервис по поддержке мобилизованных и их семей. Более 80 социальных услуг переведено в цифровой формат. Это серьёзный опыт, который создаёт удобную и комфортную среду для жителей.



На форуме Владислав Шапша и председатель Правительства ДНР Евгений Солнцев подписали соглашения о сотрудничестве в сфере цифрового развития. Это совместные цифровые проекты в экономике, социальной сфере, в том числе в здравоохранении, образовании, культуре и туризме, а также в государственном управлении.

Евгений Солнцев отметил важность этого события, сказав, что сейчас идёт активное восстановление Донецкой Народной Республики. В работе – более шести тысяч объектов. В их восстановлении участвует 31 тысяча человек и такие объемы невозможны без цифровизации.

- Для России оказание и получение государственных услуг является обычной частью жизни. У нас только делаются первые шаги в этом направлении, - пояснил Солнцев. - 50 госуслуг мы планируем внедрить до конца этого года.

Это для нас не только улучшение жизни, но и безопасность людей. То, что люди могут не стоять в очередях, а воспользоваться услугами дистанционно, важно для населения.

Калужская область обладает серьёзным опытом цифровизациии различных сфер и готова делиться им с Донецкой Народной Республикой.

- Я уверен, что коллеги найдут много полезных решений и возможностей. Готовы делиться лучшими практиками. И, конечно, приезжать к ним и вносить посильный вклад в цифровую трансформацию республики, – сказал губернатор.

Высокие темпы

Владислав Шапша провел заседание Совета по реализации регионального проекта «Жилье».

Как отметил губернатор, область набрала хорошие темпы. Калужский регион входит в десятку лучших в стране по росту объемов строительства жилья и в пятерку регионов с наивысшими показателями исполнения национальных проектов.

За первые 6 месяцев этого года рост строительства жилья в области составил 16,4%. С опережением прошлогодних показателей идут 18 городов и районов.

- Президент России ставит перед строительной отраслью задачу сохранить рекордные темпы строительства жилья, - сказал Владислав Шапша. - Для нашего региона плановый объём ввода жилья в текущем году составляет 916 тысяч квадратных метров.

Чтобы выполнить задачу мы ведём работу по снятию административных барьеров, вовлекаем в оборот земельные участки для жилищного строительства, готовим проекты комплексной застройки территорий. С Минстроем России заключён меморандум об увеличении градостроительного потенциала.

По словам министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства области Вячеслава Лежнина, на 1 августа в регионе построено 681 тыс. кв. метров жилья, что составляет 118 % к аналогичному периоду прошлого года и 74 % от установленного Минстроем России плана. Это более 6 тысяч квартир площадью 139 тысяч кв. метров.

Населением построено свыше 3 тысяч жилых домов общей площадью 542 тысячи кв. метров, что составляет 81 % всего введенного жилья по области и 121 % к 2022 году. До конца текущего года планируется ввести 158 тысяч кв. метров многоквартирного жилья.

Говорили на Совете и о комплексном развитии территорий. Эта работа будет продолжена.

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