Коврик из трав для бани, а корабли - для интерьера: в Калуге показали, как сейчас можно применить старые традиции

В Доме музыки до 30 августа можно полюбоваться произведениями современных мастеров, которые увлекаются старинными ремёслами, умеют ткать и плести нитки вручную.
Выставка называется «Выбор, перебор, ажур». Здесь 170 экспонатов из 12 районов. И это не «бабушкины ковры».
Это интерьерные вещи. Да, узоры традиционные, но в каждом изделии – дизайнерский подход. И это такая красота! Выполнено всё очень аккуратно и тщательно: ниточка к ниточке.
Гости с интересом ращглядывали сотканные вещи.
Собирайте травы
Под мелодии Ансамбля старинной музыки, гости выставки переходили от экспоната к экспонату, фотографировались и восхищались идеями мастеров.
Коврик из настоящих полевых трав.
- Коврик, сплетённый из полевых трав – очень необычный. Никогда бы не подумала, что это так красиво!
- Его надо водичкой побрызгать, аромат потрясающий будет, - говорит мастерица Светлана КУЛИКОВА. – Разнотравье. Очень хорошо такой в баню вешать, проводить ароматерапию, особенно, если в нём лекарственные травы есть.
А вообще травы можете собрать любые, запах которых вам нравится. И в том количестве, сколько вам нужно. Потому что коврик можно сделать большой, а можно маленький. Когда травы засыхают, они оставляют аромат.
Травы можно заткать, и они естественным образом высохнут. Будете их пробрызгивать немножко, и они будут отдавать вам свой аромат. Держится он долго.
Если не станете по нему ходить, сыпаться не будет. Мы в 2016 году ездили к друзьям в Крым, подарили им такие гобелены, и до сих пор они у них висят.
Эту картину сделал дизайнер Вера Москалёва.
Секреты от бабушки
Гости, гуляя по выставке, с удовольствие рассматривали тканые пояса.
Светлана Куликова быстр оосвоила технику плетения таких поясов.
- Техник поясов не много, но по цветовой стилистике они яркие, и кажется, что много разных вариантов, - объясняет Светлана. - Как делать пояса нам показывали бабушки в деревнях. Я выпускница педуниверситета, и фольклорную практику никто не отменял.
С 1987 года мы ездили в экспедиции, потом сами стали осваивать разные техники. Потому что мы видели старинные костюмы. Но этнографию носить же не будешь – жалко, это штучные, остаточные вещи, которые надо поберечь. А научиться делать такое можно. И мне очень хотелось научиться.
Пояса вы ткёте либо с помощью самого старинного инструмента - это руки, пальцы. Это плетение. Можете использовать рогатину или плести на вилке. Есть полутканьё: половина - плетение на спице, половина – ткачество.
Можно ткать на бёрдах либо на дощечках. Закладное тканье – заправляете станковую ленту попеременно ниточками разной расцветки. И есть бранное ткачеств – это когда каждую ниточку надо перебрать, и так создаётся узор. Это самый сложный вид ткачества.
Пояса длинные. В традиции они были 2,5-5 метров, как минимум в два обхвата фигуры, а то и в три. Носили их и женщины, и мужчины. Для праздников были более сложные пояса, они долго хранились, передавались по наследству, потому что это была дорогая работа. А в будничной жизни носили подпояски: плетение на двух пальцах, на пяти пальцах.
Это могли делать дети с пяти лет: плели на собственных руках.
Сейчас такие пояса подойдут и в качестве ручки для сумки в этностиле, или подвяза для штор, или оторочки для костюма. А можно сплести разноцветные шнурки в кроссовки, они получаются прочными. Я ещё плету бисерные гайтаны в технике ткачества, получается как полотно. И ношу их ежедневно и на работу, и не на работу.
На выставке можн оувидеть и костюмы Калужской губернии.
Классный органайзер такой для дома - отличная идея.
Подушки и панно смотрятся очень с красиво.
Два корабля
Самые эффектные экспонаты на вставке – два корабля, которые сделал Григорий Кочубей. С этими кораблями перефотографировались все гости вернисажа. А сам автор позировал в тельняшке и морской фуражке. Григорий Кочубей – мастер по дереву, а несколько лет назад увлекся ткачеством.
Все фотографировались с кораблями.
- Корнепластикой занимаюсь более 20 лет, а качеством 3-4 года. У мне травма была, поэтому нужно было руку разрабатывать. Стал каждый день ткать на досточке, сначала делал простые салфетки.
А корабли – это специально для выставки подготовил. Сделал деревянную основу, соткал полотна, натянул стропы. Здесь есть и паруса-рули, потому что всё зависит о направления ветра.
Сначала был один корабль «Секрет» с алыми парусами. Потому что капитан Грей должен приплыть к Ассоль на таком корабле. Но изначально я сделал две заготовки, потом моя супруга выбрала этот корабль. Но когда до выставки оставалось пару месяцев, я решил и вторую заготовку в дело пустить.
Так появился второй корабль с белыми парусами «Ассоль». И можно фантазировать. Как красиво плывут эти два корабля. Красный – символ любви, а белый - чистоты и мечты. Чудеса надо делать своим руками. Вот, узнал Грей, что Ассоль мечтает об алых парусах и осуществил её мечту.
Когда закончится выставка, буду пытаться продать их, хоть и тяжело расставаться с ними. Но у меня нет мастерской, а в квартире корабли девать некуда. Может быть, они украсят чей-то интерьер.
Гости выставки долго обсуждали с мастерами старинные техники.
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