Владимир Воронцов из Калужской области: «Если изображаю созвездия, звёзды представляю в виде домов»

В музее изобразительных искусств открылась выставка «Светлым днём и звёздной ночью».

В двух залах - 140 картин художника Владимира Воронцова.

Увидеть их можно до 10 сентября.

- Просто фантастические работы, - удивлённые зрители переходили из зала в зал.

- Очень светлое впечатление, даже если тёмные краски, так в окошках все равно горит свет…

- Очень необычно, можно замереть и стоять подогу у каждой картины.

Таинственные миры, мифические персонажи, фантазийные сюжеты… Каждая картина Владимира Воронцова – это целая история, целый рассказ. Эти фантазийные работы автор подкрепляет описанием.

«Берега реки Эридан», здесь все детали символичны.

Вот, «Берега реки Эридан». Согласно древнегреческой мифологии, Эридан это созвездие, обозначающее реку, куда упала огненно-солнечная колесница Фаэтона. И здесь всё загадочно и символично: очередь за хлебом - это люди, пришедшие за благополучием.

Вход в один из домов находится под крышей, люди карабкаются туда, но оказываются перед запертой дверью. Этот дом - символ бессмысленного упрямства и самодурства. Дом-часы символизирует конец жизни, сюда приходят старые люди, час которых пришёл.

- Фантазийные работы навеяны мифологическими сюжетами, - объясняет художник. – Что-то читаю, что-то смотрю и рождается. Они похожи на какие-то театральные эскизы, поскольку включено много компонентов.

Если я изображаю какие-то созвездия, например Эридан, звёзды представляю в виде домов. У меня возникают сложные, сюжетные образы, которые переношу на холсты.

Владимир Воронцов говорит, что ему нравится как фантазийное, так и реалистическое направление.

«Создатель», 2015 год.

Большие праздники

Театральность, про которую говорит художник, не случайна. Владимир Воронцов уже 30 лет занимается сценографией, постановкой массовых театрализованных представлений. Сделал более пятисот концертных мероприятий в России и за рубежом.

Это и Дни города Москвы, День славянской письменности, праздник «Мы - дети Галактики», «Ёлка мэра» в Гостином дворе, выставка к юбилею Даля и многие другие.

- Больше всего мне запомнился День города в Москве, в 2008 году, - вспоминает Владимир. - Был построен огромный сценический комплекс. Там и перед сценой, напротив мэрии и Москвы у памятника Юрию Долгорукому, проходила масштабная программа.

Владимир оформил множество массовых мероприятий.

- Ещё был интересный проект в ОАЭ - фестиваль торговли. Там - огромное шествие. Я посылал чертежи в Дубаи, их изготавливали местные декораторы: составные сложные конструкции и механизмы для их передвижения.

На вернисаж в Калужский музей изобразительных искусств Владимир Воронцов приехал вместе со столичным режиссёром--постановщиком и сценаристом Сергеем Орловым.

Сергей Орлов очень эмоционально рассказал о своем друге.

- Мы давно знакомы, ни один год работаем вместе, - рассказал ОРЛОВ. - Владимир чётко видит замысел и дополняет его. Мало того, он приносит свои идеи, которые могут изменить сценарий и весь ход событий. Потому что его декорации являются полноценным участником постановки.

Взять, к примеру, масштабную работу на огромной сценической площадке возле храма Христа Спасителя в Москве. На гала-концерте более 1400 исполнителей: сводный хор, балет, артисты оригинального жанра. На ул. Тверской памятник Юрию Долгорукому стал элементом и центром сценографии.

Там была грандиозная история: огромные краны, высотой 35 метров, держали декорации, выступало 800 артистов. Был нижний ярус и специально предусмотренные места для съёмочной группы федеральных каналов, больших телекамер.

Пространство, которое находится вокруг, Владимир делает частью декораций, будь то лес, поле. Взять фестиваль «Русское поле», где фактически вырастает город. И важно чтобы была правильная подсветка, тогда декорация становится объёмной.

Я видел, как ещё не начался концерт, и артисты во врем саундчека останавливались, смотрели. В этом году фестиваль «Русское поле» состоится 19 и 20 августа в музее-заповеднике «Коломенское», приезжайте, увидите декорации Владимира Воронцова в живую.

Хочу отдельно сказать про реалистические пейзажи. Владимир давно от нас из Москвы сбежал и поселился в Калужской области. Поэтому его можно назвать калужским художником. Он выходит из дома и - замечательный пейзаж: Ока в дымке…

- Да, я переехал из Москвы и живу на красивейшей тарусской земле уже больше 15 лет, - подтверждает художник. - У меня есть дом на колёсах, езжу на пленэры. Беру иногда с собой лодку с мотором, чтобы писать с воды пейзажи. И получаю огромное удовольствие. Очень люблю калужские берега.

Повторил судьбу деда

В Калуге это первая авторская выставка Воронцова, а в Тарусе этого художника любят, там выставки были и в прошлом году, и в этом.

Владимир готов рисовать и в дождь, и в снег.

Рисует Владимир с детства.

- Папа водил меня по выставкам. А друг моего папы был архитектором, и однажды я увидел, как он рисует. С тех пор мечтал поступить в художественную школу, - рассказывает Владимир. - И поучилось так, что меня взяли сразу во второй класс.

Это художественная школа им. Серова в Москве, где директором был великолепный художник Евгений Лапин. Очень теплые воспоминания. Когда я заканчивал школу, вместо одного сдал сразу три диплома, все – на «отлично».

Все реалистичные картины Владимира оставляют светлое впечатление.

Интересно, что Владимир Воронцов повторил судьбу своего деда.

- Мой дед был художником, но он рано умер, даже отец его плохо помнит, -говорит Владимир. - Причем дед был художником-сценографом. Мало того, его звали Владимир Воронцов, как меня. И он ещё и левша, как я. Жил он в Москве, работал в театрах. Потом в Крыму, в ТЮЗе был главным художником.

Как рассказал художник, в оформлении праздников сложность не в пространстве, а в том, что надо учитывать техническую составляющую: как разместить звук, свет, технику.

На вопрос, какой концерт или мероприятие вы бы ещё хотели оформить, Владимир Воронцов вздохнул:

- Я уже так устал, что хочу отдохнуть.

На вернисаже зрители не могли оторваться от картин.

И оставляли воссторженные отзывы.

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