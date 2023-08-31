Нейлон, варенки, дутики: что носили в Калуге в советское время

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И мы решили расширить этот проект, выделив из него отдельный цикл - советский

Теперь в конце каждого месяца в рамках проекта "Советская история" мы будем вспоминать наше советское прошлое. В этой статье поговорим о моде. Во что одевались наши бабушки и дедушки в молодости? Что писали о моде калужские газеты того времени?

Капроновая лихорадка

Если посмотреть на старые послевоенные фото, наши родители или бабушки, дедушки, выглядят старше своего возраста. Многие считают, что причина - в тяжёлой жизни. Но возраста добавляла и одежда: мешковатые костюмы, широкие плечи, платки и платья, которые носили с пиджаком.

Это фото 1954 года. Девушке на нём 18 лет, но выглядит она старше.

В 1950-е в мир сходил с ума по нарядам Диор. Но в СССР своя мода: капроновые блузки, рукава-фонарики, воротники, брошки можно увидеть только в фильмах на актрисах. Обычные люди одевались просто и скромно. Из украшений очень ценились наручные часы.

Много модных нарядов можно было увидеть в кино. Кадр из фльма «Карнавальная ночь», 1956 года.

Так в это время в основном были одеты советские граждане.

В 1960-е уже все модничали и ходили в нейлоне, а в холодное время года одевались в мохер. Ив Сен Лоран в это время ввёл в моду прямые лаконичные платья. Этот тренд, хоть и с опозданием, но дошёл до советских женщин.

Невероятно модной была и прическа «Бабетта», скопированная у Бриджит Бардо. Девушки прикалывали шиньоны, красили волосы, рисовали чёрные стрелки. Мужчины наряжались в нейлоновые рубашки.

Кадр из фильма «Москва слезам не верит»

В 1964 году в калужской прессе выходит статья под названием «Химия народ одевает»:

«У мастеров моды появился новый соавтор - чудесница-химия, - пишет ее автор. -Она дала промышленности и модельерам десятки новых тканей, куртки, элегантные пальто из плотного капрона, простеганного с поролоном, хлопчатобумажную ткань со штапелем и лавсаном... В основе новых композиций и конструкций одежды лежат вертикальные линии. Строгий, спортивный характер - главное в развитии мод сезона 1964-1965 гг.»

А в 1965 году писали уже о капроновой лихорадке:

«Она охватила работников художественных промыслов многих областей, в том числе Калужскую и Спас-Деменскую фабрики художественной вышивки. В какой-то мере выпуск капроновых блузок и манишек удалось сократить.



Когда появились новые ткани - шерсть и лён с добавлением лавсана, от тканей с плотной фактурой повсеместно отказались, однако Тарусская и Спас-Деменская фабрики возобновили выполнение заявок на капрон: обнаружился спрос на капроновые блузки в северных областях, куда мода приходит с большим опозданием».

Калужские девушки, фото 1950-60 годов.

Длинноволосатики

В 1970-х появляется клёш, джинсы, мини и сапоги-чулки. Были у вас такие вещи? Все гоняются за импортом. Во второй половине 1970-х в Москве открываются магазины соцстран.

В надежде купить ГДРовские платья, венгерские плащи, чехословацкую обувь, которой сносу не было, стояли в огромных очередях или приобретали с рук за две цены.

Советские модницы мечтают помимо «Красной Москвы» и «Ландыша серебристого» иметь флакончик французских «Шанель N 5». Расцветает фарцовка.

Фото 1971 года, Сочи. Уезжая на море, с собой брали лучшие наряды.

Разумеется, советские комсомольцы не должны были броско одеваться, а девушки краситься. И пока на Западе проходили конкурсы красоты, советские люди смотрели передачу «А ну-ка, девушки!», с творческими и профессиональными конкурсами.

В 1972 году в калужской прессе выходит заметка «Лица повышенной волосатости»:

«Неопрятные и лохматые подростки неистово дымят сигаретами, некоторые терзают струны гитар, пестрящих крикливыми наклейками.



Видеть и слышать такое противно. Потому и наглеют долгогривые недоросли, что демонстрируют свою никчемность.



Среди развлекающихся юнцов повышенной волосатости беспечно порхает совсем еще юная Наташа З.



Недавно она числилась учащейся школы № 24, но тетради и учебники забросила уже давно, примкнув к гривастому племени бездельников. Могут спросить, куда смотрит милиция? Она смотрит, куда надо. Но где общественность, комсомол, школа?»

В 1974 году в редакцию «Молодого ленинца» пришло такое письмо:

«Клуб железнодорожников. На сцене играет оркестр. Две-три пары, переминаясь с ноги на ногу, топчутся посередине. Интересно, а что же парни?



Неужели пойдут танцевать с девушками, от которых за версту разит табаком и винным перегаром? Но уже через минуту становится ясным: трезвых в зале вообще нет...



Наконец, оркестр заиграл шейк. Просто не передать словами, что произошло в зале - безумие. Нет, это надо было заснять на кинопленку и пускать в наших кинотеатрах - пусть все эти «длинноволосатики» и девочки в невыносимых мини-юбках посмотрят на себя со стороны».

Борьба с вещизмом

В 1980-х пришла мода на брюки-бананы, блузки с объемными плечами, платья-сафари, вельвет, лосины и мыльницы. Зимой предел мечтаний – дутики (сапоги и куртки), мохнатые шапки из собачьей шерсти, которые сильно возмущали общественность, «Аляска» и дублёнка. На голове у всех - химия. На курках - значки с певицами Сандрой и Си Си Кетч.

Си Си Кетч была иконой стиля тех времён.

А варёнки помните? Если не удавалось их достать, то варили джинсы, джинсовые юбки и куртки в хлорке. Не у всех получалось удачно.

В 1982 году в Калуге выходила такая критическая статья:

«В последнее время тема борьбы с вещизмом, формирования культуры потребностей привлекает к себе внимание ученых и публицистов, остро волнует общественность...



Кому не известны, например, люди, для которых самое важное и заветное - приобретение вещей. Вещь, особенно с импортным ярлыком, делается объектом мечтаний и азарта. Подобная погоня за модой нередко ведет к нравственному падению, обедняет внутренний мир человека».



За шмотками и косметикой народ ездит на барахолку на малинники и к полякам, которые строили дома на ул. Гагарина. В магазинах даже капроновые колготки не купить. Советские стоили от 1 р. 40 коп до 4 руб. 50 коп, а ГДРовские, когда выкинут в магазинах, – 5р. 30 коп.



У спекулянтов за них отдавали и 10, и 15 рублей. Отечественные колготки были телесного цвета, но потом появились и чёрные, а позже - со швом. Так как такие было недостать, девушки красили телесные колготки тушью для черчения или краской для волос, а шов рисовали химическим карандашом.



Импортные колготки берегли, если пошла стрелка, не выкидывали, как сейчас, а аккуратно зашивали. В журнале «Работница» того времени появлялись рекомендации по продлению жизни колготкам, например: «новые колготки нужно на пару часов положить в холодильник» или «колготки будут носиться дольше, если их предварительно постирать в мыльной пене».

Когда колготки рвались и использовать их было уже нельзя, в них хранили лук или распускали на нитки для зашивания новых колготок.

Мужчины в 1980-е тоже утеплялись в меховые шапки и дублёнки.

В моде – вместо сумок импортные пакеты. Стоили они дорого: 10-15 рублей. Продукты в них не носили: жалко было. Их брали с собой в кино или на прогулку.

Калужские газеты писали про модниц:

«...Вот идет, помахивая легкой сумочкой, девушка. На сумке с обеих сторон - реклама японского виски. Можно встретить подобные сумки с рекламой американских сигарет, французского коньяка, шотландского виски и других чужеземных товаров...



Нет, не смогут органы, следящие за исполнением законов и постановлений правительства, уследить за каждой такой сумочкой. Только сами мы, отказавшись от этой дешевки, бесплатно вручаемой посетителям иностранных выставок, сможем навести здесь порядок».

Ну а постсоветские времена – это рынок. Модные «Мальвины», «трубы», малиновые пиджаки, спортивные костюмы, кожаные куртки, пиджаки, плащи, «свитера Boys», которые девушки носили с разноцветными лосинами и колготками - «дольчиками». Причёска «Дикарка», начёсы «Взрыв на макаронной фабрике», осветлённая чёлка.

«Длинноволосатики» не исчезли и в 1990-х.

Индивидуальный микроклимат

Интересно, что в 1960-х годах в Калуге вышла вот такая статья о нашем будущем Заслуженного деятеля науки РСФСР профессора Ю. Фролова:

«Представим себе, что создан «телевизор времени».



Включим его и заглянем в будущее. Что отразится в огромном цветном экране?



Прежде всего, люди. Веселые, цветущие, жизнерадостные. Мода больше не диктует им своих тиранических законов. Одежда, прежде всего, гигиеническая, удобная и красивая. Легкие, свободные костюмы создают индивидуальный микроклимат...



Все расстались с дурными привычками, излишествами. Жизнь течет, как полноводная река, вовлекая массы в процесс творчества»…

Каждый, наверно, по-своему ответит, сбылся ли профессорский прогноз.

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