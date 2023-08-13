Почему жители Калуги не хотят отдавать своих детей в новую школу

В сентябре распахнет двери новая школа № 46 в микрорайоне Кубяка. Она рассчитана на 1300 школьников.

Это современное здание, в котором начальная школа будет учиться отдельно от среднего и старшего звена.

В комментариях к статье на сайте KP40.ru наш читатель заявил, что новая школа неудобна калужанам, живущим на нескольких улицах. Мы узнали подробности.

Переездом довольны не все

Старое здание 46-й школы было построено на улице Кибальчича в 1985 году. До последнего времени там обучалось около 1600 школьников. Это образовательное учреждение считается крупнейшей калужской школой.

В последние годы количество учащихся увеличивается и решение о строительстве неподалеку нового здания было полностью оправдано.

Осенью в новом здании школьники сядут за парты, сейчас строители заканчивают подъездную дорогу к ней. В школу уже привезли новую мебель. Отдельно построен спортивный комплекс с тремя спортзалами. Для школьников с ограниченными возможностями обустроены пандусы, лифт и оборудованные специальные учебные места.

Казалось бы, можно только порадоваться за жителей микрорайона Кубяка. Однако, как выяснилось, не все так гладко.

- Суть вопроса в том, что на последнем собрании родителей первого класса учителя довели до сведения планы руководства: первые и вторые классы во всём составе отправить в новое здание, - рассказывает житель микрорайона Кубяка Константин ПРОНИН. - И более того, последующие наборы в первый класс производить только в новое здание.

Дело в том, что микрорайон раскинулся на огромной территории города. Старое здание находится примерно в середине района. А новое - с северо-западной окраины.

- Ходить туда удобно только живущим по улицам Кибальчича, Звёздной и Небесной, поясняет Константин Пронин. - В общем всем, кроме пяти и девятиэтажек улиц Кубяка и Малоярославецкая. Путь от домов на этих улицах до новой школы колеблется от полутора до двух километров. Как в дождь, снег, метель, оттепель минут 40 спозаранок тащиться с ребёнком?

Константин считает, что лучше было бы начальную школу оставить в старом здании, а новое заполнять старшеклассниками. Согласитесь, в этом мнении есть разумное зерно.

К тому же, по нормативам расстояние от школ и детских садов до жилых зданий должно быть не более 500 м, а в условиях стесненной городской застройки и труднодоступной местности — 800 м, для сельских поселений — до 1 км. Если расстояние больше, необходимо пускать школьный автобус.

Цена комфорта

Новая школа должна освободить здание бывшего детсада, где учились начальные классы и перейти в режим работы в одну, первую, смену.

- Для того, чтобы все это организовать, администрация школы распределяет классы по двум зданиям: старому на Кибальчича и новому на Ермоловской, - пояснил ведущий специалист министерства образования Калужской области Михаил МОРОЗОВ. - 1-2 и 7-11 будут учиться в новом здании, а 3-6 в старом, но при этом в новое здание планируется перевести один 5-й и несколько 6-х классов.

Кого-то из родителей такое распределение могло не устроить, но здесь сложно удовлетворить абсолютно все интересы. Директор и администрация встречаются с родителями, стараются всё разъяснять, учитывать мнения.

Что же касается списка улиц, которые закреплены за школой №46, то их утвердила городская управа в марте 2023 года. Это: переулок Кубяка, улицы Ермоловская, Кибальчича, Кубяка, Малоярославецкая, Московская (все дома с 299 по 320).

Об организации маршрута школьного автобуса к новому зданию школы ни в министерстве образования, ни в городской управе пока не говорят. Вполне возможно, если количество младшеклассников, которым придётся преодолевать расстояние больше положенного нормативом, будет большим, городским властям придётся решать и вопрос с доставкой школьников.

Мы, в свою очередь, будем следить за развитием ситуации.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.