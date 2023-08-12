Буллинг директора калужской школы, или Почему анонимы безнаказанно травят людей

Скандал накануне начала нового учебного года разразился вокруг школы № 15 Калуги. Анонимные телеграм-каналы, паблики в соцсетях и даже некоторые наши коллеги изощряются в поливании грязью директора школы №15 Татьяны ДРОЗДОВОЙ.

Эта тема стала номером один на неделе. В дело даже вмешалась прокуратура, начав свою проверку.

Что произошло на самом деле и был ли повод для развёртывания столь агрессивной волны критики, рассказываем подробно.

С чего все началось

В комментариях в паблике губернатора в ВК 3 августа некто Валера ФИЛИППОВ написал сообщение. В нем он опубликовал текст обращения к родителям с просьбой помочь с ремонтом. Автор поста спросил – законно ли это?

В ответ министерство образования региона ответило: «Это ежегодная традиция, которая не связана с проведением капитального ремонта... Участие в этой инициативе абсолютно добровольное».

Казалось бы, инцидент исчерпан, но тему подхватил один из анонимных телеграм-каналов. Вслед за ним подключился другой аноним, новость стали тиражировать СМИ и ситуация приобрела степень скандала.

Директора заподозрили в принудительном привлечении родителей к ремонту, были вброшены предположения о возможных махинациях в ходе него.

Как следствие, на ситуацию обратили внимание компетентные органы.

По поручению областного прокурора Константина ЖИЛЯКОВА началась проверка.

- С целью недопущения нарушений законодательства в указанной сфере, директору школы объявлено предостережение, - сообщила прокуратура в процессе ее проведения.

В тексте официального документа, который имеется в редакции, черным по белому написано: «На момент проверки факт принудительного привлечения родителей к проведению ремонта образовательного учреждения не установлен».

На грани нервного срыва

Мы приехали в школу № 15 Калуги в среду, 9 августа, без предупреждения. Внутри вовсю шли ремонтные работы. В коридорах пахло краской, в классах мыли окна и штукатурили стены.

Директора мы застали в кабинете случайно – только что закончилась ежедневная планерка с представителями заказчика. Татьяна Дроздова еле сдерживала слезы, рассказывая о ситуации, в которой оказалось ее учебное заведение и она сама.

- Глупость это, помощь родителей и капитальный ремонт здания школы никак не связаны, - говорит нам Татьяна Николаевна. - Родительский комитет предложил родителям помочь расставить мебель, помыть окна. Сразу откликнулось больше сотни, родители сами приходят и спрашивают, чем помочь.

Кстати, важное уточнение: не руководство школы написало обращение к родителям, а родительский комитет. Именно он являлся инициатором привлечения мам и пап учеников к помощи школе. В сообщении, разосланном в родительском чате, это указывается сразу: «Я, ... , председатель родительского комитета всей школы…».

Но эту весьма важную деталь анонимы не заметили. Или не захотели заметить. А может, специально тактично о ней умолчали, воспользовавшись тем, что автор сообщения явно не разбирается в общепринятых в образовательной среде формулировках. Не знаком с терминологией и ее нюансами.

Другими словами, пишет совсем не так осторожно, как написал бы любой завуч или даже обычный учитель и уж тем более директор, а как любой родитель - согласно своему субъективному пониманию сути вопроса.

- Я видел это сообщение, - говорит нам ведущий специалист регионального минобразования Михаил МОРОЗОВ, которого мы попросили официально прокомментировать эту ситуацию. — Один из председателей школьного родительского комитета предложил родителям оказать помощь школе в подготовке к учебному году. Это ежегодная традиция, которая не связана с проведением капитального ремонта. Она полностью добровольная и никто не принуждает в ней участвовать. Я думаю, что многие сочли эту просьбу следствием нехватки трудовых ресурсов для капремонта, но это не так.

Капремонт и помощь

С целью понимания того, что же все-таки произошло, необходимо спокойно разложить все по полочкам.

- Серьёзного ремонта школа ждала давно, - рассказывает Татьяна Дроздова. - Я работаю здесь 12 лет, и за все это время не было ни одного капитального ремонта. Инженерные сети, некоторые кабинеты, были в ужасном состоянии. Мы каждый год своими силами потихоньку приводили в порядок то, что могли. Покупали краску каждый год и, кстати, родителей к покраске стен никогда не привлекали. Все красили коллективом школы.

А в этом году мы попали в программу капитального ремонта. Сумма небольшая. На эти деньги подрядчик отремонтировал кровлю, фасад, цоколь, пищеблок. Мы закупили современное оборудование для последнего. Полы на первом этаже уложат плиткой. Попозже будет отремонтирован и спортзал.

- До 24 августа все работы будут выполнены и отделочные, и пусконаладочные, - заверил нас представитель подрядчика, инженер-энергетик Александр ПРОСЯНКИН. - Подрядчик капитально ремонтирует только то, что указано по договору.

Нам были даны пояснения и по моменту с покраской стен, о которой писали наши коллеги, заявляя будто этим заставляют заниматься родителей, несмотря на то, что эти работы включены в смету.

Коридоры, отремонтированные подрядчиком по контракту.

В договоре, действительно, есть такой пункт. Только вот ретивые критики забыли, не заметили или специально тактично умолчали о метраже покраски. Это - три коридорные зоны.

Они уже готовы, что прекрасно видно на наших фото. А вот остальные стены красят сотрудники школы. Мы встретили их с валиками и ведрами краски. Причем, подчеркиваем, не родители, а педсостав.

А вот родителей, ремонтирующих школу, во время нашего визита мы не увидели.

Зато познакомились с двумя выпускницами прошлого года. Лиза Смалюга и Катя Акинина мыли окна в одном из кабинетов.

- Мы очень любим нашу школу, благодарны ей, - рассказали нам девчата. - Мы сами пришли помочь, чем сможем. Добровольно. Нас никто не принуждал.

Поглумились и в кусты?

В сухом остатке мы имеем, что написанное в анонимных источниках, мягко говоря, не совсем соответствует действительности.

Конечно, официально точку в этой истории поставит прокуратура, когда представит свой комментарий. Но если выяснится, что директора школы оболгали и затравили незаслуженно, то напрашивается вопрос: а ответит ли кто-то за эти издевательства?

Татьяне Дроздовой сейчас не до выяснения отношений, у нее на носу новый учебный год, а когда он начнется, к нынешней горе дел прибавится еще несколько.

Но, быть может, правоохранительным органам уже пора заняться фейкоделами, которые мнят себя правдорубами, и вытащить их из теплого кокона анонимности на свет божий? Чтобы любой оболганный ими человек получил какой-никакой, но шанс использовать закон, чтобы защитить свое доброе имя.

Все-таки свобода слова в первую очередь это обязанность отвечать за свои слова, а уже потом – право говорить все, что вздумается.

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