Масксети в Калуге плетут даже владельцы бизнесов

Продолжаем рассказ о волонтёрских группах Калужской области, которые по зову сердца помогают нашим бойцам в зоне СВО.

Нина Пластинкина и Марина Рыжова координаторы движения «Вместе мы сила». Их штаб расположен в Калуге в ТЦ «Европейский».

О своей бескорыстной работе и реакции на нее отдельных посетителей торгового центра милые дамы рассказали нам откровенно.

Не для продажи

Павильон номер 208 в ТЦ не похож ни на один другой в этом трехэтажном доме торговли. Здесь каждый день жужжит машинка для резки ткани, висят маскировочные сети. Подходят люди, забирают пакеты, плотно набитые узкими маскировочными лентами, заносят мешки с гуманитарной помощью и теми же тканями. В эпицентре этого движения всегда две молодые женщины с добрыми открытыми улыбками. Нина и Марина. Они руководят всеми процессами и сами параллельно режут ткань.

Пока шел наш разговор, очередной объемный пакет с заготовками для масксети был до верху наполнен. Они так и давали нам интервью - под шум режущей машинки, добавляя друг друга, отвечая чуть ли не хором.

Сразу видно, вместе они - сила.

- Скажите, как вы нашли друг друга, как образовалось ваше движение?

Марина: - Мы начали работать, когда объявили мобилизацию. До этого были мысли, как и чем мы можем помочь нашим ребятам там на Донбассе. А тут решили – надо.

Нина: - Начинали мы в другой группе работать. Кто шил, кто вязал. Там и познакомились. Потом решили открыть своё волонтерское движение «Вместе мы – сила». Открыли мы его в начале октября 2022 года, а первое перечисление, первая помощь нам пришла 26 октября 2022 года.

Марина: - Сначала начали шить балаклавы, теплые костюмы на зиму, вязать носки. Мы с Ниной не профессиональные швеи. Были до этого домашние навыки. Потихоньку освоили эту работу, втянулись.

К нам пришли волонтеры, которые возят гуманитарную помощь на Донбасс и мы им отдавали вещи. Потом начали собирать гуманитарку, люди ее приносили. Затем стали плести маскировочные сети.

- Как отнеслись к вашему необычному павильону посетители торгового центра?

Марина: - Люди, проходящие мимо, заглядывают, интересуются, чем мы тут занимаемся. Есть те, кто сразу с порога спрашивают: сколько заплатите. И про нас спрашивают, мол, сколько мы за это получаем. Бывает, у виска пальцем крутят, когда отвечаем, что это для военнослужащих, все на безвозмездной основе. Делают такие большие круглые глаза, мол, да не может такого быть.

Нина: - Почти всегда ещё спрашивают: а у вас есть там на фронте кто-то? У нас один ответ: нет. Наших родственников на Донбассе нет. Это просто зов сердца. Вот когда объявил Путин частичную мобилизацию, у нас сердце ёкнуло и все.

Плетут даже дети

- А кто приходит к вам помогать?

Нина: - По-разному бывает, кто придет. Иногда много народу. Зимой мы даже график вывешивали – каждые два часа по семь-восемь человек работали, потому что всех сразу не могли здесь расположить. Сейчас летом людей меньше.

Марина: - Приходят и взрослые, и молодежь. Однажды зашла женщина, спросила, можно ли детям 13-14 лет прийти. Мы сказали, что можно, конечно. И вот через пару дней эти девочки зашли. Они очень хорошо справились с задачей. Научились очень быстро, мы были просто удивлены.

Нина: - У нас у самих дети 8, 12 лет. Моя, например, пробовала встать у сетки, но без контроля не может. А эти девочки сами практически сразу встали и пошли-пошли вязать.

- Богатенькие стороной обходят ваш павильон?

Марина: - Нет, вот здесь вы абсолютно неправы. Социальный статус совершенно не влияет. Не поверите, но к нам сюда помогать плести приходят и люди из бизнеса.

У одной калужанки два магазина, но она каждый день приходит к нам оплетать сети. Есть и другие люди, у которых свой бизнес, но в свободное время тоже приходят к нам. Таких единицы, конечно, но они есть. Так что ни о каком отдельном социальном статусе тут и речи быть не может.

- А как люди узнают, что здесь можно помочь нашим ребятам, воюющим с укронацистами?

Марина: - Узнают о нас люди через всем известное сарафанное радио, в интернете у нас группа есть. Знакомые своих знакомых приводят. К тому же, здесь в «Европейском» у нас что-то вроде штаба. Однако точек плетения сетей в нашем движении одиннадцать.

Нина: - Да, у нас много таких точек по Калужской области. В Калуге на Кубяка, 4, на Правобережье в 50-й школе, Торговый центр «Европейский», Садовая щебзавод. В Воротынске, в селе Дворцы, в Ахлебинино, Кондрово. У нас в группе телеграм-канала вся необходимая информация размещена. Если кто захочет, может туда зайти. Мы там практически ежедневно пишем, куда и во сколько можно прийти, чтобы помочь.

Марина: - У нас не только вот такие небольшие стационарные помещения для плетения сетей есть, работают в движении больше десятка надомниц. Дома сделали себе рамочки и плетут. Причем это не старушки, женщины нашего возраста.

Не сетями едиными…

- А почему вы сделали одним из главных своих направлений плетение сетей?

Нина: - Это была изначально просьба от ребят из одного батальона. Мы стали серьезно изучать как это можно сделать, пробовать. И сегодня сети, да - это одно из наших основных направлений. Поначалу плели разного размера. Три на три, и четыре на девять. А вообще по стандартам Минобороны маскировочная сеть три на шесть квадратных метров. Их и стали плести. Если надо больше объем накрыть, сети быстро связываются друг с другом.

Марина: - Сейчас да, мы в основном стандартные отправляем, но, если просят поменьше – легко плетем нужного нашим ребятам размера. Вообще мы уже больше тысячи квадратных метров отплели. А начали плести в конце ноября прошлого года. Первую сеть отправили уже в декабре.

Конечно, ткань, фурнитура денег стоят. Помогают добровольцы. Перечисления нам идут. Мы отчитываемся за каждую копейку.

Нина: - Обычно, когда мы готовы передать сети или гуманитарку, к нам приезжают волонтёры, которые возят гуманитарку на Донбасс, и мы им передаем из рук в руки. Волонтеры же в свою очередь передают нам списки необходимого. Сейчас на сто тысяч закупили футболки, трусы, носки. Но сегодня чаще просят масксети и лекарства. Покупали ребятам и бинокли, и приборы ночного видения, прицел однажды купили.

Марина: - К нам на днях приезжал полковник из ДНР. Его подразделение воюет с 2014-2015 годов. Там у него со всей нашей страны ребята. Сейчас попросили для группы снайперов помощь – нашлемники-«химеры». Рабочие руки нам сегодня очень нужны, вдвоем трудновато со всем справиться.

- А сами за ленточку ездили?

Хором: - Нет!

Нина: - Нас мужчины туда не пускают, говорят, что это не женское дело, вы, мол, тут важнее.

Разговор прерывает телефонный звонок. Марина что-то ответила в трубку и бросила напарнице: «Гуманитарку привезли, Нина, пошли». И, извинившись, женщины поспешили по коридорам торгового центра. Отправились за ними и мы.

На первом этаже руководство ТЦ выделило движению ещё одно небольшое помещение под склад. Кстати, за аренду обеих комнат торговый центр не берет с движения «Вместе мы – сила» ни копейки.

Привезли новые тюки ткани, хозтовары и ещё что-то в больших черных мешках. Марина и Нина принялись споро распаковывать привезенную гуманитарку. И так изо дня в день.

Конечно, найдутся индивидуумы, которые увидя, как работают эти простые русские женщины, покрутят пальцем у виска.

Да и Бог с ними, не до них всем нашим Маринам и Нинам. Другая у нас задача.

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