Дворяне из Калуги неохотно отдавали своих дочерей в школы, потому что там учились мальчики

Продолжаем цикл статей об истории Калуги и области.

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Помощь деньгами и вещами

В книге «Материалы географии и статистики России, собранные офицерами генерального штаба. Калужская губерния» содержатся такие сведения:

«В Калужской губернии были учреждены народные училища: в Калуге в 1786 году под именем Главного, в некоторых уездных городах - под названием Малых. Правительство возложило содержание Главных училищ на Приказ общественного призрения, Малых – на городские общества.

Калужский Приказ всегда аккуратно доставлял Главному народному училищу всё определённое и нужное для него, он давал даже средства бедным родителям для образования детей.

Так, в 1793 году на счёте его учрежден был корпус при Главном училище для 72 солдатских детей, которые в свободное время от занятий должны были заниматься воинскими упражнениями: солдатские дети находились под надзором унтер-офицеров.

Приказ содержал за свой счёт в пансионе, заведенном при Главном народном училище в том же году, несколько бедных детей разных сословий, преимущественно дворянского. И в 1803 году определил из сумм, назначенных на богоугодные заведения, содержать 10 сирот из обер-офицерских детей с тем, чтобы они по окончании курсов в училище поступали в московский университет.

Сверх того, Приказ велел бедным ученикам доставлять одежду и книги.

Кроме постоянного содержания от Приказа училище получало помощь деньгами и вещами от разных частных лиц. Пожертвования состояли в книгах и разных учебных пособиях для училищной библиотеки, частью – в деньгах на другие потребности.

Так, при самом основании училища мещане Калуги изъявили готовность освещать и отапливать училище и пожертвовали 200 рублей.

Калужский голова Борисов в 1791 году пожертвовал 100 рублей. Вообще, купцы оказывали значительное вспомощевание бедным ученикам училища - одевали за свой счёт, снабжали книгами и прочее».

Мужская гимназия в Калуге (сейчас - здание КГУ на ул. Ленина).

На деньги Демидова купили дом

«Сначала дворяне неохотно отдавали детей своих в новоучреждённое училище, но это продолжалось недолго. В 1791 году было много дворянских детей и число их с каждым годом возрастало.

Главнейшие пособия, оказываемые дворянством училищу, состояли в следующем. В 1793 году дворяне пожертвовали некую сумму на открытие при Главном народном училище на 4 года, то есть на время полного курса, дворянского корпуса.

Желающие воспитать на свой счёт детей своих в этом корпусе, должны были предоставить доказательства о дворянском происхождении и внести на содержание каждого вперед на 4 года 200 рублей в Приказ.

Дети в свободное время от учебных часов занимались воинскими упражнениями. Ружья, барабаны… принадлежали этому корпусу. Для присмотра определены надзиратель и два офицера.

Число воспитанников в год простиралось до 43. В 1797 году они закончили курс и поступили в разные полки унтер-офицерами и портупей-прапорщиками.

В Высочайшем рескрипте, данном на имя тогдашнего калужского гражданского губернатора Митиусова, Павел I признал пользу корпуса, утвердил его существование, не ограничивая штата воспитанников, и повелел отпускать из кабинета ежегодно 5000 рублей. Этот корпус был началом нынешнего благородного пансиона при гимназии.

Существование его окончательно было упрочено в 1801 году, когда дворяне определили внестись единовременно 50 000 рублей с тем, чтобы на проценты содержать детей беднейших родителей дворянского сословия.

В 1802 году П. Демидов пожертвовал 5 500 рублей на покупку дома для благородного пансиона. Дом куплен каменный, двухэтажный, и пансион, размещавшийся в нарочно построенном для него деревянном флигеле, переведён в новое помещение.

В 1803 году четыре дворянина обязались вносить ежегодно в Приказ общественного призрения по 100 рублей. А пятый - 150 рублей. Чириков обязался сам и завещал наследникам вносить ежегодно 250 рублей, пока будет существовать пансион.

Не в столь благоприятных обстоятельствах находились Малые народные училища. По недостатку средств они были закрыты в Мосальске и Перемышле в 1788 году, в Малоярославце – в 1798 году. Из четыре уездных школ к концу ХVIII столетия осталась одна Боровская».

Первая гимназия

30 августа 1804 года в Калуге открылась губернская гимназия. Тогда же при ней был учрежден класс бухгалтерии. Для чего именитый гражданин Калуги Иван Иванович Борисов пожертвовал 300 рублей и напечатал за свой счёт «Руководство по части бухгалтерии», которое написал директор гимназии Онисим Потресов. Бедным ученикам его раздали бесплатно.

Известно, что в 1810 году из 60 учеников гимназии было 43 дворянина, в 1896 году из 325 учащихся, дворянских детей было 229 человек.

«На содержание гимназии, то есть на жалование чиновника, преподавателям, на библиотеку и ремонт дома ежегодно выпускалось из государственного Приказа.

В 1819 году дозволено госпоже Шепелевой открыть пансион для благородных девиц в имении с. Грецком Козельского уезда, но был ли открыт этот пансион – неизвестно».

Женская гимназия на улице Масленниковской (ныне уол. Дзержинского).

Гувернанток не найти

С образование для девочек в ХVIII - ХIХ веках в Калужской губернии были проблемы.

В статье «Очерк народного образования», вышедшей в середине ХIХ века, указывалось: «Если для обучения детей мужского пола в губернии в последнее время возникло несколько учебных заведений, то для женского образования постоянно было мало средств.

Девицы высших сословий получали образование дома от гувернанток и отчасти от учителей открытых училищ, которые приглашались на дом. Среднее сословие довольствовалось одними гувернантками.

Низшее находилось в том отношении в самых затруднительных обстоятельствах. Для обучения мещанских и поселянских детей чтению и письму существовали и до сих пор существуют единственные открытые школы – приходские училища, в которых учатся мальчики и девочки вместе.

Большинство родителей неохотно отдавали дочерей своих в такие школы. Подобного рода обстоятельство могло произойти с одной стороны в следствие убеждения некоторых родителей низших сословий в том, что их дочери могу обойтись без образования и с другой стороны – от извинительной нерешимости посылать девочек в те школы, где обучаются и мальчики.

Те родители, которые не хотели, чтобы их дочери учились с мальчиками вместе, отдавали их на обучение церковным служителям или же учили их кое-как дома.

Только в губернском городе общество рано пришло к необходимости создания отдельных первоначальных женских школ. Так, в 1835 году в Калуге было открыто первое женское приходское училище, в 1840 – второе, в 1843 – третье.

И небогатые дворяне, и среднее сословие с большим трудом перебивались в деле более основательного образования детей женского пола. Известно, как трудно найти хороших гувернанток в провинции и сколько с этим соединено хлопот и разного рода неудобств. Когда потребность в училищах для девиц дворянского и среднего сословия сделалась очевидной, некоторые лица женского пола взялись удовлетворить ей.

В 1834 году девица Каяндер открыла в Калуге первое женское училище для дочерей дворянского и среднего сословия. В 1836 году открыта была такая же школа девицею Маныкиной-Неустроевой, в 1838 году возник пансион для благородных девиц, учреждённый женой учителя французского языка при гимназии госпожой Аман.

Таким образом, к 1838 году в Калуге было три женских училище, но такое число, кажется, переполнило меру потребности.

Впрочем, уже в 1939 году школа девицы Кояндер была закрыта. Училище Маныкиной-Неустроевой держалось до 1846 года. Пансион, учрежденный госпожой Аман, существовал до её смерти в 1941 году.

В 1844 году открыла свой пансион открыла свой пансион госпожа Гауеншильд, который с 1846 года оставался единственный воспитательным и учебным женским заведением в Калуге. В 1850 году он закрылся.

И после этого до 1853 года в Калуге для образования девиц дворянского и среднего сословия ни школ, ни пансионов не было. В 1853 году открылся пансион для благородных девиц госпожой Герц».

В 1860 году в Калуге было открыто женское училище, которое через 10 лет стало семиклассной гимназией. Некоторые педагоги преподавали и в мужской, и в женской гимназиях.

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