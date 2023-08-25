Директор Калужской мужской гимназии умер накануне начала учебного года

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Дворянскому роду Бибиковых - 700 лет.

В Калуге жил действительный статский советник, директор мужской гимназии Пётр Сергеевич Бибиков.

Считается, что фамилия Бибиков происходит от выехавшего в 1300 году к Великому князю Михаилу Тверскому из Синей Орды татарина именем Жидимира, который, как показано в поданной Бибиковыми родословной, был родственник ордынским царям.

Этот Жидимир имел правнука Федора Микулича, по прозванию Бибик. А его потомки служили в высоких чинах и получали от царей поместья.

Петр Бибиков родился в семье дворянина, майора Сергея Александровича и его жены Варвары Дмитриевны Бибиковых, имевших 300 душ и земли в Калужской, Рязанской, Тульской губернии. Но особенно они любили усадьбу Сенино в Алексинском уездеТтульской губернии.

Эту усадьбу Сергей Александрович приобрёл после увольнения со службы у вдовы-полковницы Хитрово.

Помимо Петра у Бибиковых был еще сын Дмитрий, сделавший военную карьеру, имевший звание генерал-майор и дочери Анастасия и Елена.

Пётр Бибиков прослужил на одной должности всю свою жизнь.

Для дворянских детей

Пётр Бибиков закончил Московский университет и сначала служил в учебном округе, а затем при Калужском губернаторе.

В 1859 году его назначили директором Калужской мужской гимназии и директором губернских училищ. В этой должности он прослужил 31 год.

Мужская гимназия была открыта в Калуге 30 августа 1804 года. Так стало называться четырёхклассное Главное народное училище. Располагалось это заведение на ул. Ленина (сейчас корпус КГУ).

Учились здесь в основном дворяне. Так, в 1810 году из 60 учеников гимназии было 43 дворянина, в 1896 году из 325 учащихся - 229 дворян.

При гимназии существования был пансион, существовал он на пожертвования калужских дворян и купцов. На эти деньги содержались сыновья обедневших дворян.

В 1865 году Калужская гимназия была преобразована в классическую с преподаванием латинского языка. А с мая 1903 года стала называться Николаевской мужской гимназией.

Приезжал к родителям

Из Калуги Петр Сергеевич часто приезжал в родительское имение Сенево. Летом 1855 года туда вернулся и его брат Дмитрий, который был ранен под Севастополем в ногу и хромал.

К этому времени отец Бибиковых уже умер. И мать была рада приезду обоих сыновей. Они гуляли по парку, Варвара Дмитриевна показывала им построенную после смерти мужа Преображенскую церковь.

А жил Пётр Бибиков в Калуге. Был женат на Варваре Алексеевне Ивановой. Они воспитывали двух дочерей Наталью и Анастасию.

Раньше директорам гимназии полагались служебные квартиры. На пересечении улиц Дзержинского и Луначарского был дом, где жил Бибиков.

Потом дом отдали под Высшее начальное училище, и там математику преподавал Константин Эдуардович Циолковский.

Создавал женскую гимназию

Бибиков активно занимался проблемами образования. Он хлопочет об открытии калужского женского училища, которое потом стало гимназией. Был создан особый комитет из представителей всех сословий города, куда входил и Бибиков.

Училище начинает работать в 1860 году. Объявления о наборе учениц расклеили по всему городу и дали информацию в газете. Приёмные экзамены были назначены на 17-22 августа.

Принимали девочек с 8 лет, умеющих читать и писать. Из 56 человек взяли 54. Это были не только дворянские дети, приняли дочерей фабрикантов, купцов, мещан, священников и чиновников. Училась даже дочь одного иностранца.

Пётр Бибиков стал первым председателем педагогического совета. Для женской гимназии он взял учебный план своей мужской гимназии, увеличив количество уроков рукоделия. Помимо рукоделия преподавали девочкам математику, русский язык, чистописание, французский и немецкий языки, Закон Божий, географию, историю, рисование.

В августе 1882 года накануне начала нового учебного года Пётр Сергеевич скоропостижно скончался. И начальницей женской гимназии была назначена его дочь Наталья Петровна.

Про вторую дочь Бибикова Анастасию Петровну фон Крамер известно, что она владела родовым имением Зайцево в Тульской губернии.

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