История одного экспоната в Калуге: дамы украшали свои будуары зеркалами-псише

Продолжаем цикл статей об истории Калуги и области.

Напомним, каждую пятницу в 20:00 мы публикуем исторические очерки о нашем городе, известных земляках и их судьбе.

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В доме Шамиля собраны вещи, которые могли быть в богатых домах конца XIX - начала XX веков. Сегодня вместе с сотрудниками калужского объединённого музея-заповедника продолжим знакомить вас с ними.

Для украшения печей

До начала XX века город отапливался с помощью печей. В храмах, общественных зданиях, домах состоятельных горожан печи украшались изразцами. Их делали вручную, и стоили они очень дорого.

Когда-то клуга славилась керамическими изразцами.

В Калуге уже с начала XVIII века существовали частные кафельные (изразечные) заводы. Керамические плитки, которые здесь делали, славились далеко за пределами нашего города.

Обычно на них изображались библейские сюжеты, нравоучительные сценки из жизни, лимоны, цветы, корзинки с цветами на ленте. После войны 1812 года на плитках появились всадники, гусары, военные.

В XIX веке число частных керамических заводов в Калуге стало постепенно уменьшаться. Развивалось промышленное производство, появлялись крупные монополии. Небольшим керамическим предприятиям выжить было тяжело.

Одной из самых крупных монополий в России конца XIX- начала XX вв., в состав которой входило множество керамических предприятий, было «Товарищество по производству фарфоровых, фаянсовых и керамических изделий М.С. Кузнецова».

Здесь выпускали посуду и наборы печных изразцов. Продукция кузнецовских заводов была хорошего качества, декор – какой пожелаешь. В украшении использовался весь арсенал средств, порой создавался сложный рельеф, применялись современные красители разных цветов, золочение.

Стоили фабричным изразцы доступнее. Но при всём своём техническом совершенстве и внешней броскости они утратили неповторимость, что была в ручной работе.

В калужском объединённом музее-заповеднике есть изразцовая печь с рельефным растительным орнаментом, которая могла быть изготовлена на одном из кузнецовских заводов.

Её декор выполнен под влиянием модерна - стиля, диктовавшего моду в конце XIX — начале XX вв: преобладание изогнутых плавных линий, использование в росписи неярких, бледных оттенков: розового, голубого, зелёного.

Такие камины были в дворянских усадьбах.

Сохранился в музее и коричневый с позолотой камин, в декоре которого соединены элементы различных стилей. Ранее подобные вещи называли эклектичными, сейчас же эклектика рассматривается как одна из составляющих стиля историзм.

На оборотной стороне изразцов имеется оттиск - клеймо завода М.С. Кузнецова.

Камин изготовлен на одном из предприятий в период, предшествующий созданию Товарищества в 1889 году.

Передавали из поколения в поколение

Фарфор когда-то считался предметом роскоши и был очень дорогим подарком. Как известно, изобрели его в Китае примерно в VII веке н. э. Постепенно отдельные предметы из фарфора начали появляться и в Европе, их привозили путешественники.

А первую крупную партию доставили португальские купцы в начале XVI века. В то время жители Старого Света не знали секрета производства фарфора, поэтому изделия из него стоили безумных денег.

Но в начале XVIII века при дворе саксонского курфюрста Августа II Сильного, где работали математик, физик граф Эренфрид-Вальтер Чирнхауз и придворный алхимик Иоганн-Фридрих Бётгер в результате многочисленных опытов был найден состав фарфоровой массы и построена печь, в которой могла поддерживаться высокая температура, необходимая для обжига.

В 1710 году в крепости Альбрехтсбург была основана знаменитая Мейсенская фарфоровая мануфактура. Состав фарфоровой массы и рецепты создания красок держались в секрете, но, несмотря на это, вскоре появились и другие заводы по производству фарфора.

Чайный Мейсеновский сервиз.

В коллекции калужского объединённого музея-заповедника есть чайный сервиз конца ХIХ - начала ХХ вв., марки Мейсен. Выполнен он в традиционном для Мейсена стиле.

Декор строится на ярком цветовом контрасте. Изображения галантных сцен чередуются с букетами цветов. Их разделяет золочёный растительный орнамент.

Крышки на Мейсенской мануфактуре украшали вылепленными фигурками людей, фруктами или бутонами роз, как в нашем сервизе. Розочка собиралась вручную из отдельных лепестков ещё мягкой фарфоровой массы, затем крепилась к изделию, после чего следовал обжиг.

Этой чайной паре уже 200 лет.

Хранится в музее и чайная пара, созданная предположительно в 1820-е годы. Это уже французский фарфор в стиле ампир.

Этот стиль появился в конце XVIII столетия, придя на смену классицизму. Его целью стало прославление личности и деяний Наполеона Бонапарта (в переводе ампир означает «имперский», «императорский).

Как и классицизм, ампир взял за основу античное искусство, но ориентировался, прежде всего, на период императорского Рима. Именно из этой эпохи перешли мотивы, связанные с темой военных побед: оружие, воинские доспехи, лавровые венки. Использовалось много позолоты.

Во французском фарфоре тон задавала знаменитая Севрская мануфактура, основанная в 1740 году в Венсенском замке и получившая название по имени городка Севр, куда она переехала в 1756 году.

На протяжении всей своей истории эта мануфактура находилась под покровительством властей, а её продукция отличалась высочайшим качеством и изысканным вкусом.

Другим французским производителям фарфора приходилось конкурировать с ней и выпускать изделия достойного качества.

Судя по надписи на французском языке на обороте нашего экспоната - «guignot» (Гиньо), чайная пара была создана на одном из таких предприятий. Возможно, это название мастерской или автограф художника, расписавшего её.

Украшена чайная пара арабесковым орнаментом - это симметричный орнамент, состоящий из причудливо переплетающихся линий, завитков и растительных побегов.

Обычно такие чайные пары покупали в качестве подарка кому-то. Они не использовались в повседневной жизни, зачастую были частью домашней коллекции, передававшейся из поколения в поколение.

В честь богини Психеи

Интересный экспонат в музее - зеркало-псише, сделанное в XIX веке.

Это зеркала, которые имеют особую конструкцию. Впервые они появились в конце XVIII века во Франции. На исходе галантного века этот его устанавливали на туалетный столик, который был во всех дамских будуарах.

Напольное зеркало-псише очень любили модницы.

Овальная деревянная рама зеркала крепилась в виде небольшого мольберта при помощи двух стержней с шарнирами, и зеркало размещали под наклоном, что удобно. Позднее подобную конструкцию стали использовать и для изготовления напольных зеркал.

Своё название зеркала-псише, вероятно, получили в честь богини Психеи (в древнегреческой мифологии она была олицетворением души и представлялась в образе бабочки или девушки с крыльями бабочки).

При помощи зеркала-псише можно было украсить интерьер: его деревянное обрамление представляло собой настоящее произведение искусства, а большая зеркальная поверхность помогала расширить пространство и добавить света.

В тёмное время суток в зеркале эффектно отражались мерцающие свечи канделябров, установленных на специальные подставки по обе стороны рамы.

Напольное зеркало-псише сделано в эпоху господства в искусстве стиля историзм.

При помощи стержней с шарнирами зеркало крепится к двум боковым тумбам-стойкам, в которых расположены шкафчики и небольшие выдвигающиеся ящики для различных мелочей.

В отделке использованы различные породы дерева. Поверхность боковых тумб декорирована шпоном карельской берёзы. Эффектно сочетание гладких поверхностей дерева и крупных резных деталей. На боковых тумбах по обе стороны зеркала устанавливались канделябры или подсвечники.

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