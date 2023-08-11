В августе крестьяне Калужской губернии три раза кусали курицу, а картошку есть боялись

Продолжаем цикл статей об истории Калуги и области.

Напомним, каждую пятницу в 20:00 мы публикуем исторические очерки о нашем городе, известных земляках и их судьбе.

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Три Спаса

14 августа – Медовый Спас, 19 – яблочный, а 29 – ореховый.

Этнограф, фольклорист конца ХIХ века Сергей Максимов в книге «Нечистая, неведомая и крестная сила», вышедшей в 1903 году, пишет:

«Праздник Преображения Господня, 6 августа (здесь приводится старый стиль), известный в народе под именем «Спаса», повсюду считается праздником урожая и плодов земных.

Но так как ко дню 6 августа далеко ещё не все плоды поспевают (иные же поспевают ранее), то крестьяне из одного праздника сделали три и повсеместно празднуют первого Спаса (1 августа), второго (6 августа) и третьего Спаса (17 августа).

Первый Спас всюду называется «медовым», а кое-где и «мокрым». Названия эти произошли оттого, что к первому Спасу пчеляки второй раз подрезывают ульи с медом и, выбрав лучший липовый сот, несут в церковь «на помин родителев».

К этому же дню варят «медяные» квасы и угощают всех, пришедших в гости. «Мокрым» же первый Спас называется потому, что, по установлению церкви, в этот день бывает крестный ход на реки и источники для водоосвящения.

А так как крестьяне не только сами купаются после крестного хода, но имеют обыкновение купать в реках и всю скотину, которая будто бы здоровеет после этого, то неудивительно, что и самый праздник получил название «мокрого».

Второй Спас почти повсеместно называется «яблочным», так как с этого времени разрешается есть садовые плоды и огородные овощи. День этот крестьяне чтут, как очень большой праздник, но редко отдают себе отчет в истинном значении того события, которое вспоминает церковь 6-го августа. …

Сообразно с этим, в день 6-го августа, вся паперть в приходских церквах бывает заставлена столами, на которых навалены горы гороха, картофелю, огурцов, репы, брюквы, ржи, ячменя, яблок и проч.

Все эти плоды урожая священник благословляет после обедни и читает над ними молитву, за что благодарные прихожане ссыпают ему в особые корзины, так называемые, «начатки», т. е. понемногу от каждого сорта принесенных плодов.

После освящения и благословения, крестьяне набожно осеняют себя крестом и разговляются яблоками: есть плоды до этого времени считается большим грехом и, если кому случится, по забывчивости или невоздержанию, попробовать яблок раньше срока, то такой человек не должен есть их в течение сорока дней после Спаса, чтобы тем искупить свою вину.

Особенно должны воздерживаться от преждевременного вкушения плодов те из крестьян, у которых умерли в младенческом возрасте дети, так как на том свете на серебряных деревьях растут золотые яблочки и эти яблочки раздаются только тем умершим детям, родители которых твердо помнят закон и строго воздерживаются от употребления плодов до второго Спаса.

Третий Спас празднуется в честь нерукотворенного образа (17 августа). На языке крестьян он называется «Спас на полотне» или «ореховый» Спас. Последнее название дано потому, что к этому времени поспевает лесной орех, а первое указывает на самую идею праздника («Спас на полотне», т. е. образ, икона).

Но третий Спас… ничем почти не выделяется в ряду деревенских будней, если не считать церковных молебнов и обычая печь пироги из нового хлеба».

Этнографы этнографического бюро князя Тенишева в конце ХIХ века приводят такие сведения по Калужской губернии: «Первый спас называется медовый. Приносят в церковь для освящения мед и лепешки с медом.

Второй спас носит название яблочного 6 августа. В этот день приносят для освящения фрукты и рожь. до этого считается грехом есть яблоки и фрукты. Эту рожь всыпают потом в семена для посева».

Злой дух

18 августа день святых Флора и Лавра. Почитается лошадиным праздником. «Существует обычай приводить лошадей разуряженными к церкви и там служить молебны».

22 августа по старому стилю отмечался день памяти мученика Агафоника Никомидийского. В народе его называли Агафон-огуменник.

Считалось, что в это время празднует свои именины некий дух - овинник, поэтому в овине, гумне не разрешалось разводить огонь. Крестьяне приносили овиннику угощения - рюмку водки, кусок пирога и петуха.

В Калужской губернии этот дух лютовал, рассказы про него ходили невероятные. Калужские крестьяне верили, что дома живут домовые, в лесу – лесовые, в воде – водяные, в бане – банник, а в овинах (хозяйственная постройка с ямой и печкой без трубы, где сушили снопы) – овинник, который охраняет хлеб. Являться он может в виде мохнатого черного кота, барана, старика и даже покойника.

Дух этот очень злой и вредный, делающий всякие пакости, особенно любит устраивать пожары. Чтобы его замилостивить, в Жиздринском уезде, например, был такой ритуал: «Овинные именины состоят в том, что что глава семьи берёт в этот день специально приготовленную курицу, идёт с ней в овин, где её три раза кусает, потом возвращается в избу и курицу есть уже вся семья».

Овинник считался самым злым духом, и, если он рассердится и залютует, его сложно задобрить. Этнограф Максимов пишет: «Гордо на овин рукой махни: ни кресты по всем углам, ни молитвы, ни икона Богоматери Неопалимой Купины не помогут, и хоть шубу выворачивай мехом наружу и стереги гумна с кочергой в руках на Агафона-огуменника (22 августа)…

Около Юхнова вздумал мужик сушить овин на Михайлов день. Гуменник за такое кощунство вынес его из подлаза, на его глазах подложил под каждый угол овина головешки с огнем и столь застращал виновного, что он за один год поседел, как лунь.

В Мещовском уезде получились такие вести. Лет 40-50 тому назад, одного силача по имени Валуя овинник согнул в дугу на всю жизнь за то, что он топил овин не в указанный день и сам сидел около ямы.

Пришел этот невидимка-сторож в виде человека и начал совать Валуя в овинную печку, да не мог изжарить силача, а только помял его и согнул. Самого овинника схватил мужик в охапку и закинул в огонь.

Однако это не прошло ему даром: выместила злобная нечисть на сыне Валуя - тоже силаче, и тоже затопившем овин под великий праздник: гуменник поджег овин и спалил малого. Нашли его забитым под стену и все руки в ссадинах - знать отбивался кулаками».

Боялись есть картошку

29 августа. Пост в день усекновения главы Иоанна предтечи соблюдается строго. Этот святой «известен среди крестьян под именем Ивана Причетая.

В этот день считается грехом брать в руки все острове: нож, косу, топор и т.п. Точно также считается грехом резать и есть всё круглое: яблоки, картофель и прочее, на том основании, что эти предметы напоминают голову Иоанна Предтечи и их употребление ведёт к головной боли поевшего.

Со срезанным в этот день кочаном капусты связано поверье, что вместе среза появится кровь.

Интересно, что некоторые крестьяне картошку боялись есть не только в этот день, но и вообще.

В книге «Материалы географии и статистики России, собранные офицерами генерального штаба. Калужская губерния», 1861 год отмечается любопытный факт: «Многие крестьяне-старожилы не употребляют в пищу картофеля и считают за величайший смертный грех есть картохи, картошки, потому что растение это, будучи не природным русским, а вывезенным из земли басурманской, шло через неверные руки.

Старожилы предполагают, что картофель имеет голову, руки и ноги. И что по вынути его из земли, остается одно туловище, прочие же его части не видны для православных. Сверх того утверждают, что в этом растении есть кровь.

Красноту в разрезанном красном картофеле принимают за басурманскую кровь. Когда умрёт потреблявший при жизни картофель, то его должны вынести на кладбище не в ворота, а через разобранное звено».

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