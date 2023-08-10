Владислав Шапша представил в Новосибирске концепцию научно-производственного центра беспилотных авиационных систем

Уже два месяца работает Калужский филиал государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества».

За это время здесь было решено порядка 500 жизненных ситуаций.

На минувшей в филиал приехал губернатор Владислав Шапша, чтобы встретиться с социальными координаторами Калуги и районов области и обсудить актуальные вопросы, связанные с поддержкой бойцов.

Открывая встречу, глава региона отметил, что помощь участникам СВО и их семьям оказывалась в нашем регионе с самого начала спецоперации, но решение Президента России о создании фонда «Защитники Отечества» и его филиалов позволило значительно повысить качество этой помощи, чётко выстроить совместную деятельность различных государственных и общественных структур.

- Все службы, задействованные в этом, должны работать как один организм, – обратил внимание Владислав ШАПША.

В Калужской области создана межведомственная комиссия, в составе которой вошли представители власти, благотворительных фондов, общественных организаций, Калужской епархии.

Заключены соглашения о сотрудничестве с Прокуратурой Калужской области, Управлением Министерства юстиции по Калужской области, Калужской областной нотариальной палатой, Адвокатской палатой Калужской области, Социальным фондом России, Региональным отделением Народного фронта.

70 процентов проблем обратившихся удаётся решить оперативно.

Чаще всего люди обращаются за содействием в получении статуса ветерана боевых действий, разъяснением по федеральным и региональным выплатам, оформлением льгот, содействием в оформлении (восстановлении) документов, оформлением мер соцподдержки, помощи в поиске военнослужащих, предоставление льгот на оплату услуг ЖКХ, оказанием медицинской и психологической помощи, содействие в получении удостоверения члена семьи погибшего ветерана.

Руководитель Калужского филиала фонда Дмитрий Афанасьев предложил, чтобы ветераны боевых действий участвовали в патриотическом воспитании детей и молодежи. По его мнению, такое взаимодействие может дать хороший эффект.

Владислав Шапша поблагодарил всех за работу, поддержал идею создания в регионе Ассоциации ветеранов боевых действий и потребовал не затягивать с решением непростых ситуаций, с которыми обращаются в филиал фонда.

- Мы видим, что помощь требуется не только нашей целевой аудитории, но и гораздо большему кругу лиц, - подчеркнул глава региона. - Наша с вами задача – никого не оставить за бортом. Спасибо, что вникаете даже в такие, казалось бы, небольшие вопросы как доставка дров.

Ведь, если человек живет в доме и остался один – это уже может быть трудноразрешимой проблемой. Что касается сложных, системных вопросов, которые сами не можете решить - собирайте их, будем разбираться, как выполнить обязательства, которые взяло государство перед ветеранами.

Вижу, что всей душой люди болеют за дело. Переживают как за своих близких.

Владислав Шапша пообещал помощь с трудоустройством всем обратившимся в Фонд демобилизованным по возрасту участникам СВО.

- Они рвутся помогать жителям новых регионов восстанавливать мирную жизнь. Заслуживает уважения, - сказал губернатор.

- Важнейшая тема, на всех уровнях абсолютный приоритет: с благодарностью, вниманием и заботой отнестить к каждому бойцу, каждой семье участника СВО.

Новые спортивные проекты

В Калужской области строятся социальные объекты, модернизируются инженерные сети с использованием государственно-частного партнерства. Это эффективный механизм развития с минимальной нагрузкой на бюджет. Есть такие проекты и в спорте: сейчас в Балабаново строится ледовая арену со школой фигурного катания Ильи Авербуха.

Новые проекты государственно-частного партнерства в сфере физкультуры и спорта Владислав Шапша обсудил на совещании с министром спорта области Олегом Сердюковым, генеральным директором Центра государственно-частного партнёрства региона Анной Лукиной и представителями бизнеса.

Речь шла о четырёх проектах:

– строительстве ледовой арены в Обнинске,

- создании в наукограде спортивного клуба быстрого доступа с уличной инфраструктурой «Моя станция»,

- организации в Калуге на базе СШОР по конному спорту конноспортивного комплекса, с модернизацией инфраструктуры.

- модернизации в областном центре тренировочной площадки «Спутник» на Правобережье Калуги, расширение ее функционала, создание более комфортных условий для зрителей.

Рассмотрели на совещании возможность заключения концессионных соглашений, варианты реализации, в том числе, сроки, модели финансирования, объём инвестиций. Регион рассчитывает получить господдержку в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)». Владислав Шапша поручил тщательно подготовить соответствующие заявки на конкурсный отбор.

Важнейшее направление

В воскресенье, 6 августа, Владислав Шапша прилетел в Новосибирск на Всероссийский форум «Архипелаг 2023» поддержать региональную команду, которая там работала там всю неделю. Ключевая тема форума - развитие беспилотной авиации.

- Первому вице-премьеру Правительства России Андрею Белоусову представил концепцию научно-производственного центра беспилотных авиационных систем, который мы создаем в Калужской области, - поделился итогами форума губернатор. - Президент России Владимир Путин назвал отрасль беспилотных авиационных систем важнейшей для страны.

Вместе с региональной командой активно включились в работу по ее созданию у нас в области.

Команду Калужского региона отметили за высокую интенсивность работы на форуме. А Обнинск вошел в топ-3 наукоградов в треке «Города науки». В треке «Креативная индустрия» проект команды Обнинска «Мы проектируем МИР» стал одним из лучших и получит поддержку АСИ и Центра креативных индустрий.

Участники соревновательного трека из команды «Меркатора» взяли 8 призовых мест в соревнованиях дронов. При эом в «Гонке 24» заняли 2 место.

- В создании научно-производственного центра БАС делаем ставку на подготовку инженерных и рабочих кадров в федеральном технопарке рабочих профессий и новом кампусе «Бауманки», - пояснил глава региона.

По словам губернатора, в проекте участвует ряд компаний. Научно-технологическим лидером выступает КНИИТМУ, базовая производственная площадка - завод КЭМЗ, где уже налажен выпуск деталей для беспилотников.

Завод «Меркатор» планирует разместить центр разработки методов управления и мониторинга БАС. Создается испытательный полигон.

- У нас большой потенциал в этой сфере: индустриальные парки, предприятия авиационного приборостроения и композитных материалов, -отметил Владислав Шапша.

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