Почему руководители компаний стараются стать идеальными для своих сотрудников

Ситуация на рынке труда в Калужской области заставляет работодателя становиться «белым и пушистым».

Агентство «Комсомольская правда-Калуга» готовится вручить традиционные премии «Работодатель года – 2023». Уже сейчас любой житель региона может зайти на сайт KP40.ru и принять участие в голосовании, отметив лучшего, по его мнению, работодателя.

А мы в редакции, в свою очередь решили выяснить, каким должен сегодня быть идеальный работодатель и что происходит на региональном рынке труда.

Лучше всего ситуацию в этой сфере знают в Кадровом центре Калужской области. Одним из филиалов его - Калужский центр занятости населения - стал в этом году победителем профильного регионального конкурса и теперь готовится защищать честь Калужской области на общероссийском уровне.

О зарплатах и условиях труда

Михаил Осинцев руководит территориальным Центром занятости населения первого уровня в Калуге недавно. Чуть больше года понадобилось новому руководителю, что поднять планку уровня трудоустройства с 35 до 65%. Об этом мы тоже поговорили, но вначале о сути.

- Михаил, изменились ли в последнее время требования работодателя к потенциальным сотрудникам?

- Конечно. Работодатель постепенно облегчает свои требования к трудоустройству. Сейчас мы переживаем дефицит кадров на региональном рынке труда. В первую очередь востребованы рабочие и высококвалифицированные рабочие кадры.

Если раньше работодатель предпочитал брать только высококвалифицированного, обученного, мотивированного и так далее, то сегодня он готов брать человека с обучением на ученический договор, переобучать, рассматривать смежные профессии.

Повышаются и ставки в оплате труда. На днях приходил к нам один из крупных калужских работодателей, он ищет операторов станков с ЧПУ с зарплатой 80-100 тысяч рублей в месяц.

- Вероятно, во главе этого кадрового бума предприятия оборонной промышленности Калуги?

- Нет, это касается не только оборонки, в целом промышленный блок поднимается. Уходят иностранные предприятия, их место сразу занимают наши, российские. К этому можно добавить и общеизвестный факт: бум в оборонной промышленности подтягивает и развитие всех гражданских предприятий.

За полтора года как минимум в три раза увеличился объем необходимых трудовых ресурсов, в полтора-два раза выросли зарплаты. Сегодня, даже если человек ничего не умеет, ему легче найти работу, чем пару лет назад.

Растет зарплата не только в рабочих профессиях. Мы сейчас искали логистов на сумму 73 и 85 тысяч рублей в месяц. Остались у нас и иностранные компании, которые тоже набирают персонал.

Молодым – везде, старикам – почёт?

- Предпочтение отдается молодым людям?

- Трудовой кодекс не предусматривает возрастной ценз, но работодатель чаще обращает внимание на молодежь, нежели на людей за 50 лет. Сейчас мы ещё не вышли из демографической ямы 90-х годов. Двадцати-тридцатилетних очень мало и они, конечно, в фаворите у работодателя.

- Пожилые люди с опытом за плечами остаются за бортом?

- Нет, так нельзя говорить. Важно понять, что сегодня отношения кадровых центров с работодателями вышли на новый уровень. Сейчас работодателем воспринимаются любые источники поставки кадров, при этом Центры занятости сегодня – одни из главных «воронок» поставки кадров.

Сегодня, если человек хочет найти работу – он ее обязательно найдёт. А если придёт к нам – найдёт быстрее и качественнее и возраст не имеет, в общем-то, большого значения. Мы сами профилируем человека, проводим его через серию специальных тестов, понимаем, в какой жизненной ситуации он находится и, исходя из нее, формируем то, что ему нужно для того, чтобы трудоустроиться. Ведь задача Центра найти человеку работу, которая ему бы понравилась.

- Работодателю сегодня тоже надо помогать, время тяжелое…

- Конечно, и мы этим занимаемся. Мы оказываем ему меры поддержки. Например, трудоустраиваем молодежь до 30 лет, людей с инвалидностью, тех, кто прошел через военные действия, родителей с несовершеннолетними детьми. Так вот, если мы их устраиваем на предприятия, то эти компании получают компенсацию за такие трудоустройства и им выгодно брать таких людей.

У нас есть временные работы. Если предприятие или работник находятся в простое, то мы на срок до трех месяцев выделяем работодателю на временное рабочее место до 60 тысяч рублей. То есть завод или учреждение берет этого человека на временную работу, а мы ему часть его затрат на заработную плату компенсируем, и до 10 тысяч - на оборудование его рабочего места.

- Кстати, вы добились уровня трудоустройства в 65%. А это много?

- В России считается, что добиться уровня больше 50% уже очень неплохо, а уж 65% - отлично. Очень круто. Добиться 100% невозможно, есть так называемый блок профессиональных безработных, которые приходят к нам не в поисках трудоустройства, а за денежкой, за справочкой.

- Летом обычно много несовершеннолетних хотят устроиться временно. Раньше работодатели неохотно шли на это, много проблем с детьми, забот. Сейчас ситуация изменилась?

- Да, сегодня компании, особенно промышленного спектра охотно берут несовершеннолетних на временную работу. Особенно, если отец или мама ребенка работает там же. Нам удалось убедить многих работодателей в прямой выгоде таких решений.

В первую очередь речь идет о долгосрочных выгодах. Ведь если ребенок поработал плечом к плечу с отцом, он с огромной долей вероятности в дальнейшем придет сюда же уже на полную рабочую ставку. Так создаются династии. В Калуге есть династии, совокупный стаж работы которых на одном предприятии составляет больше 150 лет.

Идеальный образ

- Каким же все же должен сегодня быть идеальный работодатель?

- Если говорить о факторах, мотивирующих человека отдать трудовую книжку тому или иному работодателю, то здесь все обычно начинают говорить о зарплате.

- А это не так?

- Это не совсем так. Поясню, должен быть соблюден гигиенический уровень заработной платы, то есть средней по рынку. Если, к примеру, сварщик в среднем по региону или городу получает 50 тысяч рублей, то предлагаемая работа должна быть не менее этой суммы. Будет она 60 или 70 – это уже не является первостепенным для работников.

Второй важнейший фактор – уровень корпоративной культуры. Другими словами, какой социальный пакет предлагает работодатель, может ли он предоставить жилье, если потребуется. Есть ли доставка к работе своим транспортом. График работы, есть ли возможность работать удаленно.

Обобщая все это можно так сказать: сегодня важно насколько гибок может быть работодатель для удержания у себя работника. Насколько он готов пойти навстречу пожеланиям сотрудника и обеспечить ему индивидуальный подход.

Сегодня работодатели перестраиваются в подходах к своим сотрудникам, и выигрывает тот, кто делает быстрее и качественнее.

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