Как спасали калужские дороги от жары и боролись с мусором

На прошедшей неделе погода устроила проверку коммунальным службам Калуги.

В понедельник, 7 августа, на совещании городской голова Калуги подвел итоги борьбы с жарой и традиционно ответил на все поступившие от жителей вопросы.

Как отметили представители городской управы, вопросов и жалоб по работе общественного транспорта в связи с реконструкцией Синих мостов кратно снизилось.

Все на водные процедуры

Рекордная жара не только массово погнала жителей к водоемам, но и заставила серьёзно напрячься сотрудников «Калугаблагоустройство». Калужане, в своих вопросах беспокоились за деревья, цветы и кустарники, в частности, в парке Юного зрителя.

Современный фонтан спасал от жары детишек, они с удовольствием бегали под струями освежающей влаги. А вот зеленым насаждениям, увы, пришлось не легко.

- Парк Юного зрителя вызывает обеспокоенность, - отметил городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ. - Там посажено много дорогостоящих деревьев, и калужане справедливо обеспокоены – сможем ли мы сохранить все, что посадили?

По словам начальника управления городского хозяйства Александра ШПИРЕНКО, муниципальные службы справились со своей задачей в эту жаркую неделю.

- В парках и скверах «Калугаблагоустройство» поливает газоны, деревья и кустарники ежедневно, - заверил Александр Шпиренко. - Всего в Калуге 54 таких объекта, в том числе 34 парка и сквера. В парке Юного зрителя каждый день поливаются и цветы, и деревья с кустарниками.

Запредельно высокие температуры, вызывали тревогу и за состоянием дорожного полотна. Наши корреспонденты в понедельник провели эксперимент и прошлись с градусником по улицам Калуги. Так вот температура асфальта достигала +42 градуса по Цельсию.

– Мы ежедневно по ночам моем дорожное полотно и тротуары, рассказал Александр Шпиренко. - Если же температура воздуха поднимается выше плюс двадцати градусов, мы дополнительно поливаем асфальт, чтобы высокая температура его не разрушила. Наши поливальные машины выходят в рейс два раза в день. Таким образом, в жаркие дни у нас проходят трехразовые водные процедуры дорог Калуги.

К сожалению, выгнавшая горожан к воде жара принесла и трагедии. На Яченском водохранилище утонул молодой парень. Дмитрий Денисов принёс соболезнования родным погибшего и потребовал усилить меры предосторожности на водных объектах областного центра.

Сами себя обкрадываем

Состояние площадок для сбора твердых бытовых отходов продолжает быть в топе приходящих в адрес городской управы вопросов. Калужане жалуются на кучи мусора вокруг контейнеров. Городские власти неоднократно объясняли, что вывезти все сразу невозможно. Бюджет Калуги не резиновый.

- Мы практически каждый день вынуждены убирать эти свалки мусора, рассказал Александр Шпиренко. - За июль мы вывезли 122 таких стихийных навала. А всего с начала года мы вывезли 923 таких несанкционированных свалок, общим объемом 32 тысячи кубических метров. Это больше полутора тысяч КАМАЗов мусора.

Присылают калужане фото и видео таких навалов мусора и к нам редакцию. В понедельник, один из наших читателей снял очередную громадную свалку в районе Подзавалья. Городская управа пообещала убрать эти горы мусора.

Такие работы не запланированы в бюджете, на их финансирование тратятся «живые», не по программам, бюджетные деньги.

- Цифры количества очищенных от мусора площадок серьёзные, мы даже не будем говорить, сколько бюджетных денег пришлось на это потратить, - заметил городской голова Калуги. - На следующий год мы планируем те небольшие бюджетные средства направить на исполнение контракта с КРЭО, в котором будет прописано ещё и содержание прилегающей территории. Туда входит и дезинфекция, и ремонт контейнеров и самих площадок. Надеюсь, это поможет коренным образом изменить ситуацию.

А пока нужно набраться терпения и подождать, пока дойдёт очередь до очередной замусоренной площадки. Кстати, здесь, пенять нужно на самих себя, ведь не жители же Хабаровска или Мурманска сваливают вокруг контейнеров мешки с мусором. А потраченные на их вывоз бюджетные деньги, вполне можно было бы потратить на более важные для города нужды. Сами себя, получается, обкрадываем.

Дорогу к школе откроют

С началом нового учебного года существенно усложнится дорожная ситуация в районе реконструкции Синих мостов. Городской голова отметил, что буквально за пару недель нужно закончить все работы на участке улицы Тарутинской, чтобы не было необходимости перемещаться через частный сектор.

Речь идет о перекрестке улицы Тарутинской и 2-го Городского (Степного) проезда. Сейчас это пересечение закрыто. И водители вынуждены проезжать по частному сектору – по улицам Луговой и 8 Марта.

Подрядчик обещал отрыть участок улицы Тарутинская к первому сентября.

Калужане также переживают, почему на 2-м Городском проезде до сих пор не заасфальтирована дорога и нет примыкания к улицам Луговой и 8 Марта.

- Мы сознательно не заасфальтировали участок 2-го Городского проезда, эту полосу, для транспортировки очень больших по массе и габаритам плетей, - пояснил Дмитрий Денисов. - Максимальная глубина залегания коммуникаций составляет до 8 метров. После того, как все плети будут смонтированы в соответствии с проектом, оставшуюся полосу 2-го Городского проезда заасфальтируют и сделают нормальное примыкание к Луговой и 8 Марта.

Кроме того, заместитель городского головы Александр Шпиренко рассказал, что на данном маршруте было добавлено две временные остановки – у 43 дома на Тарутинской и у 36 дома на Зерновой.

На самих Синих мостах строители демонтировали на путепроводе опоры троллейбусной контактной сети и существующий пролет моста. Сейчас идет подготовка котлованов под траншеи будущего водопровода и расчистка площадок для дальнейших работ.

По словам городского головы Калуги, в ближайшие дни начнется реконструкция канализации и газовых сетей на улице Тарутинской.

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