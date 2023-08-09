Учтём опыт Людиново: в Калуге приступили к расчистке Яченского водохранилища

Площадка для складирования донных отложений практически готова, в выходные, 6-7 августа рабочие сварили последний стык первой трубы.

Земснаряд спущен на воду водохранилища на прошлой неделе.

Мы проверили, как идёт работа по обустройству площадки иловых карт в районе Подзавалья, куда будет складировано 450 тысяч тонн ила и грязи.

Долго запрягали…

Сообщения в СМИ о том, что Яченское водохранилище начнут чистить появились много лет назад. Ещё в 2011 году, тогдашний городской голова Калуги Николай Полежаев на одной из планерок поднял этот вопрос. Спустя восемь лет, в 2019 появились уже реальные перспективы работ.

Тогда, напомним, много было разговоров о том, что трогать дно Яченского водохранилища нельзя – там, мол, вся таблица Менделеева и работы могут создать экологическую катастрофу. Пришлось делать дополнительные исследования. Была создана специальная комиссия. Результаты исследований опровергли досужие домыслы о грозящем катаклизме.

- Опасности для жителей нет, - объяснил профессор кафедры биологии и экологии КГУ Игорь ЛЫКОВ.- В результате проведенных многолетних наблюдений ила и воды водоёма, мы в 2019 году пришли к выводу, что работы по очистке Яченского водохранилища безопасны для жителей и природы. Ртути, кадмия и других опасных для жизни человека тяжёлых металлов ни в воде, ни в иле мы не обнаружили.

Проект по расчистке объекта Яченского водохранилища был разработан в том же 2019 году организацией ООО «ЕвроГеоПроект». Однако после получения положительного заключения государственной экспертизы возник ряд обстоятельств, которые привели к новым проектным решениям.

- После проведенных городом мероприятий по ликвидации неочищенных ливневых стоков на водохранилище, во всех лабораторных пробах грунта показатели находились в пределах нормы, в связи с этим был изменен его класс опасности с IV на V, - поясняет Михаил ПРОХОРОВ, начальник отдела использования водных объектов управления природопользования министерства природных ресурсов и экологии Калужской области. - Грунт V класса признан практически неопасным, так как не требует утилизации и своим присутствием не нарушает экологическое равновесие.

Также, технологическими решениями, получившими положительное заключение, вывоз донных отложений был изменен на хранение в геотубах. Предусмотрено его дальнейшее использование для нужд Калуги. Ведь не стоит забывать, что такой грунт используется во многих сферах жизни, в том числе для благоустройства и озеленения.

На сегодняшний день изменения, предусмотренные техническими решениями, получили положительное заключения в рамках экспертного сопровождения. Последнее экспертное заключение было получено в мае 2023 года.

Задержка старта работ была ещё и в том, что в водохранилище долгие годы стекались ливневые стоки. Сейчас построена система канализации, исключающая попадание в воду неочищенных стоков. Через пару недель устройство локальных очистных сооружений в районе лодочной станции будут завершены.

Были проблемы и с подрядчиком. Сегодня решены и они.

… Поедем не быстро, но качественно

Для реализации проекта по расчистке был заключен государственный контракт с подрядной организацией ООО «СИТИ СТРОЙ ГРУПП». Контрактом предусмотрена расчистка до конца 2024 года.

- Процесс длительный, технологические решения предусматривают изъятие донных отложений гидромеханизированным способом с организацией возврата осветленной воды обратно в водохранилище и обезвоживание грунта на площадке складирования, добавляет Михаил Прохоров. - Заключительные работы предусматривают демонтаж используемого оборудования и механизмов.

На прошлой неделе процесс спуска на воду земснаряда наблюдали губернатор Калужской области и городской голова Калуги. В регионе не первый раз приступают к столь масштабным очистным работам. Многие помнят долгую историю с очисткой Людиновского водохранилища.

- Обратите внимание, у нас был опыт расчистки Людиновского водохранилища, к сожалению, там подрядчик не очень добросовестный оказался, - отметил на берегу Яченского водохранилища губернатор Калужской области Владислав ШАПША. - Мы будем очень внимательно следить за тем, как вы будете работу организовывать, сколько вы отсюда вывезите, как это будет сделано с точки зрения размещения, перевозки, безопасности.

Как это будет происходить

Итак, работы рассчитаны практически на два года. Земснаряд будет захватывать грунт с расстояния 20 метров от берега. Мощный насос струей воды начнет вгрызаться в дно, поднимая грунт, одновременно с этим другой механизм, похожий на пылесос, начнет этот поднятый пласт всасывать. Взвесь подаётся в систему фильтрации. Вода поступает обратно в водохранилище, а отфильтрованные отложения по трубам потекут на специально подготовленные площадки.

Подрядчик заверяет, что неудобств для калужан во время работы земснаряда не будет. На водной глади водохранилища в период работы земснаряда, можно будет продолжить проводить тренировки спортсменам, и даже рыбаки смогут закинуть удочки.

Где и как будут хранить собранное

Так называемый пульпопровод длиной около 2,5 километров понесет все, что скопилось на дне водохранилища прямиком на огромную площадку, раскинувшуюся сразу за последним жилым домом по улице Садовая. Рядом, на горе десятилетиями стоят садовые домики калужан.

Конечно, соседство с отстойником, скажем так, не розами пахнущей субстанции будет для людей не самым приятным, однако, придётся потерпеть.

Мы приезжали на строительство этих самых «иловых карт» чуть больше месяца назад, в первых числах июля. Тогда нас встретила оглушительная тишина на строительной площадке. Казалось, что работы здесь приостановлены по неведомым причинам.

В субботу, 5 августа, мы вновь отравились на место будущего хранения донных отложений. Ситуация кардинально изменилась. Несмотря на выходной, на стройплощадке активно велись работы.

Мы застали сварку практически последнего отрезка первой трубы пульпопровода.

Сама площадка тоже на финальной стадии строительства.

Рядом складирована специальная ткань, которой будут закрывать горы ила.

Рабочие уверили нас, что успеют завершить площадку в срок.

Кстати, разрешение на размещение площадки для хранения донных отложений получено в установленном порядке, - заверили нас в министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области.

Что в итоге

Подготовительные работы завершаются, очистка земснарядом начнется через пару недель, жители окрестных домов у иловых карт должны набраться терпения и плотнее закрывать окна, о крайней мере в первое время, пока будет происходить просыхание донных отложений. В результате же мы через пару лет получим чистый водоем и сотни тонн полезного грунта.

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