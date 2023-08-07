Калуга раскаляется в жару: измеряем температуру в городе и рассказываем, какой будет погода в августе

После холодного и дождливого июля мы уже отвыкли от палящей жары. Но с начала августа в городе асфальт плавится.

К этому всему прибавляется и жуткая духота.

В магазинах квас и минералка нарасхват, калужане берут сразу по нескольку бутылок.

Поближе к воде

По Калуге ходить в послеобеденное время не безопасно для здоровья – может настигнуть тепловой удар. На улице не спрятаться от палящего солнца. Укрыться можно только в сквериках, под деревьями: там есть хоть какая-то тень.

Фонтаны сейчас самое популярное место отдыха.

Жара загнала калужан в фонтан. Сейчас всем хочется быть ближе к воде. В фонтане в новом сквере на месте бывшего рынка сейчас пытаются охладиться и дети, и взрослые. Это уже практически пляжное место, сюда приходят с купальниками, с полотенцами, плескаются в воде и загорают на лавочках. Детям вообще за счастье: бегают, резвятся.

От жары не отдохнёшь даже ночью, в последние дни температура достигает +20.

- У нас дома приборы не выдерживают жары, ноутбук перегрелся и вышел из строя, - пишут нам читатели.

- В доме развесили мокрые полотенца, пытаемся охладиться.

- Сейчас в Калуге, как в Турции, а то и жарче. Спасает только прохладный душ.

- У нас дома кролик декоративный живет, ему нужна температура не выше +26, хорошо есть кондиционер, охладили комнату.

Температура в тени +31 градус, хотя по ощущениям жара невыносимая.

Город нагревается

В понедельник, 7 августа, когда синоптики передали +31…+33, мы в 14 часов, вооружившись термометром, вышли на улицы Калуги, чтобы померить температуру на солнце и в тени. Термометр у нас обычный, бытовой, на точность результатов мы не претендуем. Держали его на всех поверхностях по 5 минут.

По метеосводке на улице +31. Так и есть. Наш термометр показывает и + 31 в тени и + 39 на солнце.

Температура асфальта +42.

А тротуарная плитка нагрелась до +38.

В фонтане на Театралке, в тени водичка прохладная.

В фонтане в свере на месте бывшего рынка вода немного теплей.

Вода в фонтане на Театральной площади в тени: +21. В фонтане в новом парке на месте бывшего рынка: + 23. Вполне можно освежиться. Зато на лавочке на солнце долго не посидишь: + 40. Поверхность детской горки: +27.

Там, где растения, должно быть прохладней. В клумбе с цветами: +29, в траве: +28.

Сильный ветер, который, как говорят синоптики несёт тропическую воздушную массу, только усиливает жару. Воздух влажный, ходим все мокрые. Но народу на улицах мало – многие в отпусках. Мало и машин.

На остановке на лавочке в тени +30.

Кстати, как сейчас в общественном транспорте? За 7 минут, пока шли до остановки, термометр в сумке нагрелся до +34.

Сели в автобус - все форточки открыты. Но это не спасает, все равно, как бане. Градусник выдает +33! Народу немного. Но хочется быстрей выйти на улицу.

Выходим и ждём маршрутку. Пока стоим на остановке, термометр нагревается до +35. Маршрутка оказалась прохладной, если так вообще можно сказать. Температура всего около +30. Жить можно!

Запрыгиваем в троллейбус. Народу немного. Форточки открыты. Но всё равно ветер просто тропический. В салоне температура подползает к +34. Через окно солнце сильно жарит. Мы захватили с собой минералку, но она нагрелась и пить её невозможно.

Ради интереса решили измерить температуру в машине. Авто с утра стоит на солнцепеке, открываем дверь – обдает обжигающий воздух. Внутри жуткая духота. Обивка сидений нагрелась, как печка.

Термометр зашкалил за +50, дальше просто не хватило делений.

В машине, которая стоит в тени +38.

В на солнце машине адское пекло.

В машине в тени не дотянуло до +40 градусов.

Возвращаемся в редакцию, в офисе прохладно. Ух, самые жаркие дни мы пережили, завтра жара пойдёт на спад. Но лето ещё не закончилось, жара может повториться.

Что ждать от августа?

- Температурный фон на 6-7 градусов выше климатической нормы. Стоит отметить, что в условиях больших городов такая температура по теплоощущению ещё выше. Московские метеорологи сообщали, что содержание кислорода резко сниженное - почти на 15 единиц., - говорит метеоролог Татьяна ИНКИНА. - Кстати, 6 августа в истории инструментальных метеонаблюдений Калуги - самый жаркий день в календаре погоды В 2010 году зарегистрирован абсолютный максимум – 38,4 градуса. В прошлом году наблюдался самый жаркий день августа – 30,6 градуса.

За всю историю инструментальных наблюдений в Средней полосе России количество теплых и холодных августов распределилось примерно одинаково. За последние 30 лет только два раза в августе наблюдалась холодная погода.

Это случилось в 1993 и 2009 году, когда средняя за месяц температура воздуха не дотягивала до нормы около 2 градусов.

В остальных случаях последний летний месяц либо соответствовал сезону, либо был теплее обычного. Именно в этот период отмечался самый теплый август за всю историю наблюдений.

В 2010 году средняя температура месяца составила 21,0, что на 5 градусов выше многолетних значений.

Покажется невероятным, но в прошлом, 2022 году, всего на 0,1 градуса средняя месячная температура воздуха не дотянула до рекорда 2010 года. Это произошло по причине очень высоких ночных температур, а не за счет дневных максимумов.

Август 2023 года ожидается теплым. Средняя месячная температура воздуха предполагается на 1-2 градуса выше нормы.

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