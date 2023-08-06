Как инженеры Батурины из Калуги сменили профессию и стали фотографами

Сейчас у супругов Валентины и Василия Батуриных в руках профессиональная техника, в архивах миллионы снимков, авторские проекты.

Им ловко удается поймать искренние эмоции.

А когда-то они, оба инженеры по специальности, вместе работали на Сосенском приборостроительном заводе и даже не думали, что сменят профессию.

В Сосенский Батурины приехали в 1982 году как молодые специалисты, по распределению. А познакомились в Крыму.

- Мы крымчане, - улыбается Валентина. – Я закончила институт и уехала к родителям в Джанкой. А там в это время стройотряд школу строил. Среди этих ребят был и Василий.

Мы познакомились, и он не отходил от меня, потом в гости пришёл. А когда все ребята уехали, Василий остался.

Я постарше была, институт уже закончила, на работу устроилась в Бахчисарай, он ко мне всё время ездил из в Севастополя, где учился. Потом поженились. А когда Василий институт закончил, я с ним сюда приехала.

Эту улыбку Василия поймала его жена Валентина.

Печатал по ночам

Сначала фотографией занимался только глава семьи. С фотоаппаратом Василий с детства. Вырос он в семье художников-любителей. Старший брат, отец рисовали.

- Мы жили в Феодосии, и отец меня чуть ли не каждую неделю водил в картинную галерею Айвазовского, - вспоминает Василий.

Свой первый фотоаппарат он называет карикатурно-мультяшным.

- Вы удивитесь, это был «Школьник» с таким пластмассовым пузатым корпусом. Даже объектив, по-моему, пластмассовый. Фотоаппарат карикатурно-мультяшного вида. Он на широкую плёнку снимал.

Потом уже появились «ФЭД», «Зенит». Снимать я учился сам. Печатал в тёмной комнате с красной лампой фотографии. Бачок, фотоувеличитель, проявитель... Но всё было на любительском уровне.

Слёт байкеров в Козельске, 2021 год.

По тем временам, когда фото печатали сами, Василий Батурин не ностальгирует:

- Цифровые фотоаппараты дают возможность вдохновляться самим процессом съемки. Не надо сидеть по ночам, комнату занавешивать, собирать там оборудование для печати, потом разбирать его. Это безумно хлопотно.

Я не скучаю по этому процессу. Не надо пачкаться и время тратить.

А знаете, когда я понял, что пора переходить на цифру? Когда в 1990-е появились лаборатории – снял, отнес плёнку, тебе напечатали. Мы лишились возможности вмешиваться в процесс, я ничего не мог изменить, откадрировать. Цифра - это большой прогресс, это удобно.

Посетитель монастыря в Оптиной пустыни, 2021 год.

Писала конспекты

В 1990 году завод развалился, надо заработать, детей поднимать, Василий стал индивидуальным предпринимателем. Но говорит, что душе это ничего не давало. А вот фотография – это для души.

Сначала в семье снимал только Василий. Но 10 лет назад неожиданно увлеклась фотографией Валентина. Причем подошла к делу очень серьёзно.

Валентина и Васидий всегда вместе.

- Вообще, я никогда не планировала заниматься фотографией, - признается Валентина. - Когда мы поженились, меня страшно раздражало, что Василий ночью печатает: реактивы воняют, горит красный свет, муж спросит: «Не заходите, не мешайте». Всё изменилось, когда появился цифровой аппарат.

Василий как-то признался, что мечтает о нём, но техника дорогая, а он не хочет от семьи деньги отрывать. Я говорю: «Давай, возьми!» У мужчины должно быть хобби. А Василий с детства фотографией занимается. Купили цифровую камеру. Это надо было видеть! Василий не отрывался от неё, долго изучал, потом всё подряд снимал.

А я просила: «Покажи». И как-то он показывает, а я говорю: «Я бы не так сделала». Он удивился: «А как?» Я стала вмешиваться, тогда он дал мне фотоаппарат: «Вот, снимай».

Стала учится. Думала, Василий будет мне подсказывать, он-то всё уже знает, а он мне книжки дал: «Вот это почитай». Термины сложные, мне тяжело было. Я по три раза читаю, не воспринимаю. И стала писать конспекты на компьютере.

Мне проще, когда я всё изучу, пойму, как устроено. Ходила везде с рамкой - композицию изучала. Но быстро во всё вникла. И до сих пор постоянно учусь.

Яркие улыбки

Самое большое количество снимков Василий сделал, когда полтора года работал фотокорреспондентом козельской районной газеты. Было невероятное количество фоторепортажей.

Героев некоторых их них сейчас можно увидеть в Калуге, в Доме Батенькова, где до 12 сентября работает авторская выставка Василия Батурина «Без масок».

Сварщик на мосту у Березичского стекольного завода, 2021 год.

На вернисаж Василий и Валентина пришли с фотокамерами. Пока Василий раздавал интервью, Валентина непрерывно снимала.

- Проект «Без масок» родился во времена ковида, тогда все в масках ходили, - поясняет Василий. - Я готовил выставку к 105-летию газеты, перебирал свой архив и увидел фото с яркой улыбкой, тогда этого так не хватало. И люди разные, и улыбки у них разные.

Вот наверху портрет - крановщик, у него горделивая улыбка, потому что в этот момент у него женщина интервью берет, и он такой важный.

Человек в каске - это бригадир реставрационной бригады, которая восстанавливает усадьбу Авчурино.

Есть чиновник, продавщица на улице, вдова священника (кстати, интереснейший человек), музыканты, рабочие-монтажники.

Лично меня больше всего впечатлил итальянский художник, который живет в Тарусе и создает мозаику. У него мастерская, и нас, журналистов, целую компанию туда привезли. Я был в сумасшедшем восторге от его произведений. И сам он потрясающий человек.

Итальянский художник Марко Бравуро, Таруса.

- Есть портрет музыканта-барабанщика Николая Ксенофонтова, который играл со многими известными группами, потом вернулся на родину в Козельский район. Невероятный человек, такой позитив, добро излучает!

Музыкант Николай Ксенофонтов. 2021 год.

- Забавная история была с портретом загадочной дамы. Как-то моя коллега-журналист говорит: «Поехали в деревню, там интересная старушка». И мы поехали.

Загадочная старушка из села Чернышено, 2021 год.

Старушка, действительно, необычная, напоминает героиню детективов Агаты Кристи. Оказалось, наша бывшая соотечественница. Она рассказала, что приехала из Англии, собирается вести фермерское хозяйство.

Муж у неё якобы был военнослужащим, эмигрировал в Израиль, потом они в Англию переехали.

Мы долго добивались от неё конкретики: имя, фамилия, зачем, почему? Но только задаёшь вопрос в лоб, она тут же очень красиво и аккуратно уходит в сторону. Выяснилось только, что ей очень нужен интернет.

Но лично меня насторожил тот момент, что рядом с ней, за горой, – воинская часть. Ну кто его знает, что у неё на уме?

А это бывшие учителя школы №13 на выставке Василия Батурина рядом с портретом своего ученика Евгения Фридгельма.

Два фотографа

Год назад Батурины переехали из Сосенского в Калугу. Здесь у них есть любимые места – площадка возле музея Космонавтики и ИКЦ, понтонный мост, Воскресенка. Свои семейные снимки они хранят в фотокнигах. Как рассказал Василий, однажды у него погиб винчестер, а формат фотокниг понадёжней.

Сделал такие себе, дочери и сыну. Трудно отобрать снимки, их много, всё-таки в семье два фотографа.

- И это очень здорово! – говорит Валентина. - Но мы абсолютно разные: Василия больше интересуют репортажные съемки, а я люблю всё красивенькое – фэшн-съёмки. Шью фантастические платья, наряжаю моделей, создаю образы как стилист. Люблю всё костюмированное, театрализованное.

Часто Батурины работают вместе. Был у них и совместный проект «Цветочная нимфа». Теперь есть идея создать совместную выставку.

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