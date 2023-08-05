Коллекционер Станислав Степанов раскрыл тайну автора памятника Маяковскому в Калуге

Маяковскому – 130 лет. Юбилей поэта в Калужском музее изобразительных искусств отметили необычный проектом, который можно увидеть до 27 августа.

Проект называется «По России - к Маяковскому».

Его автор - коллекционер из Малоярославца Станислав Степанов - более 30 лет собирает всё, что связано с первым пролетарским поэтом – «нахалом, цинником, извозчиком и рекламистом». Дело дошло уже до памятников и табличек с названием улиц.

По словам коллекционера, Маяковским он заинтересовался ещё в школе, где очень хорошо преподавали его творчество. В то время Степанов увлекся поэзией, сам начинал писать стихи. Маяковский его зацепил. И этот интерес остался на всю жизнь.

Станислав Степанов обо всех предметах своей коллекции рассказал в книге и подарил её музею.

Стал собирать марки, плакаты, открытки, конверты, спичечные этикетки, монеты, значки. Более 500 предметов. Всё- о Маяковском.

- Коллекция пополнялась, расширилась и вышла из домашнего формата, - говорит Станислав СТЕПАНОВ. – Поэтому, как бы это ни странно звучало, мы едем к Маяковскому. А как можно увидеть Маяковского? В памятниках!

После того, как мы переехали из Норильска в Малоярославец, появилась возможность путешествовать. Норильск все-таки, как остров - не поездишь. А тут открылась дорога во все стороны.

С собой памятники, конечно, не заберешь, зато сфотографируешь. И возникала идея проекта «По России к Маяковскому». Все фотографии здесь - мои авторские, не из интернета.

Есть домовые таблички. Я их не снимал с домов. Они достались мне как коллекционеру, честным путём. Таблички - из разных городов. Но имеют ценность только 1940-1950 годов.

Я сознательно не подписываю, откуда эти таблички, потому что они всё-таки висят на доме. И здесь мы попадаем в сферу действия законов. Значит, что-то с этим домом случилось, либо его вообще уже не существует.

Коллекция началась с марок и конвертов.

Как живой с живыми говоря

Путешествует к Маяковскому Степанов уже несколько нет.

- Начал с памятника в Москве, установленного в 1958 году на пл. Маяковского (сейчас это Триумфальная площадь), - рассказывает Станислав Николаевич. - Интересный памятник увидели в городе Липки Тульской области. Не фундаментальный, а, скорее, парковое искусство. В 1950-е годы было много таких парковых памятников: ставили разных известных деятелей, спортсменов.

Помните, Девушка с веслом? Их называли гипсовыми скульптурами, но на самом деле они цементные. Первые такие памятники, действительно, в 1920-е годы делали из гипса, но они быстро приходили в негодность. Поэтому их стали отливать из цемента, и они живут до сих пор. Вот Маяковский в Липках хорошо сохранился.

Потом памятники привели нас в Калугу, на пл. Маяковского. Когда-то памятник Маяковскому стоял в центре площади. Потом его перенесли к ПТУ №3. Теперь он на постаменте стоит. И ему бы помощней постамент.

Но здесь, возможно, преследовали такую цель, как говорил сам Маяковский: «как живой с живыми говоря». Поэтому и стоит невысоко от земли: подходи, за руку бери и разговаривай, если есть о чём.

г. Сибай, парк Маяковского, 2013 год.

- После этого начались более дальние поездки. В 2015 году - в Вологду. Там прекрасный памятник около педучилища, но он заперт стенкой и по бокам - автобусные остановки. Ему бы попросторнее место. Вот как в Самаре, в сквере.

В 1990-е годы этот памятник был утрачен, в 2000-х его восстановили. Хотя говорят, что это не чистая копия, что не так стоит и вообще смотрит не туда.

г. Вологда, 2015 год.

Вместо Сталина

- В переделах путешествий выходного дня можно съездить в Пушкино. Знаменитая Акулова гора – дачное место, где жил Маяковский, пил чай с солнцем. Там установлен памятник. Теперь Акуловой горы, как таковой, нет: несколько дач сгорело, что-то снесли при строительстве гидросооружений.

Но какие-то дачи остались, и есть клуб Маяковского, туда приезжают на день рождения поэта. Мы как раз попали на этот праздник.

Недалеко и г. Опочка Псковской области. Здесь памятник Маяковскому находится возле Дворца культуры, построенного в сталинском стиле.

Говорят, что до 1953 года на этом постаменте стоял Сталин - мне в музее показывали фото, вроде похож, а вроде и нет. А потом Маяковского поставили. Интересен он тем, что руку странно держит. Это потому, что у него в руке беломорина. Он много курил.

Если подойти поближе, её можно увидеть, она сохранилась, никто её не убрал, цветочек туда не вставил. Мне предлагали на фото заретушировать руку, но я не стал, там так досконально там не видно. И этот памятник очень похож на тот, что стоит на Акуловой горе. Но авторство нигде не указано.

г. Опочка Псковская область, 2022 год.

Хотели раскрасить

- Маяковский хотел попасть за Урал, в Сибирь. Поэтому у нас было несколько путешествий в те края. Поэт приезжал в Екатеринбург, который тогда назывался Свердловском. В Екатеринбурге памятник стоит в парке Маяковского. Это шикарный большой парк. Вокруг памятника разбит цветник.

Но, чисто моё мнение, Маяковский всё-таки связан со Свердловском – городом коммунистического будущего, а Екатеринбург - это город того, с чем он боролся – царизмом, монархизмом.

Есть памятник поэту и в Красноярске, хотя до сюда он не доехал. Там можно погулять по бульвару Маяковского. Я ходил, искал табличку с названием бульвара, хотел сфотографировать, но так и не нашёл.

В Юрге Маяковский стоит возле кинотеатра. Он чуть выше человеческого роста, сделан из алюминия, радирован и блестит. И поза необычная. Мэр города предлагал народу его раскрасить в футуристической манере: красный, синий, зеленый, кубики, ромбы. Но народ внял голосу разума и оставил памятник как есть, без кубиков и ромбиков.

г. Юрга, 2022 год.

- В этом году опять была большая поезда по Уралу, проехали 30 городов. Из нее я привёз фото памятника в Уфе в сквере Маяковского. А когда искал авторство памятника, узнал, что он не является охраняемым государством. Всю книгу по архитектурному наследию перелистал, этого памятника там нет. Через дорогу от парка - кафе Маяковский, с атмосферой 1920-х годов и изображениями поэта даже в меню.

А в Перми строится ул. Маяковского, и на доме - огромный плакатище. Я был бы рад, если бы в Калуге на высотках напротив Бушмановки тоже появился такой плакат. Это было бы достойно.

Кафе в Уфе, 2023 год.

Сделал сын

- Путешествие по Уралу привело нас в Копейск. Там тоже есть памятник Маяковскому. Его автор - Никита Лавинский. В местном музее по этому поводу есть запись. А Никита Лавинский – это внебрачный сын Маяковского. Установлен памятник в 1967 году и очень похож на калужского Маяковского.

Но в Калуге он установлен раньше, в 1965-м, и я не нашел авторства. Поэтому можно сделать вывод, что автор нашего памятника -Никита Лавинский.

Памятник в Калуге.

В Копейске такой же Маяковский.

На заметку

Памятник Владимиру Маяковскому установлен в Калуге на Грабцевском шоссе в 1965 году в честь посещения нашего города поэтом в 1914 году в рамках «турне футуристов». 12-13 апреля Маяковский выступал с лекцией в театре на Сенной площади (пл. Мира).

Газета «Калужский курьер» от 17 апреля 1914 года писала: «На вторую лекцию пришло десятка два. Игра не стоила свечей, и футуристический спектакль, то бишь доклад, подлежал отмене.

И только благодаря любезности лично присутствовавшего в театре г. Чукмалдина, принявшего на себя убыток, вторая лекция состоялась. Она прошла более оживлённо, нежели первая…

Он (Маяковский) импонирует хорошей дикцией и плавностью речи. В тоне слышится убеждённость, сплетающаяся с самообожанием… «Я диктую России законы поэзии», «я учитель и вам у меня, а не мне следует у вас учиться».

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