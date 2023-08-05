Психолог из Калуги Ирина Макаренко: «Мы хотим, чтобы наши дети постоянно развивались, растим каких-то биороботов»

Как правильно реагировать на различные просьбы детей.

Почему нельзя жалеть о потраченных, по мнению родителей, на глупости деньгах.

Когда маме находить время на себя

Об этом, рассказала в Областном молодёжном центре в рамках проекта «Интересно о важно» психолог, полиграфолог Ирина МАКАРЕНКО.

Лень бывает полезна

- Что делать, если ребенок ничего не хочет, ему только бы дома на диване лежать, ни кнут, ни пряник не помогают.

- Выбросить кнуты и пряники. Кнут – это значит: я тебя наказываю, потому что сильней и умней тебя. А кто, кроме вашего эго, сказал, что вы умней своих детей? Ещё не известно, кто умнее.

А пряник значит: подкормить, когда мне нравится, как ты себя ведёшь. Это дрессировка.

Давайте разбираться, почему он ничего не хочет. Есть несколько причин. Иногда это означает депрессию, астению и характеризует эндогенные заболевания. К сожалению, депрессия у нас обесценивается.

Иногда мамы говорят: «Какая у тебя депрессия, у тебя всё есть». А ничего, что депрессия – это нарушения биохимии мозга, когда блокируются обратный захват серотонита. Это болезнь, как грипп. Депрессия, действительно существует.

Вторая причина: возможно, ребенок привык, что всё, что он хочет, ему запрещают, и он понимает: зачем тогда это делать. В психологии это называется «выученная беспомощность».

И третий момент. Когда дети растут, вопрос ничего не делания приобретает физиологический смысл. Есть такая теория дефолт-системы мозга. Наш мозг работает в трех форматах: получение информации, анализ и якобы ничего не делание.

Но когда мы ничего не делаем, ленимся, на самом деле мы создаём новый интеллектуальный объект. Чтобы принять какое-то решение, надо прекратить принимать решения.

Помните, как бабушки говорили: «Иди поспи». Поэтому, если ребёнок пришел после школы и лёг на диван, вы говорите: «Хочет принесу тебя чаю? Я очень тебе люблю» И уходите, даёте ему возможность полежать.

А вечером предложите: «Давай с тобой погуляем, на велике покатаемся». Потому что физическая активность стимулирует все творческие моменты. И чаще всего, потом ребёнок скажет: «Мам, а я тут подумал, решил» или спросит: «Как ты считаешь», потому что вся информация усвоится.

Поэтому, если ребёнок всё время лежит, мы сначала смотрим с точки зрения депрессии, не передавили ли мы. И если это не депрессия, говорим: «Слушай, ну так скучно, давай вместе что-то придумаем».

- А если ребёнок хочет только на компьютере играть, больше ему ничего не интересно.

- Иногда это может быть окно возможностей. Может быть, мы сейчас говорим про будущего IT-специалиста. Надо у него спросить, что ему там интересно: графика, мультики рисовать и т.д.. Сейчас это одна из высокооплачиваемых профессий.

Во всяком случае, можно попробовать, а иначе как мы поймем: моё - не моё.

Тупят за компьютером

- У многих подростков нет увлечений, они просто тупят за компьютером, не развиваются. Такая вяло текучая жизнь без интереса.

- А сколько ребенок в таком состоянии находится? Не спрашивали: «Что ты хочешь?» Мы иногда требуем от наших детей нереальных вещей.

Наш ребёнок несколько часов учится в школе, там развивается, приобретает социальные навыки, отрабатывает свою познавательную активность. Приходит домой и хочет отдыхать, восстановиться.

А мы говорим: «Нет, давай в кружок, в секцию». Мы хотим, чтобы наши дети постоянно развивались, растим каких-то биороботов. А когда они будут играть, бегать, кататься на великах, переписываться?

Если у него сейчас закрыт интерес, познание, значит, он ничего не выбрал, он ещё переваривает. Это нормально.

- До какого возраста это нормально?

-Это нормально всегда. Это нам так кажется, что он ничего не хочет. Но он ходит в школу и там что-то хочет. Если мы видим, что и в школе плохо, и тут плохо, значит, произошла какая-то системная поломка, провал везде.

А если в школу идёт более - менее нормально, он там 90% энергии оставит. Почему мы хотим, чтобы он ходил ещё на бокс, на скрипку и каллиграфией занимался?

- Как не получить истощение?

- Мы получаем истощение, когда делаем то, чего от нас хотят, чтобы заслужить какой-то результат. Я очень хорошо отношусь к спортсменам, но любой спорт калечит, это правда.

А мы сейчас говорим о благополучии детей. Посмотрите прекрасный мультик «Душа», там есть самое главное: иди за свое искоркой

Если ребенок усиленно тренируется, потому что очень хочет на Олимпиаду, мы его поддерживаем, объясняем учителям, чтобы отстали от него. А если пока искорки нет, задача родителей, чтобы она сформировалась. Она у всех есть.

Не зря потраченные деньги

- Как помочь детям понять, чем они хотят заниматься в жизни, выбрать профессию?

- Давайте посмотрим, чем он увлекается, это важно. Какие смотрит фильмы? Про приключения? Детективы? Если детективы, то можно сходить на лекцию, встречу со следователем. Может быть, ваш ребёнок будет великим сыщиком.

Если ему нравится общаться, может, ему будет близка психология, коммуникативные профессии. Нравится летать на самолете, давайте в эту сторону посмотрим.

- Профессия блогера им нравится, там учиться не надо.

- Во-первых, учиться тоже надо. Я бы в этом случае сказала: «Попробуй» и купила бы ребёнку камеру. А если бы он попробовал и сказал, что он хочет, но у него ничего не получается, предложила пойти на курсы и оплатила бы их. И, может, ребенку так понравится, что искра появится.

Тогда надо двигаться дальше в этом направлении - изучать маркетинг, психологию. Потом есть такое понятие – сториреллинг, и, оказывается, что и на школу начинаем по-другому смотреть, потому что там много важных для сторителлинга предметов. Здесь, конечно, ещё вопрос наших материальных вложений.

Но почему-то мы считаем: если ребенок просит поиграть, это бесцельные траты. А мы когда мы тратим на себя, например, делаем себе ресницы, это не зря потраченные деньги. Ну купите ему эту лампу для блогерства. Если он потом скажет: «Не хочу», продайте её, подарите кому-нибудь.

- А если нет лишних средств на их хотелки, особенно если не один ребенок в семье. Питание важнее ламп для блогерства.

- Мне кажется, если нормальные отношения с ребенком, и он знает, как живет семья, какой бюджет, можно вместе сесть и обсудить, подумать, сказать: «Я могу в этом месяце только вот такую сумму потратить не на еду, и если сейчас Маше покупаем это, а тебе не можем, но купим в следующий раз».

Не просто сказать: «Нет», иначе получаешь эмоциональную реакцию обратно. А сказать: «Да, я понимаю, это важно, давай поищем на сайтах, где дешевле, можно ли б/у купить». Потом, многим подросткам нравится подрабатывать. Но не надо их заставлять, иначе мы любовь к труду отбиваем.

Жертвенность – плохая история

- Как мамам не растерять свои силы, вкладываясь в ребенка?

- Если тебе нравится жить, как ты живёшь, то, вложения тебя не истощают. А если утром встаешь и думаешь: «Как они меня задрали, надо ещё вот это и вот это», тогда, может, лучше отстраниться, потому что ты как мама не очень хороша в этой ситуации.

Жертвенность – это плохая история. Есть такое понятие как self skills - это навыки саморегуляции. И в этом случае мы должны, как в самолёте: надевать маску сначала на себя. И кому-то надо час фитнеса, кому-то - с подружкой поговорить, кому-то – попутешествовать. Вот мы с семьёй стараемся путешествовать не менее 4 раз в год.

Это не значит полететь на Мальдивы. Путешествие - это приключение. И все мы можем многое позволить, если будем финансово грамотны. Если ты не умеешь обращаться с деньгами, у тебя их никогда не будет.

Сейчас можно с любым заработком и путешествовать, и отдыхать, и одеваться. Сходите в поход с палаткой. Это здорово! Во время путешествия вы обсуждаете новую кухню, новые впечатления, вы делите жизнь со своими детьми, а это самое главное.

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