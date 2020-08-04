Фекальный стадион с матюками, или Почему калужане встали стеной против спортплощадки

Футбольное поле, втиснутое в колодец двора вокруг многоэтажных жилых домов за магазином «Спутник» в Калуге, стало мукой для жильцов.

Уставшие ходить по чиновничьим кругам жители домов на улице Московская в четверг, третьего августа обратились к нам в редакцию.

Мы приехали на место, поговорили с жителями.

Начался сплошной кошмар

В начале восьмого часа вечера, когда мы приехали, шумно было и на «спортплощадке», и в десятке метров от неё, у подъезда пятиэтажки по адресу Московская, 215. На футбольном поле под руководством тренера несколько мальчишек в спортивной форме гоняли мяч.

А вот на скамеечке у подъезда десяток калужан ставили подписи под очередным письмом к властям.

Двор был тихим и спокойным до 2020 года, когда осенью здесь открыли «спортивную тренировочную площадку». Открыли, как полагается, в присутствии прессы, со сразу тремя футбольными матчами. Уже в тот день жильцы окрестных домов поняли: начинается постоянный кошмар.

- Порой до полдвенадцатого ночи играют, - жалуется местный житель Александр КОНОВАЛОВ. - Орут, свет в наши окна лупит. Это ж спальный район. Пускай вон на сквер Волкова идут играть. Сейчас жара, ночью спим с открытыми окнами, а там мат-перемат. Приходишь в полицию, говорят: «мы сделать ничего не можем».

В подтверждение этих слов другой житель показывает видео, записанное в ночи из окна своей квартиры. На нем несколько подростков гоняют мяч под лучами прожекторов. Слышны громкие крики, мат.

Галина Вячеславовна живет в соседнем доме № 217, замыкающем колодец двора, вокруг «стадиона». В середине июня 2021 года в половине девятого вечера ее окно квартиры было выбрано играющими в качестве футбольных ворот. Мяч разбил стекло окна в квартире женщины. Она вызвала полицию.

В результате стекло Галине Вячеславовне вставили, но «осадочек остался»:

- И как мне теперь не бояться? Представляете, я ухожу из дома и думаю – разобьют или нет. Возвращаюсь – смотрю на окна. День прошел и слава Богу. Можно так жить?

Путешествия вонючего сортира

Впрочем, громкими идиоматическими выражениями в ночи, разбитыми стеклами и ярким светом прожекторов мучения жителей окрестных домов не заканчиваются. Еще одна их проблема лежит в плоскости естественных отправлений человека. Речь идёт о банальном туалете.

- До прошлого года туалет стоял прямо на стадионе, - рассказывает Александр Коновалов. - Потом его стали возить с места на место: то у одной помойки поставят, то возле другой. Не убирался, загажен был. Так и стоит сейчас, воняет. А нужду все эти спортсмены справляют по кустам во дворе наших домов, прямо под нашими окнами.

Действительно, ходить по двору сегодня нужно очень осторожно. «Минное поле» окружает этот то ли стадион, то ли спортивную площадку. К тому же окашивать траву вокруг заградительной сетки футбольного поля никто, похоже, не собирается.

Забор из бурьяна и травы плотно окружает этот очаг массового спорта.

Кто отвечает за футбольное поле?

Принадлежность спортивной площадки вызывает недоумение. Руководитель управления спорта Калуги Игорь МАТВИЕНКО в официальном ответе сообщает о нескольких «хозяевах» его.

- Согласно договору безвозмездного пользования муниципальным недвижимым имуществом, закрепленным на праве оперативного управления, за муниципальным учреждением от 21.07.2020 МАУ «Дирекция спортивных сооружений» использует спортивную площадку в период времени в рабочие дни с 8.00 час. до 18.00 час. В оставшееся время, а именно с 18.00 до 23.00, а также в выходные дни некоммерческая организация «Калужская футбольная лига» организует и проводит на спортивной площадке мероприятия по популяризации футбола на территории Калужской области.

Как говорится, «у семи нянек дитя без глазу». Игорь Матвиенко также посоветовал местным жителям в случае обнаружения противоправных действий обращаться в полицию. Судя по рассказам жильцов, эти «обращения» ни к чему не привели. Обращались люди не только в полицию.

- Я дважды писал в прокуратуру, - поясняет еще один местный житель Геннадий ШЕВЦОВ. - Приходили такие ответы, что я просто смеялся. Областная прокуратура «спустила» мое письмо в городскую прокуратуру, та – в городскую управу. А горуправа написала, что площадка находится в оперативном подчинении лиги футбола, причем днем за нее отвечают одни лица, а вечером – другие. Кто на ком стоит – ничего не понятно.

Возмущенные речи вечером четверга у подъезда дома № 215, впрочем, не относились собственно к идее развития футбола. Многие соглашались с тем, что развивать детский футбол в Калуге нужно. Вопрос, где и почему под окнами жилых домов?

- Я проштудировал все СНИПы, такого вот, как у нас под окнами не должно быть вообще, - рассказывает Геннадий Шевцов. - Сорок метров от жилых домов такие площадки футбольные можно строить. А у нас они играют прямо под окнами.

Вывод

Создавать благо для одних за счет мучений других, согласитесь, очень опасная практика. И в этой конкретной ситуации, по всей видимости, необходимо искать компромисс, решение приемлемое и для юных футболистов, и для жильцов.

Закрываться от жителей письмами-отписками не самый лучший вариант, тем более, что напряжение жителей домов на улице Московской уже на грани кипения. Или спортивные начальники Калуги взяли на вооружение известную, ставшую уже легендарной фразу: «когда убьют, тогда и звоните»?

И, кстати, хотя бы сортир почистите.

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