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В Калуге отметили день рождения ВДВ

Софья Фирсова
Опубликовано: 02.08.2023 13:03 0 514
В Калуге отметили день рождения ВДВ

В среду, 2 августа, в Калуге прошел праздник ВДВ.

Несмотря на отмену шествия, представители элиты Вооруженных сил прошли по центральным улицам города и возложили цветы к Вечному огню, а также к памятнику Воинам-интернационалистам и монументу памяти погибших калужан при исполнении воинского долга в локальных войнах и военных конфликтах «Журавли».

 

После возложения цветов к Вечному огню, десантники направились к памятнику Воинам-интернационалистам.

На мероприятии собралось большое количество пожилых и молодых представителей ВДВ. Многие привели своих детей и жен. Некоторые присутствующие плакали от переизбытка чувств.

Наша редакция спросила нескольких «голубых беретов», что они думают по поводу отмены шествия.

Некоторых эта новость возмутила, но они совсем не унывают и намерены отметить праздник по всем традициям.

Вот что рассказал редакции член общественной палаты Калужской области, участник боевых действий, проходивший службу в ВДВ, Иван Головид.
 

Иван Головид.

- Я служил 12 с половиной лет. На счет отмены шествия я считаю, что самое главное, сколько сегодня будет цветов у вечного огня, - отметил Головид.- Какие-то плюсы в отмене безусловно есть, но это совсем не основное в празднике. Я вижу тут и молодое поколение и старую гвардию, которая прошла службу в горячих точках. Все ребята, которые достойно отслужили в армии и готовы защищать свою Родину и семью – это результат прекрасного воспитания, которое человек получает с самого юного возраста. Это заслуга наших воспитателей, учителей и чутких родителей. Молодые ребята у нас всегда горячие, кто-то прошел очень тяжелую службу и в этот праздник хотят и выпить и в фонтане искупаться, но нужно не забывать о приличии и не стыдить войска. У ВДВ есть свои нерушимые традиции, которые мы соблюдаем и чтим. 

После возложения цветов сослуживцы тепло приветствовали друг друга и оживленно разговаривали, вспоминая службу.


По дорогам Калуги проезжают машины с флагами ВДВ и песней «Синева».

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Софья Фирсова
Опубликовано: 02.08.2023 13:03 0 514
Тэги: праздники вдв
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