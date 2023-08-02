Куда в ближайшее время отправятся ремонтно-строительные бригады Калуги

Что нового появится на набережной Яченского водохранилища?

Где в Калуге отремонтируют теплотрассы?

Когда отремонтируют улицу Чижевского?

Ответы на эти и другие вопросы прозвучали в ходе еженедельной планерки Городского головы Калуги.

Путепровод разберут за неделю

Без сомнения, ремонт Синих мостов продолжает оставаться в топе калужских новостей. За неделю количество вопросов от жителей, касающихся темы перекрытия мостового путепровода уменьшилось в пять раз.

- Люди разобрались, как воспользоваться объездными путями и как сейчас работает на этом участке общественный транспорт, - заявил начальник управления городского хозяйства Александр ШПИРЕНКО.

Впрочем, есть ещё так называемые узкие места. Одно из них – перекресток на улице Азаровская с выездом на Московскую.

- Будем мониторить ситуацию и оперативно реагировать, - пообещал городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ. - Вот сейчас Яндекс Пробки показывает проблему на перекрестке на улице Азаровская. Комиссии по безопасности дорожного движения надо ещё раз посмотреть этот участок и по возможности улучшить трафик.

Собственно реконструкция идет полным ходом. Рабочие сняли перила и часть тротуара на мостовом переходе.

- Приступаем к разборке первого путепровода, который ближе к улице Глаголева. Сейчас готовим конус для забивки новых свай моста, - пояснил и. о. начальника УКСа Калуги Антон ДЁМИН. - Кроме этого, наши коллеги из Газпрома ведут работы по рытью котлованов, готовы к проколам грунта для замены сетей газоснабжения, канализации и водоотведения. План на нынешнюю неделю – полностью разобрать путепровод.

На набережной водохранилища построят пандусы

Работы по строительству ливневой канализации вдоль Яченского водохранилища скорее всего полностью завершатся через месяц. Об этом заявила заместитель городского головы Юлия КОВТУН:

- Готовность ливневой канализации на Яченском водохранилище 79%. Проложено больше двух километров трубопровода ливневой канализации, установили 89 дождеприемников-колодцев. За месяц работы будут полностью завершены. Все стоки в Яченское водохранилище будут предварительно очищаться, качество воды будет соответствовать всем нормам.

А вот на дальнейшие работы по асфальтированию дороги, тротуаров и на освещение придется просить финансовой помощи, в том числе и из областного бюджета.

— Это очень важный объект и в этом году необходимо выполнить выравнивающий слой и восстановить дорогу вдоль водохранилища, - отметил Дмитрий Денисов. - Эту дорогу ждут калужане.

Продолжается и благоустройство набережной водохранилища. Там уже появились две новые трибуны, завершены работы по спускам к воде, ведется обустройство пирса. Рабочие готовят каркас под стационарный туалет. На следующей неделе долгожданный туалет на набережной начнет работать.

- На набережной необходимо построить пандусы для людей с ограниченными возможностями здоровья, - заметил городской голова Калуги. - Проект есть, финансирование на него заложено, так что действуйте.

Громкая котельная

Калужане, живущие в деревне Чижовка, неоднократно жаловались на очень шумно работающую котельную микрорайона Веснушки. Дмитрий Денисов выезжал на место, встречался с жителями. Действительно гудит она сильно. Специалисты «Калугатеплосеть» установили причину, и шум заметно снизился.

Кстати, теплосети в этом году отремонтируют на улицах Новослободская, Тульская и Энгельса, еще четыре городских объекта теплосети ждет реконструкция в 2024 году.

Теплосети в этом году будут проведены работы на улицах Новослободская, Тульская и Энгельса, всего в плане семь объектов для реконструкции. В этом году заменят около шести километров теплотрасс. Закончить все работы должны до начала отопительного периода.

- Жители жалуются на сложности прохода во время ремонта теплотрасс, - отметил Дмитрий Денисов. - Прошу навести порядок на строительных площадках и обеспечить комфортный проход во время реконструкции сетей.

Финал ремонта Огарёва близок

Улица Огарёва в Калуге долгое время находится в топе жалоб горожан. Действительно, асфальт там давно пора менять. Однако укладывать качественное асфальтобетонное покрытие без перекладки ветхих сетей бессмысленно. Именно поэтому все лето калужский Водоканал занимается сменой подземных коммуникаций под всей улицей.

Работы разделили на три участка. На первом, от улицы Плеханова до Герцена заменено 420 метров сетей водоснабжения и 350 метров канализации. Смонтировано 14 новых водопроводных колодцев и 12 канализационных.

Также заменено 220 метров сетей водоснабжения и 440 метров канализационных сетей на втором участке от улицы Герцена до улицы Воронина.

- Остаётся последний интервал работ – от улицы Воронина до Московской, - пояснил городской голова Калуги Дмитрий Денисов. - Там предстоит заменить около 280 метров сетей водоснабжения и 200 метров канализационных сетей.

Специалисты Водоканала уверяют, что работы идут строго по графику. Замена ветхих сетей позволит нам в дальнейшем отремонтировать дорогу, которая на протяжении многих лет доставляет неудобства автомобилистам. Но самое главное, что начало положено.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.