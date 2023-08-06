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Почему «Вечный огонь» в Перемышле зажигают только по праздникам

Владимир Андреев
Опубликовано: 06.08.2023 09:00 0 327
Почему «Вечный огонь» в Перемышле зажигают только по праздникам

В конце июля к нам в редакцию обратился коренной перемышлянин, который считает, что «Вечный огонь» должен гореть не от случая к случаю.

Мемориал Памяти павших в Перемышле был открыт более 40 лет назад, за все это время его так и не подключили к постоянной газовой сети.

С горечью и негодованием рассказал нам Владимир Курбатов из Перемышля о ситуации с невечными «Вечными огнями». Перемышль лишь один из населенных пунктов Калужской области, где огонь памяти зажигают только по праздникам.

Мы решили выяснить, почему так происходит, ведь ещё в начале мая 2022 года президент России подписал закон о бесплатных поставках газа, который обеспечивает постоянное горение Вечного огня и периодическое горение Огня памяти на воинских захоронениях и мемориалах.

То зажжётся, то погаснет

- «Вечный огонь» был создан для того, чтобы в обществе реализовать идею «вечной памяти» воинам, павших на полях сражений в Великой Отечественной войне, - поясняет свою позицию Владимир Курбатов. — Это государственная политика, которая на местах в ряде случаев реализуется формально. Отпраздновали, кран перекрыли, баллон увезли. Мероприятие выполнено, галочку поставили, отчитались.

Позиция коренного перемышлянина понятна, но здесь есть один нюанс. В официальных документах существует два понимания «Вечного огня». Собственно, «Вечный огонь», который постоянно горит и «Огонь памяти». Последний предполагает временное горение.

Как нам пояснили в пресс-службе правительства Калужской области, в селе Перемышль «Вечный огонь» работает на баллонном газе и зажигается по праздничным и памятным датам (23 февраля, 9 мая, 22 июня, 24 декабря – День освобождения от немецко-фашистских захватчиков), а также по обращениям организаций, например, в День пионерии (обращение Дома творчества), во время проведения автопробега (обращение Перемышльского техникума).
А вот причину, по которой в Перемышле так и провели газовую трубу к мемориалу в минкульте и в администрации района видят по-разному.

- Для постоянного горения «Вечного огня» необходимо профинансировать разработку проектной документации и проложить соответствующую инфраструктуру к объекту, - ответили нам в пресс-службе правительства Калужской области.

- Памятный огонь в категорию вечного огня перевести не получится, так как памятник находится на территории защитной зоны объекта культурного наследия федерального значения «Здание Присутственных мест», на территории которого запрещено строительство и реконструкция, - пояснила нам глава администрации Перемышльского района Надежда БАДЕЕВА. 

Так что в итоге получается: нужны деньги на проект и работы или «нельзя в принципе»?

Сколько всего «Вечных огней»?

На территории Калужской области на местах братских захоронений останков воинов и других сооружениях установлены 34 мемориала «Вечный огонь» (23 – на воинских захоронениях, 11 – на других памятниках). В 2023 году в реестр Вечных огней включен вновь образованный объект в сквере Победы села Льва Толстого Дзержинского района.

В бесперебойном режиме газ подается на 21 мемориал (города Калуга, Обнинск, Людиново и другие крупные населенные пункты). Для обеспечения такой возможности других объектов необходима модернизация газотранспортной инфраструктуры.

В Калужской области такая работа ведется. В 2021 году к Вечному огню на братской могиле мемориального комплекса «Зайцева гора» в Барятинском районе, где ранее газоснабжение осуществлялось посредством газовых баллонов, была проложена газовая труба и с этого времени Вечный огонь горит постоянно.

- По информации Управы Барятинского района, оплата за потребленный газ осуществляется министерством культуры и туризма Калужской области, - добавили в пресс-службе правительства.

Вот здесь снова непонятно. О какой оплате за газ может идти речь, если с мая прошлого года в России действует закон о бесплатном газе для «Вечных огней». За что тогда платит министерство культуры и кому?

«Вечный огонь» не горелка с газом

В разговоре с нами Владимир Курбатов сформулировал ещё одну мысль, касающуюся сохранения памяти, истории нашей страны.

- Люди старшего поколения тонко чувствуют фальшь, заключающуюся в расхождении с официальной политикой, и недоумевают, хотя вслух и не высказывают, говорит Владимир Курбатов. - А молодое поколение считает, что это и есть форма почитания героев Отечественной войны, поверхностная, не вызывающая сильные эмоции и чувство гордости за защитников Родины.  И это входит в норму. Отсюда и начинается пренебрежение историей, святынями.

Ситуация с «Вечным огнем» в Перемышле повод действительно взглянуть на вопрос с «Вечными огнями» более глубже. И если, действительно, есть мемориалы в глубинке, где подвод газа пока невозможен, то в городах Калужской области голубое топливо имеется практически везде. Что мешает подключить его к главному символу памяти нашей страны?

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Владимир Андреев
Опубликовано: 06.08.2023 09:00 0 327
Тэги: общество
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