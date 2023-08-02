Стены дома культуры в Калуге падают людям на головы

Недавно нам в редакцию написала калужанка Ирина ПРОШИНА, обеспокоенная состоянием важного для микрорайона Малинники учреждения культуры.

— Здравствуйте, скажите, известно ли что-то о ремонте фасада ДК «Малинники»? Мы с семьей ходим туда в кинотеатр. Внутри хорошо: уютно, чисто, но фасад страшно сыпется.

Не раз лично наблюдала, как учителя, сопровождающие детей в кинотеатр, отгоняют ребят подальше от стен здания.

Увидеть своими глазами

Мы приехали на переулок Малинники, 20, чтобы своими глазами увидеть дом культуры. Здание расположилось между жилых домов, по соседству с библиотекой, но внимание на себя оно обращает далеко не сразу.

Издалека это безликое серое строение, но подходим ближе – полное недоумение вызывает состояние фасада.

Дом культуры.

Деревянные конструкции вдоль стены, видимо, служили когда-то предупреждением, что ходить здесь опасно. Теперь же гармонично слились с серыми стенами.

Снизу заботливо приставлен отвалившийся кусочек здания.

Состояние главного культурного учреждения на Малинниках.

Отвалившиеся куски стен под ногами, зияющие дыры и опасно нависающие потрескавшиеся части стены, выбитые стекла и торчащие из них тряпки – все это больше походит на локацию к игровому квесту в стиле хоррор. Но нет, это не игра, а реальность для педагогов и детей, занимающихся здесь из года в год.

В строении расположены сразу несколько учреждений. Первая дверь, с торца, – это помещения детско-юношеской спортивной школы «Торпедо». У них отдельный вход. Юные футболисты не только занимаются здесь регулярно, но и проводят дружеские матчи на стадионе, который практически примыкает к зданию ДК.

Следующий вход – основной для дома культуры «Малинники». Только идешь к нему аккурат вдоль разваливающихся стен. Какой настрой создает такой фасад у детей и самих педагогов, глядя на фото, может представить каждый.

Здание будто расслаивается.

«Бедный, бедный ДК»

Как оказалось, о проблеме состояния фасада дома культуры сами люди прекрасно знают, пишут о ней. Вот часть недавних отзывов калужан после посещения учреждения на одном из самых популярных интернет-сайтов.

— Когда первый раз видишь фасад самого здания, то складывается впечатление, что это все, что угодно, только не Дом культуры, ну никак не вяжется этот страшный внешний вид с культурой, – пишет калужанка Лариса Zolotaya. – Слушайте, ну это просто ужас, неужели нельзя привести в порядок внешний вид здания?! Сам ДК внутри вполне себе приличный. Работают хорошие люди, все чисто и очень уютно.

— Хорошо, что в таком большом микрорайоне есть ДК, – пишет Алевтина Цветкова. – Пойти там больше некуда, но он требует ремонта. Все старое, фойе, потолок, просто ужас, а там занимаются дети. Все требует ремонта и обновления. А люди там работают хорошие.

— ДК требует ремонта, – резюмирует Сергей Громов. – С фасадов отваливается штукатурка. Мало места для парковки.

— Бедный, бедный ДК Малинники, – с чувством замечает Марина А. – На вид как наша жизнь – нищета и разруха. Хотя внутри зал хороший. Большой, просто грандиозный ремонт ему очень нужен.

— Самый большой экран в городе! Хорошая акустика! Цены радуют! – пишет калужанка Оксана. – Огорчает внешний вид здания кинотеатра. Хотелось бы, чтобы администрация города выделила финансирование.

Но знают ли о проблемах чиновники? Почему фасад здания много лет находится в таком состоянии, мы попытались узнать у городских властей.

Ответ от горуправы

Городская управа рассказала, что здание ДК «Малинники» было построено в 1972 году как клуб войсковой части (далее - в/ч) 55768. В связи с ликвидацией в/ч Калужский строительно-монтажный трест (КСМТ) провел реконструкцию военного городка, в рамках которой был перестроен и культурно-спортивный комплекс. 1 ноября 1990 года открылся Дом культуры «Малинники». В августе 1995 года здание Дома культуры перешло в собственность МО «Город Калуга». На сегодняшний день здание находится в муниципальной собственности на балансе МО «Город Калуга» и передано в оперативное управление МБУК «Городской досуговый центр».

Сейчас в здании располагаются футбольная школа, дом культуры и даже территориальное представительство управления по работе с населением.

Управление культуры города Калуги предоставило информацию в пределах своих полномочий по состоянию той части здания, в которой располагается ДК «Малинники».

Текущие ремонтные работы помещений ДК «Малинники» для обеспечения условий реализации самодеятельного художественного творчества проводятся в учреждении ежегодно:

- в 2017 г. - ремонтные работы и модернизация кинозала ДК «Малинники»;

- в 2018 г. - ремонт хореографического зала на первом этаже;

- 2019 г. - ремонт коридора-пристройки;

- в 2020 г. - ремонт запасного выхода (тамбур);

- в 2021 г. - ремонт фойе 1 этажа, входной группы и хореографического зала на втором этаже, ремонтные работы по утеплению зрительного зала, установка вентиляционных решеток;

- в 2022 г. - ремонт малого зрительного зала, частичная замена окон в кабинетах.

В настоящее время производятся работы по установке систем вентиляции.

На базе ДК «Малинники» функционируют 39 культурно-досуговых формирований – кружков, студий, клубов по интересам различных направлений (хореографическое, вокальное, театральное, декоративно-прикладное творчество, студии художественного эстетического развития для самых маленьких). Также в ДК «Малинники» проводятся культурно-массовые мероприятия различной направленности: концертные программы, творческие встречи, вечера отдыха, дискотеки, мастер-классы, игровые развлекательные и познавательные программы, выставки, конкурсы, фестивали, музыкальные вечера, спектакли и другое.

Всего в культурно-досуговых формированиях ДК «Малинники» в настоящее время занимается 518 человек, из которых 292 человека – дети до 14 лет.

Подарки, которые не ценят

Ремонт фасада здания в общем ответе от городской управы Калуги обозначен не был. Понимаем, что проблема остается.

Нам удалось выяснить еще одну любопытную деталь, она касается стадиона спортивной школы «Торпедо».

Для тренировок юных калужских спортсменов федералы бесплатно передали новенькое покрытие для футбольного поля, стоимостью несколько миллионов рублей. Городу оставалось лишь уложить его, чего с нетерпением ждали дети, родители и, полагаем, сами тренеры.

Однако ребята по-прежнему играют на старом поле, которое находится в очень плохом состоянии. Почему? По словам нашего источника, у города просто не нашлось средств, чтобы оплатить работы по замене покрытия, которое уже долгое время ждет своего часа. Новый газон просто лежит и приходит в негодность без должного ухода. Ученики спортивной школы до сих пор не знают, каково это – тренироваться на качественном поле.

Мы направили по этому поводу запрос в управление спорта и молодежной политики, получили ответ.

— Общероссийская общественная организация «Российский футбольный союз» поставила МБУ ДО «СШ «Торпедо» г. Калуги оборудование для благоустройства футбольного поля в ноябре 2022 года, – пояснил начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги Игорь Матвеенко. – В соответствии с договором РФС с «Торпедо», замена футбольного покрытия должна быть осуществлена в 2023 году. Ранее денежные средства на замену покрытия футбольного поля не выделялись.

Халатность или дело случая

Как мы выяснили, помещения дома культуры поделены между различными учреждениями, но ответственность за состояние и внешний вид здания по-прежнему лежит на городских властях. Почему город не считает необходимым привести строение в безопасный и надлежащий вид, мы можем только гадать.

1 сентября начнется школьная пора, на Малинниках дети снова вереницей пойдут на занятия в местный дом культуры, количество зрителей в кинотеатре увеличится, а когда упадет очередной кусок с фасада, к сожалению, не предугадать.

Над окнами фасад грозит обрушиться увесистым пластом.

Такими окнами смотрит на мир калужский дом культуры.

У входа в спортивную школу головы спортсменов прикрывает козырек.

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